Zawody bez przyszłości: architekt, prawnik, lekarz i nie tylko. Zaskakująca lista

Na liście zawodów zagrożonych znalazł się m.in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (fot. shutterstock)

Każda praca, którą można łatwo zdefiniować za pomocą równania matematycznego lub logicznego, jest zagrożona - uważa John Pugliano, autor nieprzetłumaczonej jeszcze na polski książki "Robots are coming: A Human's Survival Guide to Profiting in the Age of Automation".

Niektóre z zagrożonych zawodów mogą jednak przetrwać dzięki specjalizacjom. To dotyczy np. pracowników biur podróży czy prawników.

Według analityków na liście zagrożonych zawodów są nawet lekarze, księgowi i architekci.

Nisko płatne, niewymagające kwalifikacji zawody są najbardziej podatne na automatyzację. To właśnie te zadania przejmują już teraz od ludzi roboty. Produkcja będzie wymagała większych umiejętności technicznych w zakresie obsługi i programowania komputerów.

Problem nie dotyczy jednak tylko tych profesji.

John Pugliano, autor nieprzetłumaczonej jeszcze na polski książki "Robots are coming: A Human's Survival Guide to Profiting in the Age of Automation" ("Nadchodzą roboty: przewodnik przetrwania dla człowieka w erze automatyzacji"), dostrzega zagrożenie także dla wielu zawodów umysłowych.

- Każda praca, którą można łatwo zdefiniować za pomocą równania matematycznego lub logicznego będzie zagrożona - uważa Pugliano. "Szanse będą mieć ci, którzy będą tworzyć nowe produkty i usługi lub rozwiązywać pojawiające się nieoczekiwanie problemy" - pisze Pugliano.

Pugliano i inni eksperci, z którymi skontaktowała się agencja Work + Money, stworzyli listę zawodów, których należy unikać, jednocześnie podając alternatywy, w których umiejętności mogą być zastosowane.

Pracownik biura podróży

Każdy człowiek może dziś zostać swoim osobistym agentem biura podróży dzięki internetowym portalom do rezerwacji podróży. Według przewidywań amerykańskiego rządowego Urzędu Statystyki Pracy (BLS) w ciągu najbliższych 10 lat liczba biur podróży w USA zmniejszy się aż o 12 procent.

Sprzedawca w biurze podróży znalazł się na liście zagrożonych zawodów (fot. shutterstock) Wiele analiz będących częścią pracy prawnika jest wykonywanych przez algorytmy (fot. shutterstock) Prawnik przyszłości powinien skupić się na specjalizacji w nierutynowych obszarach - np. profilowaniu psychologicznym. Dziennikarz Miejsca pracy spikerów radiowych i telewizyjnych znikają w bardzo szybkim tempie. Ma na to wpływ także konsolidacja branży medialnej oraz popularność serwisów streamingowych. Spiker radiowy staje się coraz mniej potrzebny (fot. pixabay) Podobnie dzieje się w przypadku dziennikarzy prasowych, zwłaszcza jeśli chodzi o media drukowane. Menedżer średniego szczebla Papierkowa robota wykonywana przez menedżerów średniego szczebla jest w coraz większym stopniu realizowana przez oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Menedżerowie średniego szczebla mają coraz mniej papierkowej pracy (fot.shutterstock) Według Pugliano osoby na tych stanowiskach powinny skupić się teraz na przykład na relacjach z klientami, sprzedaży czy rozwoju nowych produktów. Czytaj też: Kierunki studiów bez przyszłości. Oto lista Florysta Zawód florysty jeszcze kilka lat temu wydawał się niezwykle atrakcyjny i popularny. Jednak już dziś dotyka go kryzys. Usługi florystów są wypierane przez działy kwiatowe w centrach handlowych (fot. shutterstock) Za postępującym spadkiem chętnych do zawodu florysty stoi rozkwit internetowych usług dostarczania kwiatów, jak również wzmocnienie działów kwiatowych w dużych sieciach handlowych. W Stanach Zjednoczonych liczba florystów spadła o 25,6 procent w latach 2005-2015. Przewiduje się, że spadnie o kolejne 16,6 procent w latach 2015-2025. Pracownik poczty Perspektywy dla pracowników poczty nie rysują się w jasnych kolorach. Opłacanie rachunków przez Internet i utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi na portalach społecznościowych to najwięksi winowajcy tej sytuacji. Wpływ na zatrudnienie w branży pocztowej będą miały w najbliższych latach m.in. zautomatyzowane systemy sortowania (fot. shutterstock) Co prawda wielu sprzedawców internetowych korzysta z usług pocztowych, ale to zapotrzebowanie nie rekompensuje w pełni innych obszarów spadku. Negatywny wpływ na zatrudnienie będą miały w najbliższych latach m.in. zautomatyzowane systemy sortowania. Dodatkowo takie firmy jak Amazon i inni sprzedawcy internetowi budują własne systemy dostaw. Chcą w ten sposób obniżyć koszty i zwiększyć dostępność dostaw tego samego dnia, aby lepiej konkurować z detalicznymi sprzedawcami. Detektyw Kamery monitoringu, oprogramowania szpiegowskie i banki danych DNA ułatwiają rozwiązywanie przestępstw. John Pugliano w swojej książce na temat nadchodzącej ery robotów przewiduje upadek zawodu tradycyjnego detektywa śledczego. Według prognoz praca śledczych w przyszłości będzie skupiać się w mniejszym stopniu na rozwikływaniu zagadek (fot. shutterstock) Pugliano uważa, że praca śledczych w policji przyszłości będzie bardziej skupiać się na resocjalizacji przestępców i ograniczaniu recydywy, a mniej na rozwiązywaniu problemów związanych z przestępstwami. Architekt Aby zostać licencjonowanym architektem, trzeba ukończyć pięć lat studiów i odbyć kolejne lata praktyk. Coraz częściej sięgamy do narzędzi do samodzielnego projektowania (fot. pixabay) Co może zagrozić zawodowi architekta? Np. aplikacje, w których każdy może narysować plany nowych domów lub przebudowy istniejących. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Zawód lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego chodzi się na rutynową diagnostykę może zostać zastąpiony tanimi testami domowymi do kupienia w aptece. Już dziś dzięki nim można samodzielnie zrobić m.in. ogólne badania moczu, wykryć antygen PSA czy przeciwciała IgG przeciwko Helicobacter pylori, zdiagnozować celiakię lub pracę tarczycy czy niedobory żelaza. Lekarze w przyszłości w mniejszym stopniu będą zajmować się diagnostyką (fot. fotolia) Alternatywą dla lekarzy będzie w miejsce diagnostyki przestawienie się na doradztwo w zakresie otyłości i uzależnień, coaching wydajności lub zajmowanie się nagłymi przypadkami, jak w przypadku lekarzy z pogotowia ratunkowego lub osób udzielających pierwszej pomocy.

