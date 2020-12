Biedronka, Auchan, Netto. Sieci szykują dodatkowe nagrody dla pracowników

Nawet 60 tys. pracowników sieci Biedronka oraz osoby współpracujące z firmą przed świętami Bożego Narodzenia będą mogły skorzystać ze specjalnych rabatów. Akcja ta nie jest finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Autor:KDS

• 4 gru 2020 13:36





Kryzys związany z pandemią udowodnił wagę pracy, którą wykonujemy jako zespół Biedronki - mówi dyrektor generalny sieci. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Jeronimo Martins Polska zdecydował o możliwości skorzystania przez pracujących na stanowiskach niemenedżerskich, z rabatu do wartości 1000 zł na zakupy w sklepach sieci Biedronka. W sumie z rabatów będzie mogło skorzystać 60 tys. pracowników sieci oraz osoby związane z firmami, z którymi siec na co dzień współpracuje. Otrzymają oni specjalnie wygenerowane e-kody, które będą mogli zrealizować do końca stycznia 2021 r., a rabatami zostaną objęte wszystkie kategorie produktów. Akcja nie jest finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- Kryzys związany z pandemią udowodnił wagę pracy, którą wykonujemy jako zespół Biedronki. Nasze usługi i niezakłócone działanie ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego społeczeństwa. Dzięki nam miliony Polaków mogą bezpiecznie robić zakupy. Chcę wyrazić swoją wdzięczność za pracę i postawę, jaką wykazaliście w tym roku - napisał w specjalnym liście przygotowanym na tę okazję Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki.

Kilkusetzłotowe karty

Także Auchan Retail Polska oprócz zwyczajowych bonów uzależnionych od stażu pracy, a także rozdawanych w wielu lokalizacjach paczek, po raz pierwszy w tym roku pracownicy Auchan skorzystają z kart przedpłaconych - o wartości kilkuset złotych (dokładna wartość uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika).

Dodatkowo, wraz z podziękowaniami, pracownikom pracującym w sklepach i Auchan Direct przekazane zostaną noworoczne bony zakupowe o wartości 500 złotych.

- Ponownie stajemy w obliczu wyjątkowych wyzwań, jakie niesie ze sobą zmieniająca się sytuacja epidemiczna w kraju i rosnąca skala kryzysu z tym związanego – mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

Również sieć handlowa Netto zdecydowała o przyznaniu dodatkowych świadczeń. 500 zł dodatek przewidziany jest dla osób, które świadczyły pracę w październiku, wykonując swoje obowiązki w warunkach stresu i napięcia, związanego z możliwym zakażeniem koronawirusem.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.