Podziel się swoim spojrzeniem na świat. Avon Garwolin z nową kampanią

„Wszyscy patrzymy na ten sam świat, ale każdy dostrzega w nim coś innego. A Ty jak widzisz świat?” – to myśl przewodnia filmu przygotowanego na zlecenie Avon Garwolin. Film jest częścią strategii employer brandingowej, której elementem jest rekrutacja nowych pracowników, prowadzona pod hasłem #MeaningfulCareers. Avon oferuje swoim pracownikom różne możliwości rozwoju (fot. mat. pras.)

Avon oferuje więc swoim pracownikom różne możliwości rozwoju – nie tylko linearnego, w ramach jednego wybranego działu, ale także w innych zespołach, aby mogli oni odnaleźć najlepszą dla siebie drogę zawodową.

Głównym przekazem jaki firma chce podkreślić poprzez film firma jest fakt, że punkt widzenia każdego pracownika jest cenny i wnosi wartość w jej rozwój. Zgodnie z ideą #GameOn, na której opiera się kultura pracy w Avon, „organizacja stanowi zbiór połączonych i stale oddziałujących na siebie jednostek, będących w stanie osiągnąć zdecydowanie więcej, kiedy działają razem oraz dzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi”.

– W Avon wiemy, że kluczem do zapewnienia organizacji dalszego stabilnego rozwoju jest zaangażowanie pracowników, odkrywanie drzemiącego w nich potencjału, wzajemna współpraca oraz dzielenie się wiedzą i różnymi punktami widzenia. Z tego względu bardzo dbamy o wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi zespołami, zarówno pracującymi z nami na co dzień w Garwolinie, jak i w międzynarodowych strukturach firmy. Czerpiemy z podejścia do biznesu osób wywodzących się z różnych kultur, w różnym wieku, pracujących na różnych stanowiskach. Dodatkowo do współpracy zapraszamy zewnętrznych ekspertów czy studentów. Te różnorodne spojrzenia na świat bardzo nas wzbogacają i sprawiają, że możemy odkrywać nowe ścieżki rozwoju, zarówno dla siebie jako pracowników, jak i dla całej organizacji - wyjaśnia Bożena Mroczek, HR manager w Avon Operations Polska.

Poszukiwanie własnej drogi

Aktualnie rozwój zawodowy coraz bardziej powiązany z rozwojem osobistym. Przy wyborze ścieżki kariery coraz większą rolę odgrywają indywidualne predyspozycje, talenty oraz zainteresowania, system wartości czy temperament. Avon oferuje więc swoim pracownikom różne możliwości rozwoju – nie tylko linearnego, w ramach jednego wybranego działu, ale także w innych zespołach, aby mogli oni odnaleźć najlepszą dla siebie drogę zawodową. Każdy może przy tym korzystać z pakietu szkoleń podnoszących zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie. Oprócz szkoleń wewnętrznych pracownicy mają dostęp m. in. do platformy LinkedIn Learning. Radosław Włodarczyk, karierę zawodową w firmie zaczynał jako planista wspierający dział operacji w planowaniu produkcji poszczególnych produktów. Obecnie pełni funkcję dyrektora wykonawczego ds. operacji na Europę Centralną. - W tym roku przypada dwudziestolecie mojej pracy w Avon. Polecam tę firmę wszystkim, którzy szukają możliwości rozwoju w międzynarodowych strukturach, cenią sobie przyjazne środowisko pracy i obcowanie z inspirującymi ludźmi – tutaj stale można uczyć się czegoś nowego. Bardzo cenię sobie współpracę z osobami z różnych kręgów kulturowych czy z odmiennym spojrzeniem na biznes – to poszerza horyzonty i stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania tak dużych organizacji jak Avon – wyjaśnia Radosław Włodarczyk. Od 20 lat z firmą związany jest także Marcin Domarecki. Zaczynał jako operator linii produkcyjnej, obecnie jest regionalnym managerem ds. sprzedaży. - Bardzo doceniam w Avon to, że stwarza pracownikom możliwość sprawdzania się w różnych obszarach. Dzięki temu każdy ma szansę odkryć, w czym czuje się najlepiej i znaleźć odpowiednią dla siebie ścieżkę rozwoju. Na mojej drodze zawodowej stawałem przed bardzo ciekawymi, rozwijającymi wyzwaniami, które miałem szanse realizować w towarzystwie wspaniałych ludzi. W efekcie zrozumiałem, że mogę realizować się w różnych dziedzinach, a jednocześnie odkryłem, jak chcę ukierunkować swoją karierę – komentuje Marcin Domarecki. Przeczytaj: "Nie ma sensu, żebyś dalej pracowała". Tak zaczął się koszmar Różne podejścia i pomysły mile widziane Rozwój pracowników i całej firmy wspierany jest także poprzez projekty angażujące i rozwijające ludzi. Flagowym programem Avon Garwolin są Orły Supply Chain. Jest to program kwartalnego oraz rocznego nagradzania pracowników za pomysły na usprawnienia w różnych obszarach działalności organizacji, obejmujący 1400 osób. Pierwsza edycja Orłów Supply Chain odbyła się w 2020 roku. Kolejnym przykładem jest program mentoringowy #STEPUP, w którym 10 mentorów z zespołu zarządzającego łańcuchem dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej przez 6 miesięcy pracuje z 10 mentees z zespołów firmy z różnych krajów. W tym roku odbyła się 3. edycja tego projektu. - W ramach wymiany doświadczeń, w tym roku przystąpiliśmy też do programu Top Young 100, integrującego studentów wyższych uczelni z całej Polski z pracodawcami z obszaru łańcucha dostaw. Niedawno dwie grupy, składające się łącznie z ośmiu młodych ludzi, rozpoczęły, pod okiem naszych liderów, pracę nad bardzo interesującymi projektami. Jesteśmy przekonani, że będzie to bardzo inspirujący i owocny dla obu stron czas – dodaje Bożena Mroczek. Wśród innych tego typu programów znajdują się także #TALK2LEARN czy #MEET2LEARN, a także projekty realizowane z zewnętrznymi partnerami, np. Fundacją Business Boutique czy WellCome Institiute. Zobacz: Zbyt uczciwe na karierę? Wyniki nie napawają optymizmem Film jest częścią strategii employer brandingowej (fot. mat. pras.) Nie tylko rozwój Oprócz różnorodnych możliwości rozwoju w dynamicznym, inspirującym środowisku, pracownicy Avon mogę też liczyć na wiele atrakcyjnych benefitów, takich jak dodatki do bazowego wynagrodzenia (w tym premię kwartalną oraz dopłaty do transportu pracowniczego), opiekę medyczną, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, atrakcyjne warunki ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do wybranych badań profilaktycznych, dodatkowe dni wolne (w tym Dzień na U na badania oraz trzy dni na działania charytatywne w ramach programu Purpose at Heart), a także zniżki na produkty Avon czy paczki niespodzianki i prezenty.

