Realnie działania zamiast deklaracji. Pracodawcy stanęli na wysokości zadania

- Pracodawcy chyba po raz pierwszy odpuścili same deklaracje. Zamiast tego pokazują realne działania, które są podejmowane na rzecz uchodźców. To jest bardzo ważna rzecz w kontekście polskiego rynku pracy - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Zyta Machnicka, szefowa hubu edukacyjnego Lightness, autorka książki „Lepszy pracodawca. Jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi”.

Karolina Markowska

• 6 mar 2022 0:01





Załadunek tira artykułami pierwszej potrzeby (fot. Lech Muszyński/PAP)

REKLAMA

Tegoroczne wyniki Barometru Zaufania Edelmana pokazują, że oczekiwania wobec przedstawicieli biznesu w sprawach istotnie społecznych są wciąż bardzo duże.



- Przez ostatnie lata mocno dyskutowaliśmy, także branżowo, o tym, że zarówno kandydaci, jak i pracownicy będą rozliczać pracodawców z podejmowanych aktywności na rzecz osób i społeczności - wyjaśnia Zyta Machnicka.

Mimo trzeciego roku pandemii wielu pracodawców - zdaniem Machnickiej - nadal popełnia te same błędy na poziomie komunikacji wewnętrznej (z pracownikami) i zewnętrznej .

Po raz kolejny w ciągu ostatnich dwóch lat się jednoczymy. My jako Polacy, ale także jednoczą się pracodawcy. To dobrze o nich świadczy.

To zdecydowanie dobrze świadczy o pracodawcy. Ten ogólnonarodowy zryw związany z pomocą osobom, które doświadczają wojny na Ukrainie, jest pocieszający.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To, co jest bardzo ciekawe i budujące w kontekście tego, co się dzieje, to fakt, że pracodawcy chyba po raz pierwszy odpuścili same deklaracje. Zamiast tego pokazują realne działania, które są podejmowane na rzecz uchodźców. To jest bardzo ważna rzecz w kontekście polskiego rynku pracy.

Przez ostatnie lata mocno dyskutowaliśmy, także branżowo, o tym, że zarówno kandydaci, jak i pracownicy będą rozliczać pracodawców z podejmowanych aktywności na rzecz osób i społeczności. Od dawna mówi się o tym, że pracodawcy będą rozliczani z tego, co zostało powiedziane i co zostało wprowadzone.

Zyta Machnicka (fot. mat. pras.)

Widać, że to, co działo się w ostatnich latach w Polsce, w pewnym sensie nauczyło część pracodawców, jak ważne jest konkretne działanie. To się spina z tegorocznym Barometrem Zaufania Edelmana, w którym widać wysokie zaufanie do pracodawców. Kształtuje się ono na poziomie 77 proc. Badanie pokazuje, że nadal bardzo mocne jest oczekiwanie wobec przedstawicieli biznesu w sprawach, które są zwłaszcza społecznie istotne.

Gdybym miała powiedzieć, czy jest coś dobrego, co wyniknie z tej strasznej wojny, to byłoby właśnie to wspólne działanie w dobrej sprawie. Pomoc wszystkim i dla wszystkich Tematem, o którym mówi się od momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę, ale po cichu nakreślano ten temat wcześniej, jest sytuacja pracowników z Ukrainy. To jest ogromna rzesza ludzi, którymi dziś trzeba się bardzo mocno zaopiekować. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o pomocy życiowej, ale także o wsparciu psychologicznym. Wojna na Ukrainie to są prywatne dramaty, rodzinne tragedie. To też jest duży sprawdzian dla firm. Zdecydowanie. Myślę też, że jest to duży sprawdzian podejścia do działań osób, które decydują się wspierać Ukraińców, a niekoniecznie są narodowości ukraińskiej. Faktycznie widać w inicjatywach, które możemy obserwować na rynku, że temat zdrowia psychicznego, także i w tym przypadku, jest coraz częściej podejmowany. Diversity Hub coraz częściej organizuje spotkania, podczas których pokazuje, jak radzić sobie z kryzysową sytuacją w firmach, w jaki sposób się komunikować z pracownikami czy z potencjalnymi pracownikami. Słyszymy o tym, że coraz więcej pracodawców właśnie z tego rodzaju wsparcia chce i będzie korzystało. Przeczytaj: Zakwaterowanie, praca, pomoc medyczna. Polskie firmy wspierają uchodźców z Ukrainy Trzeci rok pandemii sprawia, że temat zdrowia psychicznego w wielu organizacjach jest przepracowany. Dla wielu firm podjęcie dziś takich działań może być przez to prostsze. Firmy postawiły na dodatkowe konsultacje z psychologami czy psychiatrami, organizują spotkania z ekspertami w tym zakresie. Myślę, że jesteśmy bardziej świadomi tego, że temat zdrowia psychicznego jest niezwykle ważny. Niepokojące jest to, że po tych latach z COVID-19 czujemy się mocno nadwerężeni tym, co się do tej pory działo. Dziś mamy do czynienia z kolejnym trudnym elementem – wojną – i to wszystko musi „unieść” nasza komunikacja z pracownikami. Przede wszystkim z pracownikami narodowości ukraińskiej, bo dla nich ta sytuacja jest wyjątkowo trudna. Pamiętajmy jednak, że w naszych firmach są także pracownicy narodowości rosyjskiej czy białoruskiej i im też nie jest łatwo. Dla nich sytuacja na Ukrainie także niesie określone konsekwencje. Agresja Rosji to wzrost ogólnoświatowej ksenofobii, to dotyka także tych pracowników, którzy nie zgadzają się z polityką Putina. Ogłoszenia dla uchodźców z Ukrainy w Medyce (fot. Darek Delmanowicz/PAP) Nauka z kryzysu? Jak ważny był czas reakcji firm na sytuację, z którą mamy do czynienia aktualnie? Jak to, jak szybko zareagowali, ważne jest pod kątem wizerunku pracodawców? W tym przypadku mówimy o kryzysie. Musimy wziąć pod uwagę to, że czas reakcji jest zawsze bardzo ważny. Tu na zdecydowanie lepszej pozycji są te organizacje, które szybko uruchomiły swoją komunikację – niekoniecznie zewnętrzną, przede wszystkim wewnętrzną. Ci, którzy sensownie, systematycznie informowali pracowników na temat wprowadzanej aktywności. Przeczytaj: Tak menedżerowie i HR-owcy mogą pomóc Ukraińcom. Nie można siedzieć bezczynnie Szybkość komunikacji jest o tyle ważna, że wielu pracowników doświadcza teraz dodatkowego niepokoju, poczucia niebezpieczeństwa, zastanawia się, co będzie dalej, zarówno w kontekście politycznym, społecznym, jak i gospodarczym, myślą o swoich miejscach pracy. Czas reakcji ma wpływ na to, czy w konkretnych firmach nie pojawią się dodatkowe frustracje związane z niepokojem, nadinterpretacją wydarzeń czy plotek. Musimy pamiętać o tym, że absolutnie zawsze brak komunikacji jest pewnego rodzaju komunikatem. Ważne, by nasi ludzie wiedzieli, co się w firmie dzieje. By byli informowani o działaniach wspierających, o podjętych akcjach pomocowych. Rozumiem wstrzymanie pewnej komunikacji zewnętrznej przez firmy, które powiązane są biznesowo z Rosją czy Białorusią. Łatwiej jest komunikować działania podmiotom, które nie są w żaden sposób powiązane z tymi rynkami. Oczekiwanie na rozwój sytuacji, w przypadku części podmiotów, było więc uzasadnione. Teraz jest jednak czas, kiedy odpowiednie komunikaty powinny zostać opublikowane. Oczywiście ta decyzja nie może być na żadnym pracodawcy wymuszona. Każdy zarządza biznesem na swoich zasadach i według wartości, które są dla niego ważne. Jednak, ze względu na wagę społeczną i polityczną tej sytuacji, informowanie o aktywnościach – z punktu widzenia wizerunkowego – jest niezwykle istotne. Te dwa kryzysy – z marca 2020 roku i ten aktualny – pokazały pracodawcom, jak ważna jest opracowana strategia zarządzania kryzysem? W 2020 tego nie potrafiliśmy, teraz jest trochę lepiej, ale wydaje mi się, że do ideału wiele brakuje. Myślę, że wielu pracodawców mimo wszystko nie wyciągnęło wniosków z kryzysu 2020 roku. Faktycznie obserwujemy podobne błędy komunikacyjne, brak w wielu organizacjach szybkiej komunikacji wewnętrznej. Z drugiej strony mamy tych pracodawców, którzy wnioski wyciągnęli i dziś to oni są w lepszej sytuacji. Zobacz: Firmy muszą zadbać o komunikowanie prawdy o pracodawcy i pracy Trzeba powiedzieć jedno - wiedza dotycząca reagowania w kryzysie jest na rynku dostępna i nie musimy jej szukać nie wiadomo gdzie. Mamy pod ręką komputery z dostępem do internetu, smartfony. W łatwy sposób jesteśmy w stanie sprawdzić, w jaki sposób komunikować się w kryzysie. Wiedzę można dziś zdobywać w najprostszy sposób i warto z niej korzystać. Działania w słusznej sprawie Pojawiło się w naszej rozmowie słowo "rozliczanie". Jest termin greenwashing, bardzo popularny. Pojawi się zjawisko „wojennego greenwashingu”? Nie oszukujmy się, w idealnym świecie każdy działałby z potrzeby serca. Nawet bajki uczą nas jednak, że nie każdy jest dobry i nie wszyscy mają pozytywne intencje. Problem greenwashingu na rynku jest problemem istotnym. Myślę jednak, że w obecnej sytuacji wszelkie działania ukierunkowane na realne wsparcie osób i instytucji są potrzebne. Aktualnie warto jest przede wszystkim skupić się na tym, co my jako organizacja jesteśmy w stanie zrobić, żeby wesprzeć konkretny cel. Rozliczani z tego będziemy pewnie za chwilę, przez pryzmat tego, na ile ta pomoc będzie holistyczna, na ile będzie długoterminowa, efektywna i realna. Oczywiście część podmiotów deklarujących pomoc robi to z pobudek wizerunkowych. Jednak nawet jeśli z takiego powodu dana organizacja postanowiła przelać konkretną kwotę na konto pomocowe, to te pieniądze wspierają coś dobrego. Uchodźcy z Ukrainy w punkcie recepcyjnym w Hrubieszowie (fot. Wojtek Jargiło/PAP) Kto dziś zasługuje na wyróżnienie? Kto zareagował dobrze? Marką, która zareagowała naprawdę mądrze na sytuację, jest Biedronka. Chwilę po ogłoszeniu rozpoczęcia wojny na Ukrainie opublikowała informację o tym, że ich ukraińscy pracownicy otrzymają wsparcie finansowe na poziomie 1000 zł. Kolejnym krokiem było przekazanie łącznie 10 milionów złotych wsparcia dla Ukrainy - dostarczenie niezbędnej żywności, środków higieny i czystości (o wartości 5 mln zł) i bezpośrednie wsparcie uchodźców w najtrudniejszej sytuacji, we współpracy z organizacjami pożytku publicznego (5 mln zł). Uważam zresztą, że Jeronimo Martins dobrze radzi sobie z komunikacją zewnętrzną. Przed wybuchem wojny na Ukrainie brałam udział w sesji organizowanej dla różnych podmiotów, z którymi Biedronka współpracuje lub czerpie od nich wiedzę, w jaki sposób działać odpowiedzialnie społecznie. Biorąc udział w tej sesji, widziałam realne zaangażowanie w dyskusję na temat wspierania społeczności lokalnych, współpracy z organizacjami, odpowiedzialnych działań w odniesieniu do pracowników i kandydatów. Prowadzona przez nich komunikacja na zewnątrz bardzo dobrze pokazuje, że firma potrafi wyciągać wnioski z prowadzonych przez siebie inicjatyw. Inicjatywą, o której warto powiedzieć, jest #TechForUkraine - połączenie sił w branży technologicznej po to, by wesprzeć organizacje pozarządowe, w zakresie nowych technologii. Jedną z firm, które poradziły sobie z szybką komunikacją, jest CD Projekt. Firma jako jedna z pierwszych poinformowała o przekazaniu miliona złotych dla Polskiej Akcji Humanitarnej, dodatkowo ogłoszono wsparcie pracowników. To była jedna z pierwszych tego typu informacji w polskim internecie; po niej zaczęły się pojawiać informacje o zaangażowaniu tak dużych środków pomocowych kolejnych firm. Dobrym przykładem jest zorganizowana przez EWL Group we współpracy z fundacją Uniters akcja „Plecak na Ukrainę”. Dla wracających na Ukrainę mężczyzn przygotowali oni odpowiednio wyposażone plecaki. Z drugiej strony mamy przykłady działań podmiotów z branży HR, które ułatwią wszystkim funkcjonowanie w nowych okolicznościach. Pracuj.pl zmodyfikowało swoją stronę z ogłoszeniami, dodając zakładkę „Pобота”. Gratka we współpracy z Onetem także przygotowała specjalną stronę z ofertami pracy dla Ukraińców, ale nie tylko. To są aktywności, które są ważne z punktu widzenia ekosystemu „pracowego”. Dodajmy do tego wsparcie pojedynczych osób, ekspertów, którzy dzielą się dzisiaj swoją wiedzą i kompetencjami. Widać też, że to jest ten moment, w którym możemy mówić o synergii marek na rynku. Marka twojej firmy jako pracodawcy wpływa na biznes, a biznes wpływa na to, jakim pracodawcą jesteś.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.