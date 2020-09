Oto najlepsze miejsca pracy w Europie

Great Place to Work ogłosił listę 125 najlepszych miejsc pracy w Europie. Na liście osiem firm to międzynarodowe organizacje, za których sukcesem stoją także ich polskie oddziały. Dziewiąty polski laureat to spółka Sii Polska.

Great Place to Work ogłosił listę 125 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie. Tegoroczny ranking powstał w wyniku analizy badań ankietowych, w których uczestniczyło ponad 830 tys. pracowników z całej Europy.

Wśród europejskich liderów Polska ma od kilku lat stabilną pozycję. Na liście 125 laureatów osiem firm to międzynarodowe organizacje, za których sukcesem stoją także ich polskie oddziały. Dziewiąty polski laureat to spółka Sii Polska, która po raz trzeci z rzędu zakwalifikowała się na listę 30 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy w Europie, plasując się w tym roku dokładnie w połowie stawki.

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ NAJLEPSZYCH MIEJSC W DZIALE MULTIMEDIA

Jak co roku firmy mogły ubiegać się o tytuł Najlepszego Miejsca Pracy w Europie w czterech kategoriach: 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy, 30 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy (zatrudniających 500 osób i więcej), 50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy (zatrudniających poniżej 500 osób) oraz 20 Najlepszych Małych Miejsc Pracy (poniżej 50 pracowników).

W kategorii firm międzynarodowych pierwsze miejsce po raz trzeci zajęła firma Salesforce z branży IT. Zwycięzcą wśród firm dużych została duńska firma finansowa Sparekassen Kronjylland. Najlepszym miejscem pracy w kategorii firm średnich okazała się niemiecka firma produkcyjna PASCOE Naturmedizin, a w kategorii firm małych - reprezentant szwedzkiego sektora IT, spółka Regent.

Dziewięć firm z Polski na liście

Największe zainteresowanie w Polsce budzi zazwyczaj lista 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy. W dużym stopniu dlatego, że są to duże i powszechnie znane firmy, ale także z powodu stałej reprezentacji wśród nich polskich oddziałów tych firm. Dzięki bardzo dobrym wynikom w polskiej edycji tej listy (listę krajową ogłoszono 16 kwietnia 2020 r.) wśród europejskich liderów znaleźli się: Cisco Systems, The Adecco Group, Daimler Mobility (w Polsce obecny jako Mercedes-Benz Financial Services), SAS Institute, Hilti, Johnson & Johnson (w Polsce jako Janssen Cilag), EY oraz SC Johnson.

30 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy (Źródło: Great Place to Work)

Powodów do satysfakcji dostarcza nam także firma Sii Polska, która po raz trzeci z rzędu gości w zestawieniu 30 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy w Europie. Ten sukces jest tym bardziej wymowny, że pod względem wielkości zatrudnienia (ponad 4 tys. pracowników) w swej kategorii Sii Polska w zasadzie nie ma konkurencji.

Tegoroczne statystyki

Polska ze swoimi łącznie dziewięcioma reprezentantami na europejskiej liście plasuje się na poziomie takich krajów jak Austria, Belgia czy Szwajcaria, ale cały czas dzieli nas ogromny dystans od otwierających stawkę Wielkiej Brytanii (30 firm na liście), Niemców (28 firm) czy Francji i Szwecji (po 22 firmy na liście).

50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy (Źródło: Great Place to Work)

Tym, co odróżnia tegoroczne zestawienie od list z lat poprzednich, jest wyraźne przetasowanie branżowe w zestawieniu 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy. Dynamiczny rozwój branży IT, konkurencyjny rynek pracy i konieczność przyciągania nowych talentów, powodowały, że firmy technologiczne konsekwentnie inwestowały w warunki i wyjątkową atmosferę pracy, co przekładało się na ich wyniki i pozycję w rankingach Great Place to Work.

20 Najlepszych Małych Miejsc Pracy (Źródło: Great Place to Work)

Firmy IT są oczywiście nadal w zdecydowanej czołówce. W zestawieniu 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy znalazły się jednak łącznie dopiero na 3. pozycji - za firmami produkcyjnymi oraz, co jest w tym roku nowością, za firmami farmaceutycznymi. Te ostatnie stanowią na tej liście aż 28 proc., czyli najliczniejszą reprezentację (dwukrotnie większą niż w minionym roku).

W łącznej klasyfikacji branżowej na pierwszym miejscu pozostaje sektor IT (38 proc.), a kolejne miejsca na podium to firmy świadczące usługi profesjonalne (20 proc.) oraz firmy działające w branży finansowej (10 proc.).