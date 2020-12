Rodzinny charakter firmy ma znaczenie. Oto najmocniejsze marki w Polsce

Wyróżnienie się jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu firmy. Eksperci z zakresu marketingu od lat spierają się, w jaki sposób należy to robić. Skutecznym wyróżnikiem bezsprzecznie może być rodzinny charakter i tożsamość przedsiębiorstwa.

Autor:jk

• 1 gru 2020 13:39





Marka firmy rodzinnej ma wpływ na rekrutację (Fot. Shutterstock)

Marka jest istotnym elementem wizerunku, a ten może przekładać się na sympatię i preferencje klientów, ale także pracowników.

To, jak duże znaczenie ma marka widać po tym, z jakim szacunkiem podchodzą do swojego rodowodu firmy, które utraciły swój rodzinny charakter.

Najwięcej o swojej rodzinności mówią: Grycan (1. miejsce w rozpoznawalności) – korzystający z 6 kanałów komunikacji, Koral (5. miejsce, 5 kanałów), Mokate (13. miejsce, 5 kanałów).

Fundacja Firmy Rodzinne, która publikuje raporty poświęcone przedsiębiorczości, zapytała Polaków, które firmy rodzinne znają, a następnie - przy wsparciu kancelarii doradczej Konrad Bugiera Doradztwo Komunikacyjne - przeanalizowała, jakich kanałów dotarcia do odbiorców używają one do podkreślenia swojego rodzinnego charakteru.

- Rozpoznawana marka rodzinna oparta na pielęgnowanych przez dekady wartościach często jest wyjątkowo istotnym „skarbem” firmy, szczególnie w perspektywie sukcesji - mówi Katarzyna Gierczak Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinnej.

- Warto przy tym nieco „odczarować” pojęcie sukcesji i oswoić przekonanie, że nie w każdym przypadku musi być ona przekazaniem przywództwa i odpowiedzialności w ręce młodszego pokolenia. Jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało z ust osoby, która działa na rzecz firm rodzinnych od 16 lat i sama jest współwłaścicielem firmy dwupokoleniowej. Dobrze jest utrzymać firmę w rękach rodziny, jednak nie zawsze jest to takie proste i z góry przesądzone, chociaż często przez założycieli po cichu planowane – dodaje.

Najmocniejsze marki

Jak wynika z analiz, marka rzeczywiście jest istotnym elementem wizerunku, a ten może przekładać się na sympatię i preferencje klientów, ale także pracowników - co widać po tym, z jakim szacunkiem podchodzą do swojego rodowodu firmy, które utraciły swój rodzinny charakter.

W zestawieniu najmocniejszych 32 rodzinnych marek jest 7 firm, które rodzinne już nie są - z tego jedna w pierwszej trójce. Mowa o Solarisie, który od dwóch lat ma nowych właścicieli, nie związanych z rodziną Olszewskich, którzy firmę zakładali blisko 25 lat temu.

Wysoko w zestawieniu jest również Wedel, który przechodził z rąk do rąk kilku właścicieli mających swoje siedziby za granicą. Cały czas jednak znajdujemy na stronie internetowej sekcję poświęconą firmowej historii, założycielowi i jego następcom, którzy prowadzili firmę do czasu jej nacjonalizacji.

Rodzinny wizerunek Co działa najlepiej dla podkreślenia rodzinnego wizerunku? Nie ma jednej odpowiedzi, natomiast widać dwie strategie postępowania firm w tym zakresie. - Pierwsze podejście możemy nazwać selektywnym i polega na wykorzystaniu jednego lub dwóch kanałów z dość dużą intensywnością. Drugie podejście to ekspansywne wykorzystanie możliwie dużej liczby kanałów informacyjnych w przekazie o rodzinnym charakterze – mówi Konrad Bugiera, właściciel w kancelarii Konrad Bugiera, Doradztwo Komunikacyjne, koordynator zespołu zbierającego dane wykorzystane w raporcie. - W pierwszej piątce rozpoznawalnych marek mamy takie, które wykorzystują prawie wszystkie z możliwych kanałów komunikacji, a obok nich takie, które korzystają tylko z jednego lub dwóch. To znaczy, że dokonały słusznego wyboru – wyjaśnia. Rekordziści, jeśli chodzi o komunikowanie rodzinnego charakteru to firmy z branży spożywczej. Najwięcej o swojej rodzinności mówią Grycan (1. miejsce w rozpoznawalności) – korzystający z 6 kanałów komunikacji, Koral (5. miejsce, 5 kanałów), Mokate (13. miejsce, 5 kanałów), Roleski (19. miejsce, 4 kanały) oraz Madej Wróbel (27. miejsce, 5 kanałów). Pamiętajmy również, że marka firmy rodzinnej ma wpływ na rekrutację. Spółki z tego obszaru mają większą szansę na budowę korzystnego wizerunku i uniknięcia zgubnego skojarzenia z „bezdusznym korpobiznesem”. To z kolei może zachęcić kandydatów do pracy, zwłaszcza tych z młodszego pokolenia. Millenialsi interesują się pracodawcami, którzy mają wykraczającą poza zarabianie pieniędzy misję lub cel. *Raport „Najmocniejsze marki rodzinne w Polsce” opiera się na dwóch etapach badań. Pierwszy etap to ogólnopolskie badanie ilościowe, w którym respondenci zostali poproszeni o wymienienie z pamięci pięciu nazw rodzinnych firm oraz odpowiedź na pytania o opinie związane z postrzeganiem rodzinnego charakteru przedsiębiorstw. Badanie odbyło się na próbie N=1004, dobranych z panelu SWPanel w sposób zapewniający reprezentatywność pod względem podstawowych zmiennych demograficznych. W odniesieniu do nich przeprowadzona została analiza treści w internecie pod kątem komunikowania rodzinnego charakteru firmy.

