Przybyło kobiet w zarządach finansowych spółek

Już co trzecie stanowisko w zarządach 200 największych brytyjskich firm finansowych należy do kobiety. To efekt wprowadzonej 5 lat temu tzw. Karty Kobiet w Finansach.

19 lip 2021 14:00





Liczba kobiet w zarządach firm wzrosła z 23 do 32 proc. (fot. shutterstock)

Od czasu wprowadzenia inicjatywy w marcu 2016 roku liczba kobiet w zarządach firm wzrosła z 23 proc. do 32 - informuje Reuters, powołując się na raport think tanku New Financial.

Reprezentacja kobiet w komitetach wykonawczych wzrosła z 14 do 22 proc. Biorąc pod uwagę obecne tempo zmian, parytet w zarządach zostanie osiągnięty w 2029 roku, a w komitetach wykonawczych w 2033 roku.

"Chociaż proces zmierza w dobrym kierunku, to wciąż długa droga jest do przebycia" - skomentowała Yasmine Chinwala, partner w New Financial i współautorka raportu.

Jej zdaniem jeśli branża ma utrzymać tempo zmian, będzie musiała podjąć trudniejsze wyzwania.

Wśród nich wskazuje się na konieczność wprowadzenia systemu promocji talentów kobiet i oraz zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach generujących przychody.

Wprowadzona w 2016 roku Karty Kobiet w Finansach miała na celu zwiększenie różnorodności płci na wyższych stanowiskach w zdominowanym przez mężczyzn sektorze.

Karta zaleca m.in. by firmy ustaliły wewnętrzne cele dotyczące różnorodności płci wśród kadry kierowniczej, corocznie publikowały raporty z postępów w ich realizacji oraz wyznaczyły osobę na stanowisku kierowniczym odpowiedzialną za równość płci.

Karta ma obecnie ponad 400 sygnatariuszy w sektorze zatrudniającym 950 tys. osób .

