Pandemia stresu. Mniej śpimy, zamartwiamy się i tyjemy

W minionym roku Polacy spędzili ponad 256 mln dni na zwolnieniach chorobowych – średnio każdy pracownik przebywał na L4 przez około 16 dni. Tak szwankuje nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, wzrosły zaburzenia związane z regularnym, zdrowym odżywianiem. Od wiosny do jesieni 2020 r. 28 proc. Polek i Polaków przytyło. Przeniesienie pracy biurowej do domów nie zwalnia pracodawców z dbania o podwładnych. Tym bardziej, że w dobie pandemii nadal mogą oni oferować benefity wspierające wellbeing pracowników.

Od wiosny do jesieni 2020 r. 28 proc. Polek i Polaków przytyło (fot. Pixabay)

W wyniku obostrzeń i przymusowej izolacji społecznej, przejścia w tryb pracy zdalnej bądź hybrydowej, zdecydowana większość wydatków jakie ponoszą pracodawcy na utrzymanie pracowników w biurze została całkowicie wyeliminowana lub zminimalizowana.

Przede wszystkim w kwestii benefitów pozapłacowych. Dziś pracownicy nie korzystają z karnetów na siłownię czy karnetów do kina. Zmiana stylu pracy jednak nie oznacza, że wydatki na benefity powinno się zawiesić.

Benefity powinny skupić się przede wszystkim na wsparciu zdrowia pracowników.

Zgodnie z wyliczeniami Edenredu (firma oferująca benefity korporacyjne) pracodawca wydawał średnio 1082 złotych miesięcznie na pracownika, który swoje obowiązki wykonywał w biurze.

Najwięcej z tej kwoty pochłaniały m.in. targi i konferencje (27 proc.), szkolenia (24 proc.) oraz spotkania biznesowe i imprezy integracyjne (po 11 proc.). Pozostałe niecałe 30 proc. było pożytkowane na utrzymanie przestrzeni biurowej czy zapewnienie kawy, herbaty, owoców.

- Benefity w dobie pandemii powinny odpowiadać na realne potrzeby pracowników. Przez ostatni rok zauważyliśmy, że świadczenia, które niegdyś cieszyły się ogromną popularnością i były podkreślane przez pracodawców jako wyróżniki ich oferty, straciły na znaczeniu. Nie oznacza to jednak, że ta wyjątkowa sytuacja zwalnia firmy z dbania o dobrostan pracowników. Alarmujące dane o zdrowiu psychicznym Polaków oraz o rosnącym problemie nadwagi sprawiają, że pracodawcy powinni zaadresować te problemy nie tylko ze względów biznesowych, ale też jako element odpowiedzialności społecznej. Część z tych środków, które wcześniej były przeznaczone na pracowników pracujących w biurach i zakładach można wykorzystać na świadczenia dla pracowników zdalnych, np. jako dofinansowanie wyżywienia (karty lunchowe na posiłki z dostawą do domu), dopłatę do wyposażenia domowego biura czy zdalnych szkoleń – komentuje Sylwia Bilska z Edenred Polska.

Nowe wyzwania dla pracowników

Konieczność przejścia w tryb pracy zdalnej u dużej części pracowników wywołała szereg negatywnych zjawisk: obawa przed zwolnieniem z pracy, lęk przed utratą zdrowia lub życia, niedogodności związane z home office, niepewna przyszłość, przymusowa izolacja. Obija się to na naszym zdrowiu, kondycji i samopoczuciu. Od kilku lat liczba zwolnień lekarskich i dni absencji chorobowej utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2018 roku liczba dni, które Polacy spędzili na L4 wyniosła 243,6 mln. Rok później – 238,8 mln, z czego ponad 20 mln dni dotyczyło zaburzeń psychicznych. W 2020 roku padł rekord – rodacy spędzili ponad 256 mln dni na zwolnieniach chorobowych. To o 20 proc. więcej niż w 2014 roku. - Zgodnie z wynikami ogólnopolskiego badania Wellbeing Indicator z 2019 roku, absencja zatrudnionych, którzy dbają o zdrowe nawyki obniża się o 27 proc. Co więcej, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna czy wysypianie się podnosi produktywność pracowników o 25 proc. Pracodawcy, którzy chcą zadbać o dobrostan swoich podwładnych, mogą korzystać z gotowych, dostępnych na rynku rozwiązań, np. wspomnianych wcześniej kart lunchowych czy sportowych – dodaje Sylwia Bilska. Przeczytaj: Przestoje ekonomiczne i L4 pustoszyły przedsiębiorstwa Absencja chorobowa, szczególnie jeśli dotyczy więcej niż jednego pracownika i trwa przez dłuższy czas, może przynieść straty w firmie. Zasiłki chorobowe pracowników na zwolnieniach lekarskich kosztują ok. 20 mld zł rocznie, z czego pracodawcy płacą blisko 7 mld zł. Należy do tego dodać wydatki związane ze znalezieniem zastępstwa, wypłatą nadgodzin dla osób, które przejęły obowiązki pracowników na L4 oraz straty wynikające z niedotrzymania umów, terminów, zobowiązań. fot. Shutterstock Pandemia stresu. Mniej śpimy, zamartwiamy się i tyjemy Jak wynika z badania „Zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19” przeprowadzonego w 2020 roku naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, aż 71 proc. badanych ma problemy ze snem, odczuwa niepokój, nadmiernie koncentruje się na sytuacji związanej z pandemią – są to objawy zaburzenia adaptacyjnego. Blisko 2/3 ankietowanych boi się o przyszłość – prawie 1/4 z nich martwi się o sytuację zawodową, finansową oraz zdrowie. Co więcej, wykonywanie codziennych zadań oraz obciążenie związane z pracą są silnymi stresorami dla blisko 70 proc. badanych. Pandemia sprzyja także przebieraniu na wadze. Z obliczeń Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW wynika, że Polacy tyją średnio pół kilograma tygodniowo. Z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) wynika, że od wiosny do jesieni 2020 r. 28 proc. Polek i Polaków przybrało na wadze. Problem ten najczęściej dotyczy mężczyzn w wieku 20-44 lata oraz kobiet w wieku 45-64 lata. Ciekawostka - nadprogramowe kilogramy dotyczą osób lepiej wykształconych.

