Auchan, Lidl, Netto, Kaufland, Żabka - które sieci kończą z handlem w niedzielę?

Od 1 lutego 2002 roku sklepy stacjonarne Lidla, Kauflanda, Netto i Auchan będą zamknięte w niedziele niehandlowe. Gdzie będzie można zrobić zakupy w niedzielę?

Autor: Justyna Koc

30 sty 2022





Od 1 lutego 2022 roku otwarte w niehandlowe niedziele będą mogły być tylko te sklepy, których przychody z usług pocztowych przekroczą 40 proc. (Fot. Shutterstock)

Lidl, Netto, Kaufland zamierzają zamknąć swoje sklepy w niedziele niehandlowe.

Auchan co prawda zamyka sklepy stacjonarne, jednak od 6 lutego w niedziele niehandlowe funkcjonować będzie sklep internetowy sieci - tam będzie można zrobić zakupy.

Zamykania placówek nie planuje Żabka - większość franczyzobiorców skorzysta z zapisu przewidzianego dla przedsiębiorców prowadzących handel osobiście i na własny rachunek.

W październiku 2021 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedziele. Podstawowym celem nowych przepisów jest to, aby sklepy nie wykorzystywały możliwości świadczenia usług pocztowych do obchodzenia zakazu i tym samym mogły być otwarte w niedziele.

Co to oznacza w praktyce? Od 1 lutego 2022 roku otwarte w niehandlowe niedziele będą mogły być tylko te sklepy, w których przychody z usług pocztowych przekroczą 40 proc. Dla wielu sieci oznacza to powrotne zamknięcie placówek.

Sieci będą zamknięte?

Zapytaliśmy sieci handlowe, które dotychczas były otwarte w niehandlowe niedziele, co zamierzają zrobić. Biedronka na pytanie, czy jej sklepy będą zamknięte, odpowiedziała, że "co do zasady bezwzględnie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa". Odpowiedź jest niejasna, nie wiemy więc, jakie dokładnie plany ma sieć.

O tym, że firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, informuje także Lidl Polska, dlatego od 1 lutego 2022 r. sklepy sieci będą czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe.

- W trosce o potrzeby naszych klientów podjęliśmy decyzję, aby sklepy Lidl Polska funkcjonowały również jako placówki pocztowe. Nowa usługa pełniona jest przez firmę DHL. Dzięki tej dodatkowej funkcjonalności klienci mogą odebrać lub nadać paczkę w godzinach funkcjonowania sklepu przez cały tydzień. Klienci doceniają naszą nową usługę - teraz w sklepach Lidl Polska mogą dokonać codziennych zakupów dla całej rodziny, ale także w trakcie ich trwania nadać lub odebrać przesyłkę - komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska. Sklepy Lidla będą czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe (Fot. Shutterstock) Również Kaufland mówi wprost, że sklepy będą zamknięte w niedziele niehandlowe. - Firma Kaufland od początku swojej działalności w pełni respektuje i dostosowuje się do aktualnych przepisów prawa, dlatego z uwagi na wielkość przychodów generowanych z usług pocztowych od 1 lutego 2022 roku nasze sklepy będą nieczynne w niedziele niehandlowe - mówi Maja Szewczyk, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej w Kaufland Polska. - Status placówek pocztowych posiadają wszystkie sklepy sieci Kaufland, co zgodnie z prawem pozwalało nam dotychczas prowadzić handel siedem dni w tygodniu. Nowelizacja ustawy, o której mowa, nie wpłynie na usługi pocztowe oferowane w naszych sklepach, z których nadal będą mogli korzystać klienci naszej sieci - dodaje Szweczyk. Kaufland informuje, że sklepy będą zamknięte w niedziele niehandlowe (Fot. Shutterstock) Także sklepy Netto od 1 lutego będą otwarte we wszystkie tegoroczne niedziele handlowe, a więc 10 i 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 i 18 grudnia. - Poza niedzielami handlowymi nasze sklepy są dostępne dla kupujących od poniedziałku do soboty włącznie, co istotne, od stycznia już w 600 lokalizacjach w całej Polsce. Jednocześnie klienci nadal będą mogli korzystać w placówkach Netto z usługi nadawania paczek realizowanej przez firmę InPost - wyjaśnia Patrycja Kamińska, PR menedżer Netto. Sklepy Netto od 1 lutego będą otwarte we wszystkie tegoroczne niedziele handlowe (Fot. Netto.pl) Auchan uruchamia sklep internetowy Również wszystkie sklepy Auchan na terenie Polski będą od lutego otwarte od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe. Z kolei w niedziele niehandlowe od 6 lutego funkcjonować będzie sklep internetowy sieci. - Usługi pocztowe i kurierskie świadczone przez Auchan we współpracy z obecnymi partnerami firmą Pointpack oraz Smart Points będą realizowane bez zmian z wyjątkiem niedziel objętych zakazem handlu. W niedziele niehandlowe od 6 lutego funkcjonować będzie sklep internetowy Auchan - usługa, w ramach której produkty zamówione na stronie internetowej dostarczane są bezpośrednio do domów klientów - czytamy w oświadczeniu sieci. W niedziele niehandlowe, od 6 lutego funkcjonować będzie sklep internetowy sieci Auchan (Fot. Shutterstock) Sklepy Żabki będą otwarte Zamykania placówek nie planuje Żabka. Jak informuje sieć, "od początku lutego małe sklepy nadal będą działać w dni objęte ograniczeniami handlu (w tym w niedziele), podejmując indywidualnie decyzje, z jakiego wyłączenia skorzystają". - Większość franczyzobiorców Żabki korzysta z zapisu przewidzianego dla przedsiębiorców prowadzących handel osobiście i na własny rachunek. Jeżeli dana placówka będzie spełniała warunki umożliwiające zastosowanie innych wyłączeń, to również z nich skorzysta - czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji PulsHR.pl przez biuro prasowe Żabki. Przypomnijmy - zgodnie z przepisami czynne będą mogły być placówki działające na zasadzie systemu franczyzowego, jeśli w niedzielę objętą zakazem pracować będzie tylko właściciel i jego najbliższa rodzina, a nie pracownicy najemni. Zamykania placówek nie planuje Żabka (Fot. mat. pras.) Przedsiębiorcy mają zastrzeżenia Przedsiębiorcy są przeciwni zakazowi handlu w niedziele. - Niestety oczekiwania społeczeństwa i przedsiębiorców nie są wysłuchiwane. W przededniu szczytu piątej fali pandemii zamyka się sklepy w niedzielę, co będzie generowało ścisk na zakupach w soboty. To decyzja zła. Szkodliwa z gospodarczego punktu widzenia, ale i dowód na to, że głos przedstawicieli handlu nie został wzięty pod uwagę przez parlamentarzystów. Ludzie chcą robić zakupy w niedzielę. Udowodniły to ostatnie miesiące – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Jak mówi z kolei dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Piotr Wolny, decyzja o ograniczeniu handlu w niedzielę jest negatywna nie tylko dla wielkich sieci, ale i dla mniejszych sklepów. - Zamknięte dyskonty czy ograniczony ruch w galeriach handlowych generuje efekt mrożący dla całego handlu. Po prostu wykluczamy niedzielę z naszego harmonogramu zakupowego i nie idziemy nie tylko do dyskontu, ale i do małego sklepu osiedlowego. Sieci handlowe zachęcają nas do robienia zapasów i wówczas wydajemy więcej pieniędzy w sobotę - mówi Piotr Wolny. - Zakaz handlu w niedzielę oceniamy negatywnie. Ostatnie miesiące udowodniły nam jasno i wyraźnie, jakie są społeczne preferencje Polaków. Chcemy mieć gospodarczą wolność wyboru – dodaje Piotr Wolny. Takie decyzje powinny należeć indywidualnie do firm. Można przygotować rozwiązania, które będą premiować pracowników decydujących się na pracę w niedzielę. Nad takimi rozwiązaniami nikt nigdy nie pracował - dodaje. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Znaczna część z nich wciąż pracuje w niedziele, a ci, których rozwiązanie ustawowe obejmuje, muszą mierzyć się ze zwiększonym ruchem w dni poprzedzające dzień wolny od handlu. W tym kontekście dużo skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kodeksowej gwarancji dwóch niedziel w miesiącu wolnych dla każdego pracownika, o co postulowaliśmy od lat - wyjaśniają eksperci ZPP. Polacy podzieleni Według sondażu przeprowadzonego przez UCE Research dla Grupy AdRetail 54,9 proc. Polaków uważa, że sklepy powinny być otwarte w każdą niedzielę, 35,8 proc. jest przeciw, a 9,3 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. Z badania wynika ponadto, że 49,2 proc. ankietowanych uważa, iż zakaz handlu w niedziele nie powinien dotyczyć wszystkich sklepów, 40,9 proc. respondentów jest przeciwnego zdania, a co 10. osoba nie ma zdania w tej sprawie. Wynik sondażu wskazuje, że dla blisko 68 proc. Polaków zwolnienie z zakazu handlu w niedziele powinno dotyczyć sklepów z żywnością. Co czwarty ankietowany wskazał na drogerie, minimalnie mniej (24,4 proc.) - sklepy budowlane. Butiki z odzieżą otrzymały 17,2 proc. wskazań. 14,2 proc. respondentów nie potrafiło dokonać wyboru.

