Trzeba komunikować prawdę o pracy. Fałsz będzie nas słono kosztował

- Pandemia jest tym czasem, który mocno rozlicza pracodawców z obietnic - mówi Zyta Machnicka, CEO i główny strateg w Lightness, organizatorka pierwszych w kraju studiów podyplomowych z zakresu employer brandingu na AGH w Krakowie. Kto jest wygranym, a kto przegranym ostatnich miesięcy? Między innymi o tym w nowym cyklu EEC Podcast.

Miniony rok był dużym wyzwaniem. Firmy dostosowując się do dynamicznie zmieniających się warunków, często podejmowały decyzje, które mogły odbić się na ich wizerunku. Ci, którzy postawili na szczerą komunikację, mogą czuć się wygrani. Ci, którzy w ferworze walki o przyszłość zapomnieli o szczerym komunikowaniu się z pracownikami, stracili wiele.

- Z jednej strony mamy firmy, które nie ogarnęły zbyt dobrze komunikacji wewnętrznej. Zwłaszcza w tym trudnym okresie skupili się na ratowaniu biznesu, zapominając, że stoją za nim konkretne osoby w firmie. Wielu pracodawców jednak zyskało. Szczególnie Ci, którzy dobrze prowadzili komunikację ze swoimi pracownikami i z kandydatami do pracy. Często słyszymy, że pandemia jest tym czasem, który mocno rozlicza pracodawców z obietnic, które wiszą na stronach internetowych, oficjalnych komunikatach czy ogłoszeniach o pracę. Sposób, w jaki wygląda komunikacja, będzie świadczył o tym, na ile silne będą marki pracodawców w przyszłości - wyjaśnia Zyta Michalska, czołowa postać employer brandingu w Polsce, CEO i główny strateg w hubie edukacyjnym Lightness, organizatorka pierwszych w kraju studiów podyplomowych z zakresu employer brandingu na AGH w Krakowie.

Jak zauważa, minione miesiące sprawiły, że rzadko spotykane do tej pory w przestrzeni medialnej wewnętrzne kryzysy wizerunkowe firm przybrały na sile. Wpływ na taką sytuację miało kilka czynników.

- Niezbyt szybkie komunikowanie nowych zasad pracy, nie uwzględnianie obostrzeń, nie wystarczające zadbanie o bezpieczeństwo pracowników i klientów były tymi sytuacjami, z których pracodawcy byli bardzo szybko rozliczani. Głównie w mediach społecznościowych. Przed marcem 2020 roku na temat kryzysów wizerunkowych - zwłaszcza w obszarze wewnętrznym - patrzyliśmy z delikatnym przymrużeniem oka. Nagle okazuje się, że jest to temat ważny dla organizacji. Nagle okazuje się, że ci, którzy stawiali na nowoczesną komunikację zewnętrzną, zyskują.

Stracone zaufanie pracowników można jednak odzyskać. Trzeba jednak - i to jest najistotniejsze działanie - dostrzec, co w ostatnich miesiącach w firmach szwankowało.

- Uważam, że dziś absolutnie każdy szef może być lepszym pracodawcą. To jest bardzo często metoda małych kroków. Jeśli zauważam, że komunikacja na pewnym poziomie nie poszła zbyt dobrze, to powinienem zadbać o to, by ten aspekt poprawić. Trzeba zwrócić uwagę na sposób komunikacji, wykorzystywane narzędzia czy kanały - podkreśla Machnicka. - Jeśli nie jesteś w stanie np. wynagrodzić swoich pracowników lepiej, to daj swoim pracownikom więcej czasu dla siebie. To są drobiazgi, jednak to one będą świadczyły o tym, na ile silni będziemy jako pracodawcy w 2021 roku.

W pierwszym z serii podcastów "EEC Podcast" rozmawiamy ponadto o sile doceniania pracowników, luce wartości i szczerości, która powinna dominować przede wszystkim w ogłoszeniach o pracę.

