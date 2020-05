Rusza akcja ITwKoronie. Pokaże, jak pracodawcy IT radzą sobie w okresie pandemii

W dobie pandemii wiele firm musiało ponownie przemyśleć swoje strategie działania. Zmodyfikować lub stworzyć na nowo swoje produkty i usługi. Nie ominęło to także branży IT.

Dlatego dziś (26 maja) rusza #ITwKoronie - projekt, pokazujący firmy, które radzą sobie z kryzysem i starają się rozwijać.

Dodatkowo partnerzy w ramach akcji #ITwKoronie wesprą działania na rzecz walki z epidemią COVID-19., przekazując 10 tys. zł na ogólnopolską zbiórkę walki z koronawirusem.

#ITwKoronie to projekt skierowany do specjalistów IT, platforma łącząca ich z pracodawcami, którzy radzą sobie w czasie pandemii. W ten sposób ma przyczynić się do szybkiego zagospodarowania ich potencjału. Jak zaznaczają pomysłodawcy, w bezpośrednio przełoży się to także na wsparcie pozostałych sektorów gospodarki w szybszym w powrocie do zdrowia, a w pośrednio przyśpieszy cyfryzację polskiej gospodarki. A to przecież jeden z podstawowych czynników budowy przewagi konkurencyjnej, który szybko przyniesie korzyści po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Cięcia w budżetach nie omijają żadnej pozycji, w tym wydatków na IT. Te z reguły należą do najwyższych, więc ich redukcja nie powinna nikogo dziwić. Jednak czas pandemii pokazał także, że bez rozwiązań IT my i nasz biznes nie jesteśmy w stanie funkcjonować.

- #ITwKoronie to miejsce, w którym poznasz firmy, które zbudowały silną markę, zainwestowały w rozwój, a pandemia koronawirusa nie zatrzymała ich pracy, a wręcz przeciwnie. Chcemy pokazać przykłady pracodawców, którzy pomimo kryzysu dobrze radzą sobie w obecnych realiach, a ich zapotrzebowanie na ekspertów IT wzrosło - wyjaśnia Michał Paluch, product owner Bulldogjob.pl, pomysłodawcy akcji.

#ITwKoronie umożliwia więc znalezienie pracy w branży IT w czasach globalnego spowolnienia gospodarczego. - Specjalnie zaprojektowana aplikacja umożliwia to w szybki i wygodny sposób. Taki jest właśnie cel – stworzenie miejsca, w którym pracodawcy i pracownicy będą mogli się spotkać - dodaje Michał Paluch.

Lista partnerów #ITwKoronie

Orange - opracowuje, wdraża i rozwija systemy teleinformatyczne, które zapewniają proste, szybkie i kompleksowe usługi mobilne i stacjonarne, jak 4G i światłowód.

LINK4 - chce wyznaczać kierunki dla ubezpieczeń przyszłości. Wspiera ich w tym technologia, rozwiązania data lake, zaawansowanej inżynierii danych, a nawet roboty. Bank Gospodarstwa Krajowego - Bank wspiera inicjatywy społeczne i inwestycje w Polsce i Unii Europejskiej. Uczestniczy we współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Czytaj więcej: Kryzys się skończy, a branża IT urośnie w siłę Luxoft - zajmuje się strategią cyfrową i inżynierią oprogramowania dostarczając klientom rozwiązania technologiczne szyte na miarę. Firma działa w 40 lokalizacjach w 22 krajach, zatrudniając ponad 13 tysięcy osób, głównie doświadczonych specjalistów. W Polsce biura Luxoftu zlokalizowane są w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Pentacomp – firma informatyczna wdrażająca zaawansowane rozwiązania oparte o najnowocześniejsze technologie i trendy w cyfryzacji. Od 25 lat tworzy produkty i realizują usługi, które zwiększają wygodę i efektywność pracy użytkowników, a często też wpływają na większe bezpieczeństwo i komfort życia Polaków m.in. w dziedzinach ochrony zdrowia, finansów, administracji publicznej czy transportu. Branża IT urośnie Zdaniem Bartosza Majewskiego, CEO Codibly i prezesa Organizacji Pracodawców Usług IT, po koronawirusie część firm z branży IT urośnie. Przytacza wyniki ankiet wśród zrzeszonych w SoDA firm. Blisko 1/3 z nich nie odczuwa zmian związanych z koronawirusem, a 5 proc. zauważa wręcz poprawę swej sytuacji. - Są firmy, które wspierają nie tylko krytyczne części infrastruktury w różnych branżach, ale także i te zajmujące się innymi dziedzinami. Mamy czasy, kiedy mocno patrzy się na oszczędności i optymalizację kosztów. Dochodzą do nas głosy z przeróżnych środowisk, że są negocjowane optymalizacje stawek dla kontaktorów czy wewnętrznych zespołów projektowych. To często "na koniec dnia" przekłada się na potencjalne obniżki wynagrodzeń czy zwolnienia... Warto jednak powiedzieć, że każdy kryzys ma początek i koniec. Każdy w branży IT zdaje sobie sprawę, jak trudno jest rekrutować jest dobry zespół ekspertów - wyjaśnia CEO Codibly.

