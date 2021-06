"Z pasją żyją i z pasją pracują". W Biedronce

Biedronka rusza z kampanią "Biedronka to MY. Codziennie". W ten sposób sieć promuje się jako pracodawca.

Biedronka rusza z kampanią "Biedronka to MY. Codziennie" (fot. Shutterstock)

W spotach pracownicy oraz ich bliscy opowiadają, jaką rolę w ich życiu pełni praca w Biedronce. Bohaterami akcji zostali pracownicy sklepów i centrów dystrybucyjnych.

- W Biedronce wierzymy, że dobra i solidna praca daje naszym pracownikom poczucie stabilizacji i spokoju, które pozytywnie wpływają na jakość ich życia, szczególnie w obecnych czasach pełnych wyzwań i niepewności. Dlatego w kampanii „Biedronka to MY. Codziennie” nasi pracownicy i ich najbliżsi opowiadają nam swoje historie. To ludzie, którzy nie tylko z pasją pracują, ale też z pasją żyją. Dla nich praca w Biedronce to silny fundament, który daje im poczucie spokoju i bezpieczeństwa w życiu prywatnym - czytamy na stronie internetowej akcji.

