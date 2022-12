Dramat w sklepach, tak źle jeszcze nie było. "Nie będę k*** stała 40 minut"

Rekordowa liczba skarg od pracowników handlu dotarła do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom od początku listopada do 3 grudnia 2022. – To dopiero początek, bo szczyt handlowej gorączki mamy przed sobą. Tylu skarg od pracowników handlu jeszcze nie notowaliśmy. Problemem jest przede wszystkim brak wystarczającej liczby osób do obsługi klientów. Zdarzają się sytuacje, że w dyskoncie na miejscu pracują 2-3 osoby. Dostajemy zdjęcia kolejek, które ciągną się przez pół sklepu. To generuje złość klientów, a ta odbija się na pracownikach – wyjaśnia prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Jak informuje stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom, ilość skarg jest gigantyczna i dużej mierze potwierdza przygotowaną przez stowarzyszenie diagnozę: handel cierpi na gigantyczne braki kadrowe.

Czytaj też: Dużo zmian od nowego roku. Więcej przerw w pracy, dłuższy urlop, dwie pewne podwyżki

- Wśród przykładów może być historia ze Szczecina, gdzie w jednym z dużych dyskontów na zmianie pozostała dwójka pracowników. Pani, która została przy kasie mówiła o tym, że klienci wręcz krzyczeli na nią, by „zawołała kogoś jeszcze”, ale nie było kogo zawołać – zauważa Małgorzata Marczulewska. – Kolejna sytuacja z dyskontu to awantura o ogromną kolejkę w sklepie zakończona stwierdzeniem: „Nie będę k*** stała 40 minut żeby kupić makaron”. Inna sprawa to grudniowe niedziele handlowe na które pracownicy dostali wręcz nakaz przyjścia do pracy. Jedna z pracownic sklepu napisała nam, że będzie pracować 11 dni pod rząd po 8 godzin, bo nie ma kto jej zastąpić na zmianie – mówi Małgorzata Marczulewska.

Zobacz: Sklepy czynne całą dobę? Wszystko zmierza w tym kierunku

Jak dodaje, braków w handlu nie udało się załatać pracownikami z Ukrainy. Dodatkowo branża FMCG zmaga się z problemem odchodzenia pracowników.

- Bardzo istotny jest tu właśnie czynnik stresu oraz poczucia, że pracownicy handlu nie są dobrze traktowani ani przez menedżerów sieci dyskontowych i franczyzowych ani niestety przez klientów - dodaje Marczulewska.

Grudzień dla branży handlowej jest wyjątkowo trudnym miesiącem. - Szał się zaczyna w czasie Black Friday i trwa do końca roku, a w sklepach odzieżowych i z artykułami domowymi do końca stycznia, gdy są wyprzedaże. Dla pracowników handlu to czas niemalże nieprzerwanej pracy bez szansy na urlop. Martwi nas najbardziej to, że pracownicy handlu nie mogą liczyć na wyrozumiałość klientów – podkreśla Małgorzata Marczulewska.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl