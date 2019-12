Polacy zadowoleni ze swojej pracy, choć mogłoby być lepiej

Raport Instytutu Gallupa został przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych w ponad 140 krajach na świecie.

Liczba zadowolonych z pracy z roku na rok rośnie.

Polacy okazują się pozytywnie nastawieni do swojej pracy.

Najnowszy wynik badania Instytutu Gallupa oznacza, że rośnie ogólny poziom zadowolenia z wykonywanej pracy. Liczba zadowolonych wzrosła o 1 proc. w porównaniu do badań sprzed czterech lat. Co prawda wydaje się to niewiele, ale w liczbach bezwzględnych oznacza to około 100 mln osób na świeci. To ludzie, którym praca daje pewien poziom bezpieczeństwa i pozwala planować przyszłość. W sumie na świecie z "dobrej pracy" - jak określają to autorzy badania - może się cieszyć 1,5 mld osób.

Przy tym "dobra praca" (good job) definiowana jest przez Instytut jako zajęcie w pełnym wymiarze godzin, regularnie płatne.

Odsetek zadowolonych z takiej "dobrej pracy" różni się jednak dość znacznie w poszczególnych krajach. Reguła jest taka, że im kraj bardziej rozwinięty gospodarczo, tym praca oceniana jest lepiej.

Nic więc dziwnego, że aż 42 proc. zatrudnionych w Ameryce Północnej i 38 proc. pracujących w Europie uważa, że ich praca jest dobra. Na drugim końcu skali są Afryka Subsaharyjska i Bliski Wschód, gdzie odpowiednio z pracy jest zadowolonych 14 i 24 proc. respondentów.

Odsetek całkowitej populacji zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy przez pracodawcę. Źródło: Instytut Gallupa

Krajem, który może pochwalić się najlepszym wynikiem jest Kuwejt. Aż 61 proc. respondentów uważa tam, że ma dobra pracę. Gallup tłumaczy to tym, że w Kuwejcie jest duży odsetek pracujących obcokrajowców. A skoro zdecydowali się na pozostanie w tym państwie, uznali że ich praca jest dobra.

W pierwszej dziesiątce państw z dobrą praca są również Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Białoruś, Słowacja i Izrael, Węgry, Szwecja i Norwegia. 10 miejsce wraz z Finami i Chorwatami zajmują Polacy (48 proc. zadowolonych).

W pierwszej dziesiątce państw, w których trudno o dobra pracę są natomiast Haiti, Liberia, Niger, Jemen, Gambia, Czad, Mozambik, Sierra Leone, Botswana i Malawi. W każdym z nich mniej niż 10 proc. respondentów określiło swoją prace jako dobrą. W Haiti było to tylko 3 proc! Co ciekawe w każdym z regionów bardziej zadowoleni ze swojej pracy są mężczyźni niż kobiety. Różnica sięga nawet 28 punktów procentowych. Odsetek całkowitej populacji zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy i zaangażowanej w pracę. Źródło: Instytut Gallupa Raport Instytutu Gallupa przynosi też dane na temat świetnej pracy (great job). Definiowana jest ona jako zajęcie w pełnym wymiarze godzin, regularnie płatne, lubiane przez pracowników i takie, w które są w pełni zaangażowani. Tu zdecydowanie mniej zatrudnionych skłonnych jest określić swoją pracę jako "świetne" zajęcie. Gdzie jest o taką pracę najłatwiej? W czołowej dziesiątce krajów, gdzie jest największy odsetek oceniających swoją prace jaką świetną są: Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Mongolia, Kuwejt, Estonia, Malta, Nowa Zelandia, Filipiny, Rumunia i Nikaragua. Tak swoje zajęcie w tych krajach określa od 14 do 8 proc. respondentów. Z wynikiem poniżej 5 proc. respondentów z regularną pracą, która ich satysfakcjonuje, Polska nie zmieściła się w pierwszej dziesiątce państw z największą liczbą zaangażowanych pracowników. Mniej niż 1 proc. mówi o swojej pracy, jako angażującym i satysfakcjonującym miejscu, w takich krajach jak: Haiti, Togo, Jemen, Liberia, Iran, Etiopia, Mauretania, Czad i Egipt, oraz Botswana. Instytut Gallupa to najstarsza instytucja badania opinii społecznej na świecie. Została założony w 1935 r. przez George’a Gallupa. Instytut prowadzi różnego typu badania oddziaływania reklamy oraz czytelnictwa. Instytut jest powszechnie uważany za wzór dla podobnych narodowych i ponadnarodowych ciał badawczych.