Biedronka otworzy sklepy w niedziele. Już powiadomiła pracowników

jk

• 4 sie 2022 10:46





Biedronka zamierza otworzyć część sklepów w niedziele niehandlowe. Pracownicy sieci twierdzą, że placówki mają przekształcić się w klub czytelnika. Jak duża będzie skala tego zjawiska? Biedronka to kolejna sieć, która zamierza otworzyć sklepy w niedziele (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jak informuje serwis wiadomoscihandlowe.pl, Biedronka to kolejna sieć, która zamierza otworzyć sklepy w niedziele. Pracownicy z różnych regionów Polski otrzymali od przełożonych informację, że mają stawić się do pracy w najbliższą niedzielę - 7 sierpnia. Sklepy mają stać się "czytelnią", "wypożyczalnią" albo "biblioteką". Szczegóły póki co nie są znane. Biedronka nie zabrała głosu w sprawie.

- Tak działa nasza firma. Zapewne przyjadą w ostatni dzień i poinformują sklepy - mówi portalowi wiadomoscihandlowe.pl Anna Gonera, skarbnik w NSZZ "Solidarność" w Biedronce. - To, że sklepy się otworzą w niedzielę, jest już pewne. Na pewno nie jest to fake news. Dostałam nawet maila od SOM-a, który prosi o wsparcie, gdyż w sklepie, który ma być otwarty jako czytelnia, nie ma załogi - dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak duża będzie skala tego zjawiska? - Z tego co wiemy, teraz (7 sierpnia - red.) ma się otworzyć w całej Polsce 600 sklepów. 14 sierpnia otworzy się 300 dodatkowych. To będzie już 900 i tak sukcesywnie, coraz więcej - twierdzi Anna Gonera.

Nie tylko Biedronka

Klub czytelnika to nie nowość - przedsiębiorcy już w ten sposób omijają zakaz handlu w niedziele. Pomysł ten funkcjonuje w sieci Carrefour. Z kolei kierujący sklepem Intermarche w Cieszynie wykorzystali fakt, że w pobliskiej okolicy znajduje się przystanek komunikacji miejskiej i ogłosili się dworcem autobusowym – sklep pełni rolę poczekalni.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy otwieranie sklepów metodą "na klub czytelnika" jest niezgodne z prawem.

- Nasze stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Każdy przedsiębiorca, który próbuje obchodzić przepisy, może spodziewać się kontroli PIP. Przypadki łamania obowiązującego zakazu, w szczególności podejmowanie pozornych działań, będą przez nas sankcjonowane z wykorzystaniem wszystkich posiadanych środków prawnych - przekazał Juliusz Głuski, rzecznik prasowy PIP.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU