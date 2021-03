Biedronka wspiera "rodziny+"

Sieć Biedronka rusza z nowym wsparciem dla rodzin swoich pracowników - „Rodzinne wsparcie na plus”. Dzięki niemu zatrudnieni posiadający rodziny wielodzietne (z min. czworgiem uczących się dzieci) raz w roku mogą liczyć na specjalne, dodatkowe zasilenie karty przedpłaconej kwotą nawet do 500 zł.

km

km • 17 mar 2021 16:15



Sieć Biedronka rusza z nowym wsparciem dla rodzin swoich pracowników - „Rodzinne wsparcie na plus” (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Nowy program „Rodzinne wsparcie na plus” skierowany jest do pracowników, w rodzinach których wychowuje się min. czworo uczących się dzieci w przedziale wiekowym 0-26 lat. Zgodnie z założeniami programu raz w roku będą oni mogli liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zasilenia karty przedpłaconej. Kwota zasilenia jest uzależniona od wysokości dochodów i wyniesie od 380 zł do 500 zł. Taką kartą można zapłacić za zakupy w stacjonarnych sklepach Biedronka i drogeriach Hebe.

- Wsłuchujemy się w potrzeby naszych pracowników i cieszymy się, że możemy im zaproponować kolejny, już dwudziesty program wsparcia. Najpóźniej do 19 marca br. pracownicy sieci Biedronka posiadający duże rodziny otrzymają dodatkowe zasilenie kart przedpłaconych w wysokości nawet do 500 zł. Jest to realna pomoc dla prawie 800 rodzin uprawnionych pracowników, która przyda się zwłaszcza w czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych – wyjaśnia Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej, budowania wizerunku pracodawcy i programów wsparcia w sieci Biedronka

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Akcja jest prowadzona niezależnie od standardowych zasileń kart przedpłaconych, które mają miejsce każdego roku w okolicach czerwca i grudnia i mogą wynieść jednorazowo nawet 570 zł. Jak wylicza sieć, przed ostatnimi Świętami Bożego Narodzenia, wsparcie w tej postaci otrzymało 70 tys. pracowników sieci Biedronka. Łącznie w 2020 roku Biedronka przeznaczyła na zasilenia kart przedpłaconych dla pracowników ponad 46 mln zł.

To nie jedyne działanie wspierające pracowników sieci. Prócz wsparcia finansowego pracownicy liczyć mogą na wsparcie rzeczowe lub skorzystać z organizowanych przez pracodawcę kolonii, obozów językowych, turnusów rehabilitacyjnych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU