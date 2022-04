Walczą z dyskryminacją kobiet i osób LGBT. Pokazali, co myślą na ten temat młodzi

Według badań aż 42,6 proc. Polek spotkało się w pracy z umniejszaniem kompetencji zawodowych ze względu na płeć. Portal pracy Rocketjobs.pl w spotach kampanii o pokoleniu Z, bierze na warsztat temat równości w środowisku zawodowym nawiązując odważną, skłaniającą do refleksji dyskusję na temat dyskryminacji kobiet i osób LGBT.

Młode dziewczyny sprzeciwiają się także nierównym wynagrodzeniom (Fot. Shutterstock)

Według badań organizacji Open For Business aż 42,6 proc. Polek spotkało się w pracy z umniejszaniem kompetencji zawodowych ze względu na płeć.

Polska zajmuje niechlubne ostatnie miejsce wśród państw Unii Europejskiej w Tęczowym Rankingu ILGA-Europe, który ocenia równe traktowanie osób LGBT+.

Młodzi zwracają jednak uwagę, że tematyka różnorodności i inkluzywności w polskich firmach staje się coraz bardziej powszechna i lepiej zarządzana.

“Chciałabym, żeby każda kobieta mogła czuć się tak pewnie na swoim stanowisku jak czuje się każdy mężczyzna” - mówi jedna z bohaterek spotu.

Z wyznań reprezentantek generacji Z płynie wniosek, że w polskich firmach wciąż zdarzają się zachowania dyskryminacyjne w stosunku do kobiet, na przykład komentarze związane z wyglądem fizycznym lub podtekstem seksualnym. Według badań organizacji Open For Business aż 42,6 proc. Polek spotkało się w pracy z umniejszaniem kompetencji zawodowych ze względu na płeć.

Młode dziewczyny sprzeciwiają się także nierównym wynagrodzeniom. Luka płacowa w Polsce w 2020 r. wynosiła 14,7 proc. - o tyle wyższe było przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn od wynagrodzenia kobiet.

Z raportu McKinsey & Company wynika zaś, co zasługuje na uwagę, że w naszym kraju kobiety stanowią 43 proc. wszystkich menedżerów, co jest najwyższym wynikiem w regionie, jednak wśród wyższej kadry zarządzającej to tylko 15 proc. Największa luka występuje u przedstawicieli władz publicznych, menedżerów i specjalistów.

Postmillenialsom marzy się świat, w którym kobieta jest postrzegana na gruncie zawodowym wyłącznie przez pryzmat swoich kompetencji i talentu oraz wynagradzana na równi z mężczyznami. Badanie przedstawiciele generacji Z, chętnie zobaczyliby też kobietę na pozycji rządzącej.

Wciąż NIErówni

W kolejnym opublikowanym spocie, tytułowe Zetki wypowiadają się na temat równości w kontekście orientacji seksualnej. Polska zajmuje niechlubne ostatnie miejsce wśród państw Unii Europejskiej w Tęczowym Rankingu ILGA-Europe, który ocenia równe traktowanie osób LGBT+. Potwierdzają to bohaterowie kampanii twierdząc, że jeszcze nie w każdej firmie i zawodzie mogą czuć się swobodnie, bez uprzedzeń kolegów bądź szefa dotyczących osób nieheteronormatywnych. Podkreślają jednak także, że tematyka różnorodności i inkluzywności w polskich firmach staje się coraz bardziej powszechna i lepiej zarządzana. Wspomniane zostają m.in. takie rozwiązania jak warsztaty antydyskryminacyjne. Firmy, które otwarcie akceptują pracowników LGBT+, są bez wątpienia bardziej atrakcyjne dla młodego pokolenia. Z punktu widzenia pracodawcy polityka braku otwartości jest też po prostu nieopłacalna. Dyskryminacja tej grupy pociąga za sobą szereg konsekwencji ekonomicznych: m.in. większe koszty opieki zdrowotnej dyskryminowanej mniejszości, dysproporcje w wynagrodzeniach czy emigrację potencjalnych, utalentowanych pracowników do bardziej tolerancyjnych państw. Według szacunków w Polsce może to przekładać się na straty finansowe rzędu nawet 9,5 mld zł. ​​ - Temat traktowania osób LGBT w środowisku pracy wciąż budzi kontrowersje. Szczególnie młodzi ludzie, tolerancyjni i otwarci są wyczuleni na wszelkie zachowania o charakterze dyskryminacyjnym - mówi Artur Leśniak, marketing manager RocketJobs.pl. - Tą kampanią chcemy zachęcić pracodawców do tworzenia takiej atmosfery, w której jego pracownicy i pracowniczki będą czuć się dobrze i bezpiecznie. Przedstawiciele pokolenia Z to już prawie 6 mln Polaków. To duża i ważna grupa kształtująca przyszłość rynku pracy w Polsce, której potrzeb i oczekiwań musimy być świadomi - dodaje. Warto przypomnieć, że poprzedni film poruszał tematykę studiów. Młodzi dorośli wypowiadają się na temat zasadności studiowania i tego czy formalne wykształcenie jest konieczne, by wykonywać pracę swoich marzeń. Więcej na jego temat przeczytasz tutaj.

