Prezes Blizzard Entertainment odchodzi po oskarżeniach o sprzyjanie kulturze molestowania

Prezes firmy Blizzard Entertainment J. Allen Brack odchodzi po oskarżeniach o wspieranie "kultury molestowania". Miał sprzyjać dyskryminacji ze względu na płeć i molestowaniu seksualnemu.

5 sie 2021 16:27





Producent gier Blizzard stracił prezesa w atmosferze seksskandalu (fot. dronepicr/Blizzard Gamescom 2017, CC BY 2.0/wikipedia)

W liście do pracowników, opublikowanym na swojej stronie internetowej, dyrektor operacyjny firmy matki Blizzard, Activision Blizzard, Daniel Alegre ogłosił, że J. Allen Brack odchodzi "w poszukiwaniu nowych możliwości".

Nowymi "współliderami Blizzarda" zostali kobieta i mężczyzna: Jen Oneal i Mike Ybarra.

Blizard to twórca popularnych gier wideo, w tym "Overwatch" i "World of Warcraft". Zmiany są konsekwencją pozwu, w którym zarzuca się firmie szerzącą się dyskryminację i molestowanie seksualne.

Został on złożony przez Kalifornijski Departament Sprawiedliwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa. W pozwie poda oskarżenie o sprzyjanie seksistowskiej kulturze i płacenie kobietom mniej niż mężczyznom za podobną pracę. Co więcej, stwierdza się, że awans kobiet następował wolniej niż mężczyzn, a także, że były one zwalniane lub zmuszane do odejścia z pracy częściej niż mężczyźni.

Agencja stwierdziła również, że kobiety były przedmiotem ciągłego molestowania seksualnego, a firma, nawet jeśli o tym wiedziała nie podejmowała kroków, aby zapobiec takiemu zachowaniu.

W skardze stwierdzono, że firma "wspierała wszechobecną kulturę miejsca pracy 'bractwa chłopięcego'", która jest "wylęgarnią molestowania i dyskryminacji kobiet". Wspomniano również o "szczególnie tragicznym przykładzie", kiedy pracownica popełniła samobójstwo podczas podróży służbowej z męskim przełożonym.

Według pozwu do działu kadr były składane liczne skargi, ale firma nie zajęła się nimi, a pracownice, które je złożyły doświadczały odwetu.

