Pracownicy chcą innych benefitów niż przed pandemią. Nie kupisz ich owocowymi czwartkami

Pandemia przewartościowała świadczenia pozapłacowe. Na znaczeniu zyskały przede wszystkim te benefity, które dają poczucie bezpieczeństwa i stanowią odciążenie domowego budżetu. Wartościowe są także te świadczenia, które pozwalają pracownikom zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym.

• 22 paź 2021 20:00





Pandemia przewartościowała świadczenia pozapłacowe (fot. Shutterstock)

Według badanych pracowników fizycznych pracodawcy powinni oferować największe wsparcie w takich obszarach jak zdrowie, wypoczynek oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Zdaniem osób wykonujących pracę o charakterze umysłowym najbardziej wartościowe są dofinansowanie wypoczynku, elastyczny czas pracy czy dodatkowy płatny urlop.

Dwóch na trzech pracowników biurowych uważa, że pracodawca powinien pokryć dodatkowe koszty pracy w domu (np. koszt energii elektrycznej, internet, sprzęt i meble).

Najnowsze badanie Sodexo „Potrzeby Pracowników 2021” pokazuje, jakie zmiany w podejściu do benefitów pozapłacowych zaszły w firmach. Sprawdzono także, jakie oczekiwania i preferencje mają pracownicy biurowi oraz fizyczni. To, co chcielibyśmy otrzymać od pracodawcy, jest bowiem uzależnione od wykonywanej przez nas pracy.

Pracownicy fizyczni chcą dodatkowego urlopu

Według badanych pracowników fizycznych pracodawcy powinni oferować największe wsparcie w takich obszarach jak zdrowie, wypoczynek oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym

i prywatnym.

Zestaw najbardziej atrakcyjnych benefitów w przypadku tej grupy pracowniczej tworzą dodatkowy płatny urlop (42 proc.), dofinansowanie wypoczynku (40 proc.), ubezpieczenia na życie (27 proc.), dofinansowanie dojazdu do pracy/dodatek samochodowy/zwrot kosztu paliwa (26 proc.) oraz karty przedpłacone (24 proc.).

Ci z biur stawiają na dofinansowanie wypoczynku

Zdaniem osób wykonujących pracę o charakterze umysłowym najbardziej wartościowe są dofinansowanie wypoczynku (38 proc.), elastyczny czas pracy (33 proc.), dodatkowy płatny urlop (33 proc.), poszerzone, zaawansowane pakiety medyczne (29 proc.), a także podstawowe pakiety medyczne dla pracownika i/lub rodziny (26 proc.). Badanie pokazało także, jakie oczekiwania mają pracownicy wykonujący swoje zadania z domu. Dwóch na trzech pracowników biurowych uważa, że pracodawca powinien pokryć dodatkowe koszty pracy w domu (np. koszt energii elektrycznej, internet, sprzętu i mebli). O jakich kwotach mówimy? Najczęściej deklarowana kwota wynosi 101-200 zł (tak wskazało 26 proc. badanych, którzy opowiadają się za pokryciem tego rodzaju kosztów). 18 proc. wskazań dotyczyło kwoty 51-100 zł, a 19 proc. chciałoby do 201-500 zł. Wsparcia do 50 zł oczekiwałoby 6 proc. badanych. Niewielką grupę (6 proc.) stanowią również ci, którzy wskazali na kwotę ponad 500 zł. Najlepszy benefit to benefit spersonalizowany - Pandemia pokazała, jak ważna jest personalizacja świadczeń, a więc ich dopasowanie do potrzeb konkretnych grup pracowniczych. Inne mogą być bowiem preferencje tzw. białych kołnierzyków, a inne pracowników fizycznych – komentuje wyniki badań Katarzyna Turska, dyrektor HR w Sodexo Benefits&Rewards Services Polska. Przeczytaj: Najlepszy benefit to ten wybrany przez pracownika Jak podkreśla, pracownicy powinni mieć dostęp do oferowanych benefitów bez względu na to, skąd wykonują obowiązki. - Warto mieć to na uwadze podczas wdrażania w firmie hybrydowego modelu pracy. Jeśli chcemy utrzymać zaangażowanie i motywację zatrudnionych, a dodatkowo przyciągać nowe talenty, powinniśmy regularnie monitorować poziom satysfakcji benefitowej. Przeprowadzając badania potrzeb, dobrze jest zastosować pytania otwarte, dzięki którym pracownicy będą mogli podzielić się swoimi opiniami na temat obowiązujących w firmie benefitów i wskazać, jakich form docenienia najbardziej oczekują i jakiego rodzaju świadczenia będą wspierać ich cele i wyzwania - dodaje Turska. fot. Shutterstock Benefit idealny - elastyczny i wspierający - Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu nie jest mnożenie liczby benefitów, ale umiejętne skomponowanie takiej oferty, która rzeczywiście będzie użyteczna i wyczekiwana przez ludzi zatrudnionych w naszej firmie. Aby to osiągnąć, pracodawcy i HR powinni wpisać w swoje firmowe DNA zarówno zdolność do konstruktywnego dialogu z pracownikami, jak i umiejętne korzystanie z analityki HR-owej, w której drzemie naprawdę duży potencjał – podkreśla Katarzyna Turska. 67 proc. badanych twierdzi, że benefity pracownicze powinny wspierać domowy budżet. Kolejną ważną jego cechą jest elastyczność, dzięki której można korzystać z danego świadczenia wtedy, kiedy i jak się chce (63 proc.). Według 44 proc. badanych rolą benefitów jest też zapewnienie czegoś ekstra, na co normalnie nie można sobie pozwolić. Na taką cechę jak wspieranie zdrowego stylu życia zwróciło uwagę 38 proc. respondentów. W dobie technologii i mobilnych rozwiązań istotna okazuje się też forma benefitu, która zdaniem 25 proc. badanych powinna być nowoczesna, czyli np. elektroniczna. Zobacz: 9 na 10 pracowników korzysta z benefitów. Zyskuje ubezpieczenie i praca zdalna

