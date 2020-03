Po ustaniu pandemii nawet 1/3 pracowników nie wróci do pracy biurowej

Spośród wszystkich pracowników, którzy mogliby wykonywać swoją pracę zdalnie, do tej pory robiło to tylko około 5 proc. Po pandemii może to być ok. 30 proc.

Jedną z konsekwencji pandemii koronawirusa COVID-19 jest nagłe przejście wielu pracowników do pracy zdalnej. Ludzie, którzy do tej pory każdy obowiązek służbowy wykonywali z poziomu firmowego biurka, a spotkania odbywali w firmowych salach konferencyjnych, odkrywają, że można to zrobić w domu.

Jak wykazały najnowsze badania firmy analitycznej Gartner, ten stan rzeczy wielu z nich może przypaść do gustu już na stałe. Nawet 30 proc. pracowników, którzy obecnie korzystają z możliwości pracy zdalnej, może nie chcieć wrócić do wykonywania swoich obowiązków w firmowym biurze.

- Przechodzimy teraz wielki, globalny test pracy zdalnej i tego, jak można wykonywać swoje obowiązki. Spośród wszystkich pracowników, którzy mogliby wykonywać swoją pracę zdalnie, do tej pory robiło to tylko około 5 proc., ale po pandemii to się zmieni. Będziemy mieli bardziej dojrzałe, sprawdzone w boju technologie. Kierownicy będą pewniejsi, że pracownicy zdalni są produktywni. A wielu pracowników po prostu zacznie preferować pracę z domu – mówi Brian Kropp, dyrektor badań nt. Human Resources w Gartnerze.

Gartner przeprowadził wywiady z grupą 800 kierowników ds. HR i zapytał, jak ich firmy radzą sobie z pandemią. Oprócz wniosków dotyczących przyszłości okazało się, że 88 proc. firm zaleciło swoim pracownikom pracę zdalną i prawie wszystkie (97 proc.) zawiesiły podróże służbowe. Co ciekawe, ponad 48 proc. firm w pierwszej kolejności poprosiło swoich pracowników o wykorzystanie zwolnień lekarskich lub zaległych urlopów wypoczynkowych, by w ten sposób przeczekali pandemię.

Zamiast zwalniać pracownika, postaw na technologię

Firmy reagują na obecny kryzys szybciej niż na jakiekolwiek inne wstrząsy, które do tej pory mogliśmy zaobserwować. To, co jest jednak szczególnie ciekawe, to fakt, że wiele firm stara się nie ciąć zatrudnienia, i to mimo obaw o kondycję gospodarki. Stanowi to wyraźny kontrast do globalnego kryzysu finansowego z 2008 r. Wtedy zmniejszenie zatrudnienia było głównym środkiem zaradczym. Dzisiaj firmy starają się wykorzystać każdą możliwą opcję, aby tego uniknąć – komentuje Brian Kropp z Gartnera.

Większość ankietowanych pracodawców planuje obniżyć wydatki, ale nie kosztem pracowników oraz ich pensji. 70 proc. firm chce m.in. wykorzystać nowe technologie, by pomóc zatrudnionym w pracy zdalnej. Także w Polsce dostrzec można silny wzrost zainteresowania technologiami z zakresu cyfrowego miejsca pracy. - Cała społeczność specjalistów ds. tzw. End User Computing stoi dzisiaj w pierwszej linii walki z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Nasi eksperci tylko w ostatnich dniach zbudowali środowisko pracy zdalnej m.in. dla 200-osobowego biura call center jednej z krajowych sieci handlowych. 800 pracowników jednego z banków i 1700 osób zatrudnionych w krajowej instytucji publicznej również może sprawnie i bezpiecznie pracować w domu. Wszyscy z zachowaniem dostępu do wszystkich kluczowych systemów i aplikacji – opowiada Roch Norwa, ekspert ds. End User Computing w VMware Polska. Firma VMware, by pomóc firmom przetrwać trudny czas, wszystkie swoje produkty z obszaru wirtualizacji miejsc pracy i pracy zdalnej udostępniła w bezpłatnych, trzy miesięcznych wersjach próbnych. Są one dostępne nawet dla 100 użytkowników. Firma organizuje również darmowe szkolenia techniczne umożliwiające nabycie umiejętności do obsługi kluczowych technologii End User Computing w portfolio firmy VMware. Praca zdalna jest efektywna Przed globalną pandemią koronawirusa ponad 44 proc. organizacji na świecie nie umożliwiało swoim pracownikom pracy zdalnej. Wśród wielu pracodawców nadal silne jest przekonanie, że taka forma pracy nie jest efektywna. Tymczasem, jak pokazuje obecne doświadczenie, sama obecność pracownika w biurze nie jest gwarancją jego skuteczności, a znacznie ważniejszy jest swobodny dostęp do technologii i narzędzi służących do wykonywania naszych obowiązków. - Dzięki internetowi możemy pracować na wiele nowych sposobów. Telekonferencje możemy zorganizować zarówno z poziomu specjalistycznych platform, jak i zwykłych komunikatorów social media. Codzienne zadania możemy z kolei wykonywać z poziomu aplikacji chmurowych dostępnych na smartfonie – przekonuje Stanisław Bochnak, strateg biznesowy w VMware Polska i dodaje, że firmy, które zapewniają więcej cyfrowych doświadczeń, w tym swobodny dostęp do urządzeń, narzędzi, aplikacji oraz pracy zdalnej, mają znacznie wyższe wskaźniki wzrostu.