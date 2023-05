Pracownicy wybrali. Oto najlepsze miejsca pracy w Polsce

To już piętnasta edycja konkursu organizowanego w Polsce przez Great Place To Work (Fot. Mat. pras.)

Cisco Poland, Idego Group, Schwerlast Aleksandra Ledwig, Finder.com Poland, The Software House, Sii Polska, DHL Parcel Polska - na liście najlepszych miejsc pracy w Polsce 2023 znalazło się 45 laureatów i jest to rekordowa liczba w polskiej historii tego konkursu.

Rekordowa była także liczba firm, jakie zgłosiły się do badania. W edycji 2022-2023 Great Place To Work przebadał aż 180 firm. To o 30 proc. więcej niż w poprzedniej edycji konkursu.

To już piętnasta edycja konkursu organizowanego w Polsce przez Great Place To Work. Na liście najlepszych miejsc pracy w Polsce 2023 znalazło się 45 laureatów i jest to rekordowa liczba w polskiej historii tego konkursu.

Liderem w kategorii firm dużych została informatyczna firma Cisco Poland. Pierwsze miejsce wśród firm średnich przypadło firmie Idego Group, także z sektora IT. Natomiast stawkę wśród firm małych otwiera Schwerlast Aleksandra Ledwig, firma działająca w branży transportowej.

Na tegorocznej liście struktura branżowa firm została zdominowana przez sektor IT: firmy informatyczne stanowią na niej 55 proc. Następne miejsce zajmują ex aequo firmy z sektora finansów i usług, firmy transportowe, firmy świadczące usługi profesjonalne oraz firmy z branży biotechnologii i farmaceutyków.

- W finalnej ocenie firmy w konkursie Great Place To Work najważniejszy jest głos pracowników. To oni decydują, czy ich firma jest świetnym miejscem pracy. Wśród wielu wskaźników jest jeden, który powinien mieć dla pracodawców wyjątkowe znaczenie: chodzi o dumę z miejsca pracy. Pracownicy firm wyróżnionych w tym roku nie tylko odczuwają dumę ze swoich pracodawców, ale też z dumą opowiedzą innym, gdzie pracują. Tak zadeklarowało aż 90 proc. z nich i jest to najlepsza reklama, jaką mogą zrobić swoim firmom - komentuje Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu culture audit w Great Place To Work Polska.

Najlepsze firmy dla milenialsów i dodatkowe wyróżnienia

Podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz głównej listy laureatów Great Place To Work ogłosił listę najlepszych miejsc pracy dla milenialsów. To tradycyjnie 10 firm spośród wyróżnionych tytułem najlepszego miejsca pracy, które zostały szczególnie wysoko ocenione przez pracowników z pokolenia Y, czyli przez osoby urodzone po 1980 r.

W tym roku powody do dumy ma informatyczna firma Idego Group - nie tylko zajęła pierwsze miejsce na liście głównej w kategorii firm średnich, ale także otwiera tegoroczną listę firm szczególnie docenianych przez milenialsów.

Co wyróżnia najlepsze miejsca pracy w Polsce?

Tym, co najbardziej odróżnia laureatów konkursu od firm reprezentujących średnią krajową, jest poziom satysfakcji z pracy wyrażony przez samych zatrudnionych. Aż 90 proc. pracowników w wyróżnionych w konkursie organizacjach jest zdania, że ich firma jest świetnym miejscem pracy. Ten wynik robi tym większe wrażenie, że w sondażu ogólnokrajowym jedynie 52 proc. pracowników było skłonna uznać swoją firmę za świetne miejsce pracy.

- 90 proc. pracowników potwierdzających, że pracują w świetnych miejscach pracy to wynik lepszy niż w zeszłym roku. Rosnących wskaźników jest w tym roku więcej: aż 94 proc. wysoko oceniło standardy etyczne panujące w firmie, a 89 proc. pozytywnie wypowiada się o umiejętnościach przywódczych przełożonych, doceniając, że zwracają uwagę na ich ludzkie potrzeby - mówi Maria Zakrzewski, prezes Great Place To Work Polska.

- Nie wszędzie jednak jest tak dobrze. Podczas gdy w przypadku laureatów konkursu kluczowe wskaźniki pną się systematycznie w górę, oceny ogółu osób pracujących w Polsce (średnia krajowa) pozostają na poziomie o ok. 40 punktów procentowych niższym. Z roku na rok czołówka firm-laureatów coraz bardziej dystansuje peleton, tworząc nową jakość na rynku pracy i wyznaczając nowe trendy w zarządzaniu firmami. To powinno dać pozostałym firmom do myślenia - dodaje.

