Wyjazd firmowy w pandemii. Czy warto?

Integracja zespołu i zarządzanie nim w czasie pandemii to ogromne wyzwanie dla współczesnych liderów. Co druga osoba przyznaje, że w nowej rzeczywistości brakuje jej integracji, a ponad 57 procent deklaruje chęć wzięcia udziału w spotkaniu ze współpracownikami. Jak zorganizować wyjazd firmowy w czasie pandemii?

Autor: pt

• 27 sty 2022 10:57





Pracodawcy poszukują miejsc, które są dostosowane do zorganizowania dużych imprez integracyjnych, a jednocześnie znajdują się bliżej przyrody (fot. mat. prasowe)

REKLAMA

W czasie izolacji pracownicy coraz bardziej doceniają dodatkowe aktywności organizowane przez pracodawców.

Integracja odgrywa ogromną rolę w procesie budowania zespołu.

Pandemia spowodowała, że pracownicy zwracają coraz większą uwagę na własny komfort.

Pracownicy cenią sobie home office i system pracy hybrydowej. Badania pokazują jednak, że brakuje im codziennego kontaktu ze współpracownikami, a także wyjazdów integracyjnych. Wyjazd firmowy uznawany jest za jeden z kluczowych benefitów 2022 roku.

Wyjazd firmowy w nowej rzeczywistości

Dotychczas do najpopularniejszych benefitów zaliczano prywatną opiekę medyczną, karty sportowe czy bezpłatne kursy językowe. Okazuje się, że w czasie izolacji pracownicy coraz bardziej doceniają dodatkowe aktywności, organizowane przez pracodawców.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Integracja odgrywa ogromną rolę w procesie budowania zespołu – zauważa Katarzyna Bemsz z Agencji Eventowej Commplace. - Jest to jeden z elementów employer brandingu firmy. Integracja online nie jest już atrakcyjna dla pracowników. Zauważyliśmy, że mając tego świadomość, coraz więcej firm planuje zorganizować wyjazd firmowy.

Jak się okazuje, pracodawcy poszukują miejsc, które są dostosowane do zorganizowania dużych imprez integracyjnych, a jednocześnie znajdują się bliżej przyrody. HR-owcy stawiają nacisk na aktywności na świeżym powietrzu.

Czytaj: Firmy reagują na nowy trend. Tak się teraz wygrywa walkę o pracownika

Co ciekawe, cena wyjazdu odegra drugoplanową rolę. Najważniejszym czynnikiem będzie jakość wykonywanych usług. Firmy zwrócą uwagę na to, czy hotel jest odpowiednio przygotowany do pandemii, a jego pracownicy respektują restrykcje związane z nową rzeczywistością.

Powrót do tradycji

Pracodawcy chętniej będą organizować wyjazdy integracyjne w miejscach, które oferują lokalną żywność i naturalne smaki. Degustacja chleba, przetworów, czekolad czy ręcznie robionych makaronów, będzie stanowić jeden z elementów wyjazdu integracyjnego.

- W czasie pandemii organizatorzy wyjazdów integracyjnych nie są w stanie przewidzieć, czy dane miejsce w okolicy będzie otwarte czy zamknięte. Budowanie planu wyjazdu opartego o lokalne atrakcje może być ryzykowne. W związku z tym będą poszukiwać hoteli, które na miejscu zapewniają szereg atrakcji oraz odpowiednią przestrzeń. Na znaczeniu zyskają te miejsca, które posiadają regionalne produkty, a także przyjazne otoczenie - zauważa Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy. Pandemia spowodowała, że pracownicy zwracają coraz większą uwagę na własny komfort. W związku z tym ogromną rolę odegra wnętrze hotelu. Doceniane będą przestrzenne pokoje urządzone w dobrym guście, a także ciekawe wyposażenie. Postaw na plan Podczas organizacji wyjazdu firmowego ważne jest stworzenie przejrzystego planu integracji. Przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić, jakie są atrakcje oferuje dany hotel. Czy w menu znajdują się posiłki dla wegetarian bądź osób na diecie bezglutenowej, a także, czy obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wyjazdem pracownicy powinni wiedzieć jakich atrakcji mogą się spodziewać: czy będzie organizowana impreza tematyczna bądź aktywności sportowe. To pozwoli im odpowiednio się przygotować.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU