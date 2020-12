Handel - praca na krótko. Karkołomne zadanie dla działów HR

- Kandydaci trafiający do handlu przypadkowo, niewykształcony etos pracy handlowca, brak motywacji do rozwoju w sektorze – połączenie tych czynników sprawia, że zadanie działów HR jest naprawdę karkołomne. Przyciągnięcie odpowiednich ludzi, zaangażowanie ich i zapewnienie potencjału rozwojowego wymaga kompleksowej i długotrwałej pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji - mówi Adrian Juchimiuk, employer branding director i partner w MJCC.

Autor:KDS

• 1 gru 2020 12:00





Aż 48 proc. zatrudnionych w handlu planuje swoją dalszą drogę zawodową w innej branży. (Fot. PTWP)

REKLAMA

Pracownicy branży handlowej, a zwłaszcza kasjerzy i sprzedawcy, przez lata byli jedną z najmniej docenianych grup zawodowych. Przy dużym bezrobociu nawet firmy borykające się z poważnymi kryzysami wizerunkowymi nie narzekały na brak rąk do pracy. Te czasy minęły.

Trwająca pandemia, która pozbawiła pracy wiele osób, nie poprawiła znacząco sytuacji wielu pracodawców. Pogorszyła za to warunki pracy w handlu, stając się impulsem do szukania zawodowej alternatywy.

Do handlu trafiają nadal pracownicy "z przypadku", szukający jakiejkolwiek pracy, z niskimi wymaganiami, ale i niską motywacją. Wielu z nich nie wiąże z tym zawodem swojej przyszłości. Rola handlowca będzie się jednak zmieniać - m.in. wraz z rozwojem e-commerce.



MJCC przeprowadziło badanie ponad 500 osób zatrudnionych w branży handlowej. To kasjerzy sprzedawcy, doradcy klienta, kierownicy. Chodziło o to, by poznać ich motywację do pracy, czynniki decydujące o wyborze pracodawcy czy plany na przyszłość. Wyniki opublikowano w raporcie „Praca i pracodawcy w branży handlowej”.

Przypadek Katarzyny jest poniekąd typowy dla sytuacji młodych ludzi zatrudnionych w handlu. Katarzyna pracuje "na kasie" jednego z popularnych dyskontów spożywczych, który znajduje się w Katowicach przy trasie szybkiego ruchu. 12-godzinną zmianę ma co drugi dzień. Dojeżdża własnym samochodem i pełni dodatkowo funkcję kierowcy – po drodze zabiera koleżanki z pracy. Jak mówi, atmosfera jest bardzo przyjemna, jednak jeszcze przed pandemią zaczęła myśleć o zmianie pracy. Ostatnie miesiące tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że nadszedł czas na rozsyłanie CV.

- Wszyscy mówią o tym, że dostawaliśmy bonusy za pracę w trudnych warunkach, ale nikt się nie zastanowi, ile wysiłku nas to kosztowało. Rozładowywanie towaru w ogromnych ilościach wyszło mi bokiem. Tak samo jak zachowanie ludzi, których obsługujemy. Nigdy nie było przyjemne, a w czasie pandemii zamieniło się w bardzo chamskie - przyznaje.

Dlatego zaczęła szukać pracy w marketingu. Takie ma wykształcenie i liczy, że doświadczenie kontaktu z ludźmi, jakie zdobyła podczas pracy w handlu pomoże jej znaleźć pracę w nowej branży.

Handel – branża tymczasowa?

Z opublikowanego przez MJCC raportu wynika, że pracodawcy nie mają powodów do zadowolenia. Aż 48 proc. zatrudnionych w handlu planuje swoją dalszą drogę zawodową w innej branży. Z kolei ci, którzy chcą w niej pozostać, przy kolejnym wyborze pracodawcy zwracają uwagę na: wysokość wynagrodzenia (66 proc.), rodzaj umowy (57 proc.) i lokalizację miejsca pracy. Raport MJCC wskazuje też liczne różnice między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o podejście i oczekiwania w stosunku do pracy. Np. motywacja finansowa, która jest istotna dla 89 proc. mężczyzn, została wskazana tylko przez 63 proc. kobiet. Źródło: raport MJCC „Praca i pracodawcy w branży handlowej” Swoje robi też fakt, że duża grupa badanych do handlu trafiła przez przypadek. Większość respondentów (51 proc.) rozpoczęła pracę w branży handlowej z przyczyn ekonomicznych, ponieważ w danym momencie pilnie potrzebowała jakiegokolwiek zatrudnienia. W tej grupie dominowały osoby do 25. roku życia – był to główny powód zatrudnienia dla aż 63 proc. z nich. Aż 40 proc. z badanych wskazywało na kontakt z ludźmi jako ważny powód podjęcia pracy w branży handlowej, a trzecim w kolejności czynnikiem okazała się dogodna lokalizacja (26 proc.). 21 proc. badanych zwróciło fakt na możliwość dopasowania godzin pracy do własnych potrzeb. – Uzyskane wyniki bardzo jasno pokazują skalę wyzwania, przed którym stoją pracodawcy w branży handlowej. Kandydaci trafiający do handlu przypadkowo, niewykształcony etos pracy handlowca, brak motywacji do rozwoju w sektorze – połączenie tych czynników sprawia, że zadanie działów HR jest naprawdę karkołomne. Przyciągnięcie odpowiednich ludzi, zaangażowanie ich i zapewnienie potencjału rozwojowego wymaga kompleksowej i długotrwałej pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji – mówi Adrian Juchimiuk, employer branding director i partner w MJCC. Atuty pracy w handlu? Z raportu wynika, że dla osób obecnie zatrudnionych w branży handlowej największą zaletą jest kontakt z ludźmi. Aspekt ten jednak ma różne znaczenie dla respondentów w zależności od ich wieku: najbardziej doceniają go osoby powyżej 40. roku życia (55 proc. wskazań w tej grupie), zaś w młodszych grupach jego znaczenie maleje (46 proc. wskazań wśród osób w wieku 25-39 lat oraz 32 proc. badanych do 25. roku życia). Dla kobiet jednym z atutów pracy w handlu są godziny pracy (34 proc. wskazań). Wśród mężczyzn ten czynnik wybrało zaledwie 23 proc. badanych. - Handel detaliczny to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów biznesu. Firmy proponują coraz wyższe wynagrodzenia oraz konkurencyjne benefity pozapłacowe. Zachęcają także możliwościami rozwoju oraz nowoczesnymi warunkami pracy. Z badania wynika także, że ważnym elementem motywacyjnym dotyczącym podjęcia pracy w branży handlowej jest presja czasu i konieczność szybkiego zatrudnienia. Dla nas jest to ważny sygnał i potwierdzenie naszego sposobu działania, gdyż jako potencjalny pracodawca reagujemy dynamicznie na potrzeby kandydatów. Procesy rekrutacyjne prowadzone są szybko, sprawnie, a decyzja o zatrudnieniu następuje w bardzo krótkim czasie - komentuje wyniki badania cytowana w raporcie MCJJ Małgorzata Ławnik, dyrektor pionu personalnego w Kauflandzie. Profil ma znaczenie Nie bez znaczenia dla respondentów pozostaje też profil sklepu. Ci, którzy chcą nadal pracować w handlu, najchętniej wskazywali na sklepy spożywcze (24 proc.), odzieżowo-obuwnicze (23 proc.) oraz sklepy z kosmetykami i chemią gospodarczą (20 proc.). Najmniej popularnością cieszyły się sklepy, w których według badanych konieczna jest wiedza specjalistyczna, np. z artykułami zoologicznymi lub budowlanymi i ogrodniczymi. – Te obszary najrzadziej wybierają nawet ci respondenci, którzy chcą na dłużej związać się z branżą handlową. To wyniki zbieżne z tym, co widzimy w licznych badaniach jakościowych, które prowadzimy dla naszych klientów. Badani preferują w nich takie segmenty jak spożywka, odzież czy kosmetyki – i trudno nie zauważyć, że ma to związek z dwoma czynnikami: aktywnością pracodawców na rynku pracy i strukturą zatrudnienia - komentuje Anna Mikulska, employer branding director i partner w MJCC. Liczne kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe sieci spożywczych, intensywna komunikacja skupiona na benefitach, poprawiają wizerunek sieci z tego sektora handlu. Na korzyść sklepów odzieżowych czy drogerii działa z kolei fakt, że większość pracowników branży to kobiety – bliski im produkt i czysta praca z mniejszym obciążeniem powodują, że czują się bardziej komfortowo w sprzedaży i doradztwie w tych segmentach. Z kolei jak w rozmowie z PulsHR.pl wskazywała Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC, osoby, które będą chciały pracować w handlu, muszą się przygotować na to, że w wyniku pandemii nie będzie to już ten sam handel. - Pracownik w sklepie będzie doradcą klienta i ambasadorem produktu. Niezbędna stanie się zatem znajomość asortymentu i trendów. Ważna jest również otwartość, umiejętność szybkiego uczenia się i kompetencje cyfrowe - wskazywała. Zaznaczała też, że e-commerce będzie drugą nogą handlu na stałe, a być może w przyszłości nawet dominującą.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.