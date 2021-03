Biedronka wypłaci pracownikom po 2500 zł

Do końca marca ponad 50 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka otrzyma Nagrodę Specjalną im. Soares dos Santos za 2020 rok w wysokości 2500 zł. To podziękowanie za pracę w ostatnich miesiącach.

Do końca marca pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka otrzymają Nagrodę Specjalną im. Soares dos Santos (fot. Shutterstock)

Nagroda Specjalna im. Soares dos Santos w wysokości 2500 zł dla pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych będzie o 200 zł wyższa niż rok wcześniej. Zgodnie z zapowiedziami nagrody zostaną wypłacone jeszcze w marcu.

- Był to czas zdominowany przez pandemię, w którym, pomimo wielu niespotykanych dotąd wyzwań, udało nam się nie tylko wspólnie zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy, ale także wzmocnić pozycję lidera rynku. Kluczem do sukcesu było bezpieczeństwo i bliskość – względem pracowników, klientów, jak i dostawców – oraz szybkie i skuteczne reagowanie na szybko zmieniające się realia pandemii. Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jeronimo Martins

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli świadczenie pracy na rzecz sieci Biedronka na podstawie umowy o pracę nie później niż 01.03.2020 r. i byli zatrudnieni w dniu 01.03.2021 r. Dodatkowo wszystkie ich nieobecności w roku 2020 nie mogą przekroczyć 180 dni. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

To kolejne wsparcie, jakie trafi do pracowników grupy. Niedawno sieć Biedronka ogłosiła nowy program wsparcia „Rodzinne wsparcie na plus”. Ten skierowany jest do pracowników, w rodzinach których wychowuje się min. czworo uczących się dzieci w przedziale wiekowym 0-26 lat. Zgodnie z założeniami programu raz w roku będą oni mogli liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zasilenia karty przedpłaconej. Kwota zasilenia jest uzależniona od wysokości dochodów i wyniesie od 380 zł do 500 zł. Taką kartą można zapłacić za zakupy w stacjonarnych sklepach Biedronka i drogeriach Hebe.

