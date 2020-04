Pracownicy PGE GiEK otrzymali już ponad milion maseczek

Firma PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna działania chroniące zdrowie i życie pracowników zaczęła wdrażać w momencie pojawienia się pierwszych informacji o zachorowaniach. Procedury pracy w PGE GiEK zostały dostosowane do decyzji podejmowanych przez administrację rządową. Codziennie także odbywają się posiedzenia Sztabu Kryzysowego, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a tym samym utrzymanie ciągłości produkcji energii elektrycznej.

- By skutecznie walczyć ze skutkami epidemii COVID-19, działamy wspólnie i odpowiedzialnie. Pomiary temperatur przy wejściu do naszych jednostek, zapewnienie środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej to tylko najbardziej widoczne przykłady tego, jak dbamy o pracowników. Każdego dnia wydawanych jest około 16 tysięcy maseczek ochronnych, około 22 tysięcy par rękawiczek i niemal 1300 litrów płynów do dezynfekcji. Do tej pory przekazaliśmy już ponad milion maseczek oraz ponad osiemset pięćdziesiąt tysięcy par rękawiczek - wyjaśnia Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

fot. mat.pras.

Jak informują przedstawiciele spółki, ta ma opracowane procedury i jest gotowa na różne scenariusze rozwoju epidemii. W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników i ich rodzin wprowadzono rozwiązania, które mają ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa: rotacyjny system pracy, część pracowników skierowano do pracy zdalnej.

Prezes PGE GiEK zapewnia też, że tak jak dotychczas spółka będzie dostosowywać swoje działania do wszelkich wymogów nakładanych m.in. przez Ministerstwo Zdrowia czy Główny Inspektorat Sanitarny, by jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników.