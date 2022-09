Pracownicy dostaną dwie godziny wolnego

jk

Polska kampania wellbeing „Dwie godziny dla rodziny/dla człowieka” (#2h4family/4human) jest celebrowana w co trzecim państwie na świecie. Zaangażowały się już firmy z 59 krajów. Elementem „Dwóch godzin dla rodziny/człowieka” jest symboliczne skrócenie czasu pracy o dwie godziny w okolicach 15 maja, czyli Międzynarodowego Dnia Rodzin (Fot. Pixabay)

Akcja zainicjowana w Polsce w 2012 roku, dziś przerodziła się w globalny ruch „Dwie godziny dla rodziny/dla człowieka”. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Instytut Humanites.

Firmy angażujące się w akcję dostrzegają wagę mądrego łączenia, integrowania ról zawodowych i prywatnych.

Elementem „Dwóch godzin dla rodziny/człowieka” jest symboliczne skrócenie czasu pracy o dwie godziny w okolicach 15 maja, czyli Międzynarodowego Dnia Rodzin.

Biznes mierzy się nadal ze skutkami zmian na rynku pracy wynikających z ostatnich ogólnoświatowych wydarzeń społeczno-gospodarczych. Ale to problemy kadrowe stają się największym wyzwaniem dla pracodawców na całym świece. Rynek pracy doświadcza fali „wielkiej rezygnacji” (według Instytutu Gallupa). Z kolei blisko 80 proc. osób pracujących w toksycznych środowiskach pracy rozważa odejście z firmy (według raportu Humanites - “Well Working 2022”). Ciągle też bardzo nisko oceniany jest kluczowy obszar, czyli jakość przywództwa w firmach. Tylko 20 proc. pracowników widzi w swoich przełożonych model do naśladowania.

Przekłada się to na zdolności kognitywne, poziom absencji, koszty opieki zdrowotnej oraz spadek motywacji i zaangażowania w pracę oraz życie rodzinne i społeczne pracowników. W 2020 r. według danych ZUS o 21,3 proc. wzrosła liczba zaświadczeń wystawionych z powodu depresji.

Tymczasem o sukcesie firmy, jej innowacyjności i konkurencyjności w pierwszej kolejności decyduje zaangażowanie i kreatywność jej pracowników. Motywacja wewnętrzna jest o 54 proc. wyższa wśród osób o wysokim poziomie dobrostanu w pracy. To ważne, bo to właśnie wewnętrzna motywacja jest związana z celem i chęcią osiągnięcia dobrych rezultatów poprzez zdobywanie doświadczenia i rozwój osobisty.

“Dwie godziny dla rodziny. Dwie godziny dla człowieka”

Odpowiedzią na te problemy ma być akcja zainicjowana w Polsce w 2012 roku, która dziś przerodziła się w globalny ruch „Dwie godziny dla rodziny/dla człowieka”. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Instytut Humanites.

Firmy angażujące się w akcję dostrzegają wagę mądrego łączenia, integrowania ról zawodowych i prywatnych (w opozycji do work-life balance). Dlatego inspirują swoich pracowników do jakościowego spędzania czasu z bliskimi, do uważności relacji i ciekawości drugiego człowieka wokół corocznie wybieranego motywu przewodniego.

- Zaproponowany przez Humanites Model „Wioski” Rozwoju Ekosystemu Społecznego łamał silosowe podejście i mocno zakorzeniony paradygmat, że rodzina i praca to odrębne światy - mówi Zofia Dzik impact inwestor i prezes zarządu Instytutu Humanites. Elementem „Dwóch godzin dla rodziny/człowieka” jest symboliczne skrócenie czasu pracy o dwie godziny w okolicach 15 maja, czyli Międzynarodowego Dnia Rodzin (Uchwała ONZ 1993r.). - Jak pokazuje także wiele badań zadowolenie z życia prywatnego bezpośrednio przekłada się na zdrowie, kompetencje społeczne oraz efektywność w pracy i odwrotnie - wysoka jakość kultury pracy przekłada się na poczucie dobrostanu u ludzi oraz energię z jaką wracają do domu, do swoich bliskich. Cieszymy się, że holistyczny Model Wioski staje się obecnie podstawą budowy strategii zrównoważonego rozwoju zarówno dla firm, jak i całych regionów - dodaje Katarzyna Lorenz, dyrektor ds. komunikacji Instytutu Humanites bezpośrednio odpowiedzialna za realizację Kampanii. Firmy, które biorą udział w akcji W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele firm biorących udział w akcji na szeroką skalę. - Pracownicy to filar naszej strategii. Zaangażowanie załogi, sprawne przywództwo i przekonanie, że cele strategiczne są osiągalne i warte wysiłku przekłada się na wysokie wyniki produkcyjne i finansowe. – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM. - Dlatego jako pracodawca słuchamy pracowników i tworzymy środowisko, w którym szanuje się ludzi - dodaje. Podobną filozofią kieruje się firma Alexander Mann Solution (AMS), która po kilku latach doskonałych doświadczeń z Kampanią 2h4family w Polsce, zdecydowało się rozszerzyć jej zasięg i zaprosić do udziału wszystkich pracowników na całym świecie, co przełożyło się łącznie na blisko 9 tysięcy uczestników z 55 krajów. - Niezmiernie się cieszymy, że w 2022 zarząd firmy zadecydował o rozszerzeniu tegorocznej kampanii na wszystkie kraje, tak żeby cała społeczność AMS miała możliwość spędzenia wspólnego czasu ze swoimi bliskimi i dbania o relacje, które niewątpliwie jeśli odpowiednio pielęgnowane są motorem i siłą do pracy i szczęśliwego życia zarówno w pracy jak i poza nią - mówi Bridget Goona, AMS Managing Director People and Culture. Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...

