Tesco rusza z programem skierowanym dla swoich pracownic

– Można powiedzieć, że Tesco to kobieca organizacja, bo większość naszych pracowników to właśnie kobiety. To dla nich startujemy z Siecią Kobiet. Chcieliśmy zbudować przestrzeń do komunikacji, która sprawi, że ich głos będzie słyszalny. Zeszłoroczne rozmowy z wybranymi grupami kobiet pokazały, że istnieje duża potrzeba stworzenia takiej płaszczyzny komunikacji, która umożliwi rozmowę o możliwościach zawodowych, rozwoju, ambicjach, ale także barierach – skomentowała Joanna Lenartowicz, menadżer personalny Tesco w Polsce.

Tesco zapewnia, że dba o równość płac wśród swoich pracowników. 82 proc. pracowników to kobiety, i liczba ta dotyczy zarówno biura, jak i sklepów. Sieć podkreśla, że od okresu ciąży do powrotu do pracy i poza nią zapewnia kobietom dodatkową opiekę. Firma zapewnia elastyczne warunki pracy, w tym umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, dodatkowy dzień wolny w pierwszym dniu szkoły dla rodziców pierwszoklasistów, opiekę dzienną, pracę zdalną dla pracowników centrali lub elastyczny grafik.

