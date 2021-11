Zobacz czego potrzebują twoi pracownicy

94 proc. zatrudnionych jest zdania, że szef powinien dbać o ich formę. Dwóch na trzech za najlepszy przejaw troski uważa prywatną opiekę medyczną, co piąty chciałby dostępu do pomocy psychologicznej i zdrowych przekąsek w pracy – wynika z badania zleconego przez Personnel Service.

Dwóch na trzech pracowników za najlepszy przejaw troski uważa prywatną opiekę medyczną (fot. Shutterstock)

W ostatnich miesiącach zdrowie pracowników zaczęło coraz bardziej szwankować.

ZUS podaje, że tylko przez trzy pierwsze miesiące 2021 roku lekarze wystawili ponad 5 mln zaświadczeń chorobowych. W tym czasie Polacy spędzili ponad 61 mln dni za zwolnieniu.

W efekcie widać spore zainteresowanie wśród pracowników benefitami około zdrowotnymi.

Z badania Personnel Service wynika, że aż 94 proc. pracowników jest zdania, że pracodawca powinien dbać o ich zdrowie. Najwięcej pracowników wybrałoby prywatną opiekę medyczną (67 proc.) W tej grupie doceniliby ją wszyscy pracownicy bez względu na formę umowy czy wielkość firmy, w jakiej pracują. Najmocniej jednak wybija się grupa osób w wieku 45-54 lata, spośród których 72 proc. uznało tę opcję za najlepszy przejaw troski pracodawcy.

Co piąty pracownik za najlepsze rozwiązanie uznał dostęp do pomocy psychologicznej. Na ten wybór częściej decydowały się kobiety (24 proc. względem 18 proc. mężczyzn) oraz najmłodsza grupa pracowników w wieku 18-24 lata, wśród której odpowiedział tak co piąty zatrudniony.

- W wyniku COVID-19 troska o zdrowie znalazła się na szczycie naszych priorytetów. Dbamy o siebie z większym zaangażowaniem i tego samego wymagamy od swoich pracodawców. Nie dziwi największa liczba głosów za prywatną opieką medyczną, która powoli staje się standardem w przedsiębiorstwach. Warto natomiast zwrócić uwagę na wysoką pozycję wsparcia psychologicznego. Tę opcję najczęściej wybierały osoby młode, które jak wiemy, najmocniej dotknęły skutki pandemii. To wskazówka dla pracodawców, by oprócz skupienia się na zdrowiu fizycznym zatrudnionych, zatroszczyli się również o nadszarpnięte w ostatnich miesiącach zdrowie psychiczne, które mocno wpływa na efektywność i zadowolenie z pracy – wskazuje prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

fot. Pixabay

Zdrowe przekąski, szczepienia i siłownia

21 proc. badanych za przejaw troski o zdrowie uznałoby darmowy dostęp do owoców i warzyw oraz zdrowych przekąsek w pracy. Dla 19 proc. pracowników dobrym sposobem na dbanie o zdrowie jest dostęp do darmowych szczepień, co szósta osoba wybrałaby natomiast kartę na siłownię. To rozwiązanie spotkało się z największym entuzjazmem u 24 proc. młodych osób w wieku 18-24 lata i u co piątego pracownika największych firm. Małe zainteresowanie wywołała natomiast opcja darmowych masaży w miejscu pracy – ten sposób dbania o zdrowie przekonuje zaledwie 8 proc. pracowników. - Na podstawie przekroju demograficznego badanych można zauważyć, że różne grupy pracowników mają odmienne potrzeby względem troski o swoje zdrowie. Dla młodych ludzi, oprócz wsparcia psychologicznego szczególnie ważny jest ruch fizyczny na siłowni oraz zdrowe przekąski, dla starszych pracowników lepszym rozwiązaniem jest pakiet medyczny czy zorganizowanie darmowych szczepień - dodaje Inglot. fot. Shutterstock Prawie połowa pracowników chciałaby, żeby firma, dla której pracują, miała własnego lekarza na terenie zakładu. Największy odsetek zwolenników tego rozwiązania można znaleźć w średniej wielkości (od 50 do 249 osób) oraz w dużych firmach (powyżej 250 osób), wśród których na „tak” odpowiedziało kolejno 51 proc. i 58 proc. zatrudnionych.

