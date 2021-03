Oto najlepsi pracodawcy w Polsce

Magazyn Forbes opublikował pierwszy ranking "300 Najlepszych Polskich Pracodawców". Czym zestawienie różni się od publikowanych wcześniej w naszym kraju? O tym kto jest najlepszym pracodawcą decydowali sami pracownicy.

Trzecie miejsce w zestawieniu uczelni zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (fot. ue.katowice.pl)

Na podstawie blisko 160 tysięcy opinii zidentyfikowano kluczowe czynniki wpływające na sukces podmiotów, które znalazły się w zestawieniu.

Pod uwagę wzięto działalność pracodawców w 7 obszarach obejmujących: wizerunek i wzrost; rozwój i perspektywy; relacje między pracownikami i zarządzanie; płaca; warunki pracy i sprzęt; zrównoważony rozwój oraz obciążenie pracą.

Badanie trwało od września do października 2020 roku.

Listę 300 Najlepszych Polskich Pracodawców opracowano na podstawie kwestionariusza udostępnionego w ramach internetowych paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Jak podaje magazyn, „ankietę wypełniło łącznie ponad 10 tysięcy pracowników. Badanie trwało od września do października 2020 roku, a jego podstawą była sporządzona przez zespół Statisty lista ok. 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.”

W ocenie brano ponadto m.in. gotowość pracowników do polecania swojego pracodawcy oraz gotowość pracowników do polecenia innych pracodawców z branży, w której respondenci aktualnie byli zatrudnieni.

Firmy podzielono ze względu na branże, stąd w rankingu ujęto m.in. uczelnie wyższe. W kategorii "szkolnictwo i badania naukowe" najwięcej punktów zdobył Uniwersytet Warszawski (78,07). Drugie miejsce zajął Uniwersytet Gdański (77,56). Trzecie miejsce ex aequo zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (75,69).

- Cieszy nas tak wysokie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców zarówno w zestawieniu uczelni, jak i w ogóle pracodawców w Polsce. To potwierdza, że kierunek, który obraliśmy w naszej polityce kadrowej od początku kadencji 2020-2024, przynosi wymierne efekty. To, co cieszy najbardziej, to fakt, że zestawienie opracowano nie tylko w oparciu o warunki pracy i perspektywy rozwoju, ale przede wszystkim w oparciu o opinie samych pracowników. W końcu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to przede wszystkim ludzie, wspólnota i łączące ją relacje – komentuje wyniki rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. 300 najlepszych W branży "handel hurtowy" pierwsze miejsce zajął Saint-Gobain. Caritas zwyciężył w branży "ochrona zdrowia i opieka społeczna". Najlepszym pracodawcą w branży "doradztwo" zostało Capgemini. Generali wygrało w kategorii "ubezpieczenia". W "Handlu detalicznym" zwyciężyło Allegro. ING Bank Śląski okazała się najlepszy w branży "banki i usługi finansowe". Gdańskie Autobusy i Tramwaje zwyciężyły w kategorii "transport i logistyka", Mlekpol w kategorii "produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych". W branży "elektronika, elektrotechnika, sprzęt komputerowy" zwyciężył Samsung. Google zdobył najwięcej punktów w kategorii "IT, internet, oprogramowania, gry komputerowe i serwis komputerowy". General Electric zwyciężyło w kategorii "produkcja i serwis urządzeń medycznych" oraz "budowa maszyn i instalacji". Grupa Lotos w kategorii "wydobycie ropy i gazu, górnictwo, przemysł chemiczny". Polpharma wygrała kategorię "farmaceutyka i biotechnologia". AkzoNobel zdobył najwięcej punktów w branży "produkcja i przetwarzanie surowców, materiałów budowlanych metalu i papieru". W kategorii "produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych" wygrała Fabryka Mebli Bodzio. PGE Polska Grupa Energetyczna jest najlepszym pracodawcą w branży "energetyka i usługi komunalne". W "budownictwie" wygrała Ceramika Paradyż, w "przemyśle samochodowym i innych środków transportu" zwyciężył Mercedes-Benz. Pepco zwyciężyło w branży "odzież, akcesoria, sprzęt sportowy", w kategorii inne usługi (zasoby ludzkie, nieruchomości, call center i inne) zwyciężyło Sodexo, w "telekomunikacji" Nokia, w "gastronomia, turystyka, sport i usługi rekreacyjne" wygrał Hilton.

