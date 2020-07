Auchan zamyka kolejne sklepy. Pracowników czekają zwolnienia

Jak podaje francuska sieć, zlikwidowane zostaną sklepy w Grudziądzu i Lubinie. Ostatni klienci będą mogli zrobić w nich zakupy 27 września. Bezpośrednią przyczyną tego kroku stała się ich niewystarczająca rentowność, wynikająca z niskich obrotów i niekorzystnych warunków najmu. Pomimo wysiłków ich zespołów, poprawa sytuacji okazała się niemożliwa.

- Na każdy z naszych sklepów patrzymy wielowymiarowo – zarówno pod kątem dbałości o rentowność poszczególnych placówek, jak i założonych przez nas celów strategicznych dotyczących całej firmy, w perspektywie planowanej długofalowej obecności naszej sieci na polskim rynku w kolejnych latach - mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

Jak dodaje, decyzja o zamknięciu tych placówek nie była łatwa. Przede wszystkim ze względu na ekipy obu sklepów, które dołożyły wszelkich starań, aby poprawiać z roku na rok rezultaty. Zapewnia też, że teraz priorytetem jest zapewnienie pracownikom obu sklepów możliwie jak najlepszego wsparcia w tej szczególnej sytuacji.

Sieć podaje, że podczas zamykania sklepów odbywać się będą rozmowy indywidualne z poszczególnymi pracownikami, podczas których przedstawione zostaną im możliwości i dalsze perspektywy. Auchan Retail Polska planuje rozwiązanie umów w ramach zwolnień grupowych wraz z odprawami. Dla osób spełniających kryterium wieku możliwe będzie skorzystanie z uprawnień przedemerytalnych lub emerytalnych wraz z odprawą emerytalną. Firma uwzględnia możliwość przeniesienia części pracowników do innych sklepów sieci w regionie. Przeniesienia te nastąpią w ramach dostępnych wakatów, z zachowaniem wszelkich uprawnień pracowniczych i ciągłości zatrudnienia.

Warto przypomnieć, że niedawno sieć poinformowała o likwidacji sklepów w Mysłowicach i Dąbrowie Górniczej. W tym przypadku porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi zawierało m.in. odprawy w wysokości: jednomiesięcznej pensji (ustawowe) plus 3000 zł dla pracowników ze stażem do 2 lat, dwóch miesięcznych pensji plus 5500 zł dla osób, które mają staż od 2 do 8 lat i trzech miesięcznych pensji plus 8500 zł dla osób pracujących jeszcze dłużej. Zarząd sieci przystał także na propozycję objęcia zwalnianych pracowników pakietem Allianz Zdrowie za 1 gr (podstawowym) przez dodatkowe trzy miesiące od momentu ustania umowy.