Warto zadbać o well-being pracowników. Podpowiadamy jak

Well-being pracowników to zdecydowanie coś więcej niż owocowe poniedziałki i karta na siłownię. W pędzie współczesnego świata ludzie zaczynają odczuwać potrzebę zadbania o jakość swojego życia. I nie chodzi o aspekt materialny, ale o dobre samopoczucie, zarówno w obszarze zawodowym, jak i życiu prywatnym. Pracodawcy coraz częściej dostrzegają związek między dobrą atmosferą w pracy, a lepszymi wynikami firmy, dlatego szeroko pojęty well-being (dobrostan) zyskuje na znaczeniu również w tej kwestii.

Stres spowodowany natłokiem obowiązków, ogólne rozdrażnienie wynikające z braku czasu, czy strach przed poniesieniem porażki to tylko niektóre z czynników negatywnie wpływających na wydajność pracowników. Istnienie ich niekorzystnie odbija się na całokształcie funkcjonowania firmy, w tym na panującą w niej atmosferę, relację z innymi pracownikami, jakość wykonywanej pracy. W efekcie końcowym mogą one doprowadzić do wypalenia zawodowego.

- W dobie rynku pracownika i nieustannej pracy nad marką pracodawcy (employer branding) dbanie o uczucie spełnienia się i zdrowie psychiczne pracowników jest niezbędne. Osoby zadowolone z pracy są skłonne do związania się z firmą na dłużej oraz polecania pracy innym, co znacznie obniża koszty rekrutacji i onboardingu - mówi Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej.

Well-being (dobrostan) to poznawcza i emocjonalna ocena swojego życia jako przyjemnego i wartościowego, jak również satysfakcjonujący dla człowieka stan osiągany w wyniku zaspokojenia istotnych potrzeb i umożliwiający samorozwój w różnych obszarach życia, w tym również w pracy zawodowej.

Jedną z najistotniejszych aktywności życiowych dorosłego człowieka jest praca, która bardzo silnie determinuje sposób, w jaki ludzie oceniają własne życie. Aby jednak człowiek mógł się w niej realizować, musi ona spełniać określone wymagania i być wykonywana w odpowiednich warunkach. Poczucie dobrostanu w miejscu pracy ma zatem istotne znaczenie dla odczuwania ogólnego zadowolenia i satysfakcji z życia oraz wykonywanych zadań.

- Według "Modelu witaminowego" amerykańskiego psychologa pracy Petera Warra, którego dorobek naukowy stał się inspiracją dla polskich naukowców: dr Agnieszki Czerw oraz dr Anny Borkowskiej na well-being w pracy wpływa 12 różnych czynników - mówi Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej.

- To m.in.: posiadanie wpływu i kontroli nad zakresem zadań, swoboda w podejmowaniu decyzji, zróżnicowanie zadań wykonywanych w pracy, intensywność i jakość kontaktów towarzyskich, odpowiednie wynagrodzenie oraz rozwój ścieżki kariery. Wiedząc, co składa się na dobrostan możemy świadomie kierować swoją karierą i dokonywać lepszych wyborów - dodaje.

Warto zadbać o well-being pracowników

Pracownicy, którzy czują się częścią danej firmy, mający świadomość jej współtworzenia, czerpią zdecydowanie większą satysfakcję i radość z wykonywanych zadań. Identyfikują się z firmą, dzięki czemu lepiej przykładają się do powierzonej im pracy. Każdy pracownik powinien mieć poczucie, że jego działania mają realny wpływ na funkcjonowanie firmy.

U pracowników narażonych na przewlekły stres w miejscu pracy występuje większe ryzyko wypalenia zawodowego. Niepokój może wynikać z braku wsparcia ze strony szefa i współpracowników, poczucia bezsilności czy ze względu na brak realnych efektów z wykonywanych zadań.

Wypalenie zawodowe skutkuje m.in. spadkiem zaangażowania, mniejszą efektywnością pracy, zwiększoną absencją czy przenoszeniem problemów na obszar życia prywatnego. Osoby doświadczające wypalenia cierpią również z powodu dolegliwości somatycznych, oddziałujących na jakość funkcjonowania zawodowego i pozazawodowego.

Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym daje poczucie spełnienia na wielu płaszczyznach (fot. pixabay)

Menedżerowie ds. HR i właściciele firm mają do dyspozycji wiele narzędzi, dzięki którym mogą zadbać o dobre samopoczucie pracowników. Nie należy jednak patrzeć na wprowadzenie tej idei przez pryzmat pojedynczych czynności, lecz traktować to jako proces wdrażania całej strategii.

- Na świecie są różne próby wdrażania idei well-beingu w firmach, wiele z nich jest bardzo ciekawych. Niektóre firmy, np. Netflix, oferują pracownikom możliwość korzystania z nieograniczonego płatnego urlopu. Brzmi to dość zaskakująco. Wydaje się nam, że nasze polskie 26 dni urlopu to mało. W Stanach jest jeszcze mniej - około 10 dni w roku, a długość przyznanego płatnego urlopu rośnie wraz ze stażem pracy, więc urlop nieograniczony to naprawdę wielka rzecz - mówi Ewa Stelmasiak z The Wellness Institute.

- Idea jest słuszna, ale za jej kulisami kryje się to, że tam ludzie generalnie biorą mało urlopu, tracąc okazję do skutecznej regeneracji sił, a jeśli go nie wykorzystują, pracodawca jest i tak zobowiązany wypłacać im wynagrodzenia za niewykorzystany urlop, więc mu się to opłaca, korzyści są obustronne - dodaje.

Najważniejsze by zachować work-life-balance

Well-being jest powiązany z innym anglojęzycznym zwrotem: work-life-balance, czyli równowagą pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Zachowanie jej daje poczucie spełnienia na wielu płaszczyznach. W środowisku pracy dbanie o dobrostan jest istotne ze względu na to, że rynek pracy ciągle ewoluuje.

Zmienia się on pod wpływem wprowadzania nowych technologii, zwiększenia roli kobiet w poszczególnych branżach, migracji pracowników. Przekształceniu podlegają również wymagania względem rozwoju ścieżki kariery, ale też oczekiwania pracowników związane z wypełnianymi obowiązkami.

- Poczucie dobrostanu dodaje pracownikom energii, pobudza ich kreatywność i aktywność, zwiększa zaangażowanie w pracę. A to najważniejsze - zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym - podsumowuje Katarzyna Richter, międzynarodowy specjalista w zakresie HR i psychologii międzykulturowej.

Well-being to także niezbędne narzędzie w walce o pracownika na rynku pracy. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, co piąty pracownik deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli pracodawca nie będzie lepiej dbać o jego zdrowie. Mało tego, blisko połowa zatrudnionych twierdzi, że w przypadku zmiany pracy będzie poszukiwać takiej firmy, która zadba o zdrowie pracowników lepiej, niż wymagają tego przepisy BHP. Ponadto, zaledwie 40 proc. zatrudnionych jest zdania, że to, co firmy robią dla zdrowia, trafia w ich potrzeby, natomiast 57 proc. chciałoby, żeby pracodawca pytał ich, jakiego wsparcia oczekują.