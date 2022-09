Tak Action świętuje przyjęcie 3000. pracownika

km

Action, jeden z najszybciej rozwijający się dyskontów niespożywczych w Europie, zatrudnia w Polsce 3000 osób. Firma zamierza kontynuować rozwój i utrzymać roczny wzrost zatrudnienia na poziomie ok. 1000 pracowników. 3000. pracownik został zatrudniony w najnowszym sklepie Action otwartym w Łodzi (fot. mat. pras.)

W sumie Action zatrudnia obecnie 3000 pracowników w Polsce w 219 sklepach. Do każdego nowego sklepu firma zatrudnia 12 osób - od kierownika po asystenta sklepu. Ponadto ma polską centralę i prowadzi dwa Centra Dystrybucyjne.

3000 pracownik, został zatrudniony w najnowszym sklepie marki otwartym w Łodzi.

- Jesteśmy bardzo dumni, że możemy powitać Dominikę, naszego 3000. pracownika. To wydarzenie podkreśla dynamikę rozwoju Action w Polsce, gdzie zatrudniamy obecnie około 1000 osób rocznie - mówi Piotr Machowski, HR manager marki w Polsce. - Na wszystkich stanowiskach, które obsadzamy - od pracowników sklepów, po specjalistę ds. łańcucha dostaw czy menadżera projektów - wszyscy dzielimy wartości Action. Są nimi orientacja na klienta, praca zespołowa, prostota, dyscyplina, świadomość kosztów i szacunek. To podstawa naszego sukcesu i fundament interakcji wewnątrz zespołu, a także kontaktów z naszymi klientami i partnerami biznesowymi - dodaje.

W tym roku firma spodziewa się awansu ponad 200 pracowników w Polsce.

- Umożliwianie naszym współpracownikom rozwoju wspólnie z marką to ważna część naszego sukcesu. Jesteśmy przekonani, że awanse wewnętrzne są motorem zaangażowania, długoletniej współpracy i dużym atutem Action już podczas samej rekrutacji. Są one również kluczem do zachowania naszego DNA marki przy tak szybkim rozwoju. Dynamiczny wzrost pozwala nam oferować wiele awansów, ale też możliwości mobilności wewnętrznej. Przykładem takiej ścieżki rozwoju jest jeden z naszych dyrektorów regionalnych, który współpracę z nami rozpoczynał jako pracownik pierwszego sklepu Action w Polce - wyjaśnia Piotr Machowski.

