Znamy najlepsze miejsca pracy na świecie. Zobacz listę

jk

• 13 paź 2022 14:27





Great Place to Work ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy na świecie. Wśród zwycięzców znaleźli się: DHL Express, Hilton, Cisco, Saleforce, Milicom, Abbvie, Deloitte, Hilti, SC Johnson, Stryker. 25 laureatów rankingu Great Place to Work to najlepsi z najlepszych pracodawców w skali świata (Fot. Shutterstock)

25 laureatów rankingu Great Place to Work to najlepsi z najlepszych pracodawców w skali świata. Na pierwszym miejscu znalazła się firma kurierska DHL Express. Drugie miejsce należy do sieci hoteli Hilton, a na trzecim miejscu uplasowała się informatyczna spółka Cisco. Firmy te znalazły się na podium także w ubiegłorocznym rankingu, zamieniając się w tym roku jedynie pozycjami na 2. i 3. miejscu.

Czytaj też: Oto najlepsze miejsca pracy w Europie

W maju 2022 r. DHL Express, Hilton i Cisco znalazły się również wśród laureatów rankingu Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022, co oznacza, że polskie oddziały miały udział w globalnym sukcesie swoich firm.

W podziale branżowym najliczniej reprezentowany jest sektor IT (28 proc.). Drugie miejsce zajmują firmy świadczące usługi profesjonalne (20 proc.). A trzecie pod kątem liczebności są spółki działające w obszarze farmacji i ochrony zdrowia (16 proc.).

Poniżej cała lista tegorocznych zwycięzców.

Źródło: Great Place to Work

Najlepsi spośród ponad 11 tysięcy firm zatrudniających 15 milionów pracowników

Tegoroczni zwycięzcy zostali wybrani spośród ponad 11 tysięcy firm, zatrudniających 15 milionów pracowników ze 146 państw na 6 kontynentach. Aby zakwalifikować się na listę światową, firmy muszą dać się wcześniej poznać jako wyjątkowe miejsca pracy w swoim regionie. W praktyce oznacza to obecność na co najmniej pięciu listach Najlepszych Miejsc Pracy w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii w 2021 lub na początku 2022 roku.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie co najmniej 5000 pracowników na całym świecie, z czego nie mniej niż 40 proc. powinno być zatrudnionych poza krajem macierzystym.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU