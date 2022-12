Grudniowy rynek pracy rozgrzany, ale nie tak jak rok temu

km

• 6 gru 2022 12:35





Grudzień to poza sezonem wakacyjnym jedyny czas w roku, gdy rynek rekrutacji rozgrzewa się dużą ilością ofert pracy tymczasowej. Mimo że ofert pracy na rynku jest sporo, to jednak do zeszłorocznych wyników daleko. Widać natomiast duże zainteresowanie wśród poszukujących pracy. - To może być oznaka tego, że ludzie coraz mocniej odczuwają inflację i chętniej przyjmują propozycje pracy sezonowej – mówi Anna Sudolska, ekspert rynku pracy IDEA HR Group W największej potrzebie jest handel i e-commerce (fot. PTWP)

- Rok temu portale ogłoszeniowe uginały się od ofert w hotelarstwie, handlu i gastronomii. W tym roku propozycji jest sporo, ale na pewno mniej niż rok temu. Nie ma również mowy o rekordowych stawkach, co mogliśmy odnotować jeszcze rok temu. Intensywnie na święta rekrutuje handel i sektor e-commerce. Mało jest ofert w gastronomii - podkreśla Anna Sudolska. Firmy poszukują sprzedawców choinek, pakowaczy prezentów, hostess czy osób gotowych do dodatkowych dyżurów w firmach transportowych. Dorywcza praca w grudniu dotychczas pozwalała nieźle zarobić. Jak jest w tym roku? Eksperci mówią wprost: inaczej niż jeszcze rok temu. Czytaj też: Dostajesz wypowiedzenie, ale nie tracisz pracy. Jak działa wypowiedzenie zmieniające - Oferty są, ale jest ich mniej i nie są tak wysokie pod kątem wynagrodzenia jak rok temu. Wynika to z faktu, że jest inflacja i przedsiębiorcy starają się racjonalniej liczyć koszty. Poza tym chętnych do pracy jest więcej, nie ma więc mowy o zaciętej walce o pracownika - mówi.- W ubiegłym roku mieliśmy wysyp ofert. Potrzebne były pomoce kuchenne, osoby do lepienia uszek i pierogów. W tym roku takich ofert jest bardzo mało. Zapotrzebowanie jest mniejsze i wypełniły je panie z Ukrainy – mówi Anna Sudolska. Zobacz: Święta pod znakiem rekrutacji. Ile zarobi Mikołaj, a ile kelner? W największej potrzebie jest handel i e-commerce. - Sklepy przeżywają oblężenie i pewnie z każdym dniem ta presja będzie rosnąć. Jest więc szansa na dodatkowe zatrudnienie w dyskontach, sklepach z odzieżą, sklepach z upominkami i prezentami. Jest także sporo ofert w stylu: „zatrudnię do pomocy na jarmarku świątecznym” – mówi Anna Sudolska. Handel rokrocznie przed świętami przeżywa szczyt zainteresowania. Tutaj jednak nie należy spodziewać się rekordowych stawek. – Nowi pracownicy mogą liczyć na podobne wynagrodzenie jak ci, którzy pracują w firmie na co dzień – dodaje ekspertka.

Na pełnych obrotach pracę zaczną niebawem firmy transportowe. - E-commerce swój sukces i sympatię klientów zawdzięcza temu, że prezenty docierają do klienta szybko, wygodnie i sprawnie. Bez kierowców, kurierów, pakowaczy, pracowników magazynowych nie ma na to szans. Spodziewam się więc, że to właśnie tutaj jest podwyższone ciśnienie na zatrudnianie nowych osób do pomocy - dodaje Sudolska. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

