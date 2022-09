Oto najlepsze miejsca pracy w Europie

jk

• 9 wrz 2022 20:00





Great Place to Work ogłosił tegoroczną listę najlepszych miejsc pracy w Europie. Wśród nich jest 15 firm z Polski, wśród nich tacy pracodawcy, jak Sii, Objectivity, Blachotrapez, Idego Group i Covenant.dev. Great Place to Work przebadał łącznie przeszło 3 tysiące firm z 37 europejskich krajów, zatrudniających razem blisko 1,5 miliona pracowników (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Blisko 1/3 laureatów (31 proc.) Najlepszych Miejsc Prac w Europie to firmy z branży IT.

W tym roku w europejskim rankingu Great Place to Work Polsce udało się wprowadzić swoich przedstawicieli na każdą z tych 4 list. Łącznie 15 firm z naszego kraju znalazło się w rankingu.

To jak dotychczas najlepszy wynik polskich firm w konkursie.

Great Place to Work ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy w Europie. Przebadał łącznie przeszło 3 tysiące firm z 37 europejskich krajów, zatrudniających razem blisko 1,5 miliona pracowników.

Blisko 1/3 laureatów (31 proc.) Najlepszych Miejsc Prac w Europie to firmy z branży IT. Na drugim miejscu (15 proc.) uplasowały się firmy świadczące usługi profesjonalne (np. księgowość, PR, obsługa prawna), a za nimi (11 proc.) firmy z sektora finansowego. Kolejne miejsca należą do sektora handlu (8 proc.), produkcji (5 proc.) oraz edukacji i szkoleń (5 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Najlepsi z najlepszych

Pierwsze miejsce na liście 50 Najlepszych Dużych Miejsc Prac w Europie, zatrudniających od 500 pracowników wzwyż, zajęła turecka spółka telekomunikacyjna Turkcell.

Listę 50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy w Europie zatrudniających od 50 do 499 pracowników, otwiera szwajcarska firma informatyczna UMB.

Wśród 25 Najlepszych Małych Miejsc Pracy, z zatrudnieniem poniżej 50 osób, pierwsze miejsce przypadło irlandzkiej firmie Global reprezentującej branżę medialną.

W kategorii 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy pierwsze miejsce w rankingu obronił DHL Express, który także w zeszłym roku był na szczycie europejskiej listy. Polska reprezentacja W tym roku w europejskim rankingu Great Place to Work Polsce udało się wprowadzić swoich przedstawicieli na każdą z tych 4 list. Łącznie w rankingu znalazło się 15 firm z naszego kraju. Bardzo wysokie, drugie miejsce w klasyfikacji Najlepszych Dużych Miejsc Pracy w Europie, podobnie jak w roku ubiegłym, należy do Sii Polska. Firma zatrudnia ponad 6 tysięcy osób, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla zarządzających, aby stworzyć warunki pracy doceniane przez tak duży i różnorodny zespół. Wśród firm dużych Polskę reprezentują ponadto jeszcze 2 firmy - Objectivity (IT) i Blachotrapez (produkcja). Polskim przedstawicielem na liście Najlepszych Średnich Miejsc Pracy jest Idego Group, a na liście Najlepszych Małych Miejsc Pracy - Covenant.dev. Obie spółki to firmy informatyczne, obecne w zestawieniu europejskim po raz drugi z rzędu. Ważnym kryterium przy wyłanianiu listy Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy jest możliwie największy zasięg oddziaływania, jakie te firmy osiągają w regionie. Warunkiem minimum jest obecność na co najmniej 3 listach krajowych. Jak informują autorzy rankingu, 10 polskich oddziałów przyczyniło się do tego, aby ich międzynarodowa firma znalazła się wśród 25 najlepszych w Europie. Są to DHL Express (1. miejsce na liście), Hilton, Stryker, Cisco, Bristol-Myers Squibb, Cadence, Fronius, Goupe SEB, Atos i Biogen. Pod względem liczby firm na liście reprezentacja 15 firm lokuje Polskę w połowie stawki, na równi z takimi krajami jak Niemcy czy Austria. 6.jpg Co doceniają pracownicy? Aby trafić na listę Najlepszych Miejsc Pracy, firmy muszą przede wszystkim uzyskać dobrą opinię od swoich pracowników. To ich głos wyrażony w anonimowej ankiecie jest kluczowy. Ankieta bada opinie pracowników o firmie pod kątem wielu aspektów, m.in.: zaufania do firmy, relacji z przełożonymi, atmosfery w pracy, możliwości rozwoju osobistego i zawodowego czy poczucia bezpieczeństwa. Tegoroczni laureaci Europe’s Best Workplaces zostali w sposób szczególny docenieni m.in. za sprawne i uczciwe zarządzanie organizacją. Aż 88 proc. pracowników zadeklarowało, że ich przełożeni dotrzymują swoich obietnic. 83 proc. ceni fakt, że są przez przełożonych angażowani w podejmowanie decyzji, zwłaszcza tych, które mają wpływ na ich pracę. Co ważne, 74 proc. jest zdania, że ich wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy, a firma uczciwie dzieli się z nimi swoimi zyskami. Wysokie noty firmy otrzymały także za programy i codzienne działania, które pozwalają ludziom zachować równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Takie podejście w swoich firmach potwierdza aż 86 proc. pracowników. Taki sam odsetek pracowników wyraził opinię, że ich firma stwarza odpowiednie warunki, aby mogli efektywnie pracować i jednocześnie cieszyć się dobrym samopoczuciem psychicznym i emocjonalnym. Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU