Pracownicy Avengi twarzą kampanii employer brandingowej. Pokazali, co dała im firma

Avenga chce rekrutować w Polsce jeszcze więcej specjalistów IT. By skutecznie ich zachęcić, właśnie wystartowała z drugą, noworoczną odsłoną kampanii employer brandingowej „Technologia na Twoich zasadach”.

Avenga to firma, która specjalizuje się w transformacji cyfrowej biznesu i usługach staffingowych w IT (zapewnienie specjalistów IT firmom np. w ramach outosourcingu). Działa więc w jednej z najprężniej rozwijających się branż na świeci i cały czas rekrutuje. Jednak postanowiła wesprzeć swoją rekrutację, eksponując to, za co jest ceniona przez swoich obecnych pracowników i właśnie te cechy wyeksponowała w drugiej odsłonie kampanii employer brandingowej, która wystartowała w styczniu.

W filmie, na którym opiera się komunikacja kampanii „Technologia na Twoich zasadach”, Avenga wymienia wszystkie oferowane przez siebie możliwości i na koniec zapewnia, że łącznie dają one specjalistom najlepszą perspektywę rozwoju w IT.

– Na rozgrzanym do czerwoności rynku nie zamierzamy ścigać się na wysokość wynagrodzeń lub wyjątkowość benefitów, ponieważ to destabilizuje rynek IT i prędzej czy później obróci się przeciwko nam wszystkim. Pokazujemy, że interesuje nas zrównoważone, partnerskie podejście do klientów i specjalistów IT oraz stabilny rozwój razem z nimi – mówi Anna Szyperek, co-managing director Avengi w Polsce.