Czas na zakupy tylko dla seniorów. Czy sprzedawcy mogą prosić o dowód?

Zdaniem RPO sprzedawcy nie mają podstaw do kontrolowania wieku osób przebywających na terenie sklepu (fot. Pixabay)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów zawierających ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa, w sklepach pomiędzy 10 a 12 zakupy mogą robić tylko seniorzy powyżej 65 roku życia. Już jednak pojawiły się wątpliwości co do tego, jak sprzedawcy mają kontrolować, czy do sklepu na pewno weszła osoba w tym wieku lub starsza. Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, brakuje w tym kontekście przepisów.