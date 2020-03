Wyjazdy pracownicze coraz ważniejszym elementem polityki personalnej firm

Po wyjazdach integracyjnych, które są już stałym elementem polityki personalnej w wielu firmach, coraz częściej pracodawcy sięgają po wyjazdy motywacyjne zabierając najlepszych pracowników w różne zakątki świata.

Turystyka motywacyjna, a szczególnie wyjazdy typu incentive travel są doskonałym narzędziem do budowania długofalowych relacji zarówno na linii pracodawca - pracownik, jak również firma - kontrahent - mówi Ewa Gajewska, kierownik projektu z biura podróży CT Poland.

Różne formy wyjazdów pracowniczych są realizowane w Polsce już od ponad 20 lat, lecz nigdy jeszcze nie stawały się tak istotnym elementem tworzenia polityki personalnej firm.

Firmy, które zamieszczają świadczenia pozapłacowe w swojej ofercie, najczęściej stawiają na kartę mulitsport, podstawowy pakiet opieki medycznej oraz imprezy integracyjne dla pracowników. Ponad połowa firm oferuje ubezpieczenie na życie, możliwość pracy elastycznej oraz dofinansowanie edukacji. Coraz częściej rozszerzany jest też pakiet opieki medycznej – zarówno na członków rodziny, jak i o dodatkowe specjalizacje oraz zabiegi.

- Benefity to dziś rzeczywiście must have na rynku. Warto traktować je jako czynnik, który ułatwia codzienne życie naszym pracownikom, dzięki czemu mogą się bardziej skupić na swoich zadaniach. Zamiast załatwiać mnóstwo rzeczy i poświęcać czas na ich zorganizowanie, mają to już przez firmę zapewnione - dodaje Anna Ałaszkiewicz, partner zarządzający agencji Whites.

Turystyka motywuje pracowników

W dobie rynku pracownika i walki o najlepszych specjalistów, pracodawcy sięgają po coraz droższe rozwiązania, w tym po turystykę motywacyjną. Biorąc pod uwagę koszt realizacji wyjazdu motywacyjnego dla pojedynczego pracownika, zdecydowanie nie jest to jeszcze dominujący element w polityce pozapłacowych benefitów w Polsce. A jednak rośnie zainteresowanie pracodawców, którzy są gotowi nagrodzić najlepszych pracowników za nieprzeciętny wkład w rozwój firmy i dynamiczny wzrost jej obrotów.

Po wyjazdach integracyjnych, które są już stałym elementem polityki personalnej w wielu firmach i skupiają się zwykle na dobrej zabawie oraz budowaniu pozytywnej atmosfery, coraz częściej pracodawcy sięgają po wyjazdy motywacyjne, a szczególnie po „incentive travel”, zabierając najlepszych pracowników w niebanalne miejsca w różnych zakątkach świata, nieznane zwykłym turystom.

Jak wynika z raportu Pracuj.pl pracownicy coraz częściej traktują benefity nie jako specjalny dodatek do płacy, a jako standardowy element składowy wynagrodzenia. W związku z tym, mają względem pracodawców coraz wyższe oczekiwania, a decyzję o miejscu zatrudnienia podejmują nie tylko na podstawie zakresu obowiązków i oferowanej pensji, ale również w oparciu o dodatkowe benefity. Czytaj też: Benefity cenne, ale w granicach rozsądku Korzyści pozapłacowe wygrywają nawet z prestiżem czy reputacją firmy. Taka tendencja zmusza pracodawców nie tylko do oferowania coraz bardziej konkurencyjnych warunków pracy, ale także do walki o najlepsze talenty na rynku czymś więcej niż tylko pensją. - Wyzwaniem dla pracodawców pozostaje takie konstruowanie pakietu świadczeń dodatkowych, aby benefity nie tylko przyciągały kandydatów i zachęcały do aplikowania na ofertę pracy, ale stanowiły realną wartość dla pracowników, pozwalając im zaoszczędzić czas, pieniądze albo realizować pozazawodowe pasje i aktywności - podkreśla Agnieszka Pietrasik, ekspert Hays Poland.