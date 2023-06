Większość pracowników dostaje nie takie benefity, jakich oczekuje

Z globalnego raportu HR-owej platformy Remote wynika, że tylko 47 proc. pracowników uważa, iż dodatki pozapłacowe, z jakich mogą korzystać są dostosowane do ich potrzeb. To ważne, bowiem dostęp do atrakcyjnych benefitów przyciąga do firm pracowników.

W badaniu Forbes Advisor 40 proc. pracodawców w Stanach Zjednoczonych jest przekonanych, iż powodem odejścia pracowników jest poszukiwanie bardziej atrakcyjnej oferty benefitowej, a co dziesiąty Amerykanin jest skłonny zaakceptować obniżkę wynagrodzenia w zamian za dostęp do lepszych świadczeń pozapłacowych.

W obszarze świadczeń pozapłacowych, przekonania pracowników i pracodawców często się rozmijają. Jak podaje Remote’s Global Benefits Report z 2022 r. 90 proc. osób decyzyjnych w firmach uważa, że ich pracownicy są w pełni zadowoleni ze świadczeń, jakie otrzymują. Faktycznie potwierdza to 72 proc. zatrudnionych. Ta różnica w perspektywie pracownika i pracodawcy może przysporzyć firmom wielu problemów.

Trend potwierdzają ankiety przeprowadzone przez platformę Gleevery podczas tegorocznej konferencji Infoshare oraz Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji.

- Dostosowujemy się do ciągle zmieniającego się środowiska poprzez upowszechnianie pracy zdalnej i zwiększanie elastyczności godzin pracy. Jednocześnie benefity pracownicze również potrzebują świeżego spojrzenia, a przede wszystkim dostosowania do oczekiwań pracownika. 93 proc. ankietowanych przez nas pracowników chce mieć wpływ na oferowane przez pracodawcę benefity, a ponad 80 proc. uważa, że pracodawca powinien je personalizować. Świadczenia pozapłacowe mogą być traktowane przez pracownika jako dodatkowa forma zabezpieczenia w niepewnych czasach, ale tylko pod warunkiem, że będą odpowiadać na jego potrzeby - mówi chief of staff w Gleevery Katarzyna Oracz.

70 proc. pracowników chce mieć nie wpływ na wybór benefitów

Według raportu Remote tylko 47 proc. pracowników uważa, że dodatki pozapłacowe, z jakich mogą korzystać są dostosowane do ich potrzeb. Jednocześnie wśród pracowników rośnie zainteresowanie możliwością personalizacji benefitów, co potwierdza także raport Metlife. W 2020 r. 67 proc. zatrudnionych deklarowało chęć angażowania się w proces wyboru benefitów, a w 2023 r. liczba ta wzrosła do 70 proc.

- Analizując oczekiwania pracowników w Polsce w zakresie świadczeń pozapłacowych wyróżniliśmy pięć głównych obszarów. Najwyżej (93 proc.) pracownicy oceniają benefity mające na celu poprawę komfortu pracy i wspieranie work-life balance, takie jak np. możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy czy udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych. Na kolejnym miejscu z wynikiem (84 proc.) są świadczenia dbające o zdrowie fizyczne i samopoczucie np. karnety na siłownie lub możliwość zjedzenia w czasie pracy zdrowego posiłku opłaconego przez pracodawcę. Na trzecim miejscu (80 proc.) znalazły się świadczenia, które nie mają bezpośredniego wpływu na pracę, ale pozwalają się od niej oderwać i zregenerować siły np. dofinasowanie hobby, wynajem sprzętów, czy dodatek wakacyjny - mówi Jakub Buga, założyciel i CEO Gleevery.

Najniższe oceny wśród ankietowanych przez Gleevery pracowników otrzymały benefity wspierające rozwój zawodowy i pomagające dbać o dobrą atmosferę w miejscu pracy np. wyjścia integracyjne - odpowiednio (72 proc. oraz 67 proc.)

