Oto, jak walczą o reputację największe firmy w Polsce

Jak zaznacza Katarzyna Reck z On Board Think Kong około 20 proc. pytanych przyznała, że przez problemy z reputacją jego firma narażona była na spadek zaufania.

Wśród trzech najczęściej podkreślanych odpowiedzi na pytanie o strategię zarządzania reputacją znalazły się: aktywne działania medialne, w tym prowadzenie biura prasowego, monitoring mediów i social mediów, a także aktywne działania właśnie w mediach społecznościowych.

Jeżeli chodzi o budowanie reputacji w internecie, z mediów społecznościowych korzysta prawie 85 proc. ankietowanych współpracuje z wydawcami, prowadzi blogi i publikuje treści eksperckie.

Reputacja jest nieocenioną wartością firmy. Zdaniem prawie 95 proc. dyrektorów komunikacji ma ona wpływ na wyniki finansowe i chroni markę w sytuacjach kryzysowych.To wniosek z pierwszego w Polsce badania na temat zarządzania reputacją, w którym o opinię zapytani zostali dyrektorzy komunikacji.

Inicjatorem badania jest agencja On Board Think Kong (OBTK). Analizę przeprowadzono pod patronatem Konfederacji Lewiatan i Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniu wzięli udział dyrektorzy komunikacji z największych firm w Polsce.

- Liczba i tempo przekazywania informacji to największe wyzwanie, z którym w najbliższych latach będą mierzyły osoby odpowiedzialne za komunikację w firmach. Tak odpowiedziała większość pytanych przez nas dyrektorów komunikacji - zauważa Katarzyna Reck z On Board Think Kong.

Podkreśla, że co piąty pytany przyznał, że przez problemy z reputacją jego firma narażona była na spadek zaufania. Odwracali się od firmy konsumenci. Tyle samo pytanych zmierzyło się ze spadkiem atrakcyjności jako pracodawcy.

- Trendy społeczne, technologiczne, komunikacyjne sprawiły, że na budowanie reputacji musimy dziś spojrzeć znacznie szerzej niż jeszcze kilka lat temu. Wynika to nie tylko z wszechobecności technologii, ale przede wszystkim ze zmiany oczekiwań odbiorców - klientów, partnerów biznesowych, pracowników. A te oczekiwania to przede wszystkim autentyczność tego, co mówi firma i zgodność z tym, co faktycznie robi - w różnych aspektach: pracodawca, produkty, społeczna odpowiedzialność - dodaje Reck.

Które kanały i narzędzi odegrają kluczową rolę? Jak dobrze zarządzać reputacją i przygotować się na przyszłe wyzwania? Odpowiedzi na te pytania szuka raport. Oto kilka wniosków z niego, na które warto zwrócić uwagę.

Czy firmy w Polsce mają strategię zarządzania reputacją?

W próbie odpowiedzi na powyższe pytanie zapytano dyrektorów komunikacji i rzeczników prasowych o to, jakie aktywności podejmuje ich firma w zakresie budowania reputacji. Wśród trzech najczęściej podkreślanych odpowiedzi znalazły się: aktywne działania medialne, w tym prowadzenie biura prasowego (89 proc.), monitoring mediów i social mediów (89 proc.), a także aktywne działania w mediach społecznościowych (88 proc.). W dalszej kolejności ankietowani wskazali na udział w wydarzeniach i inicjatywach zbieżnych ze strategią firmy (68 proc.), aktywną współpracę z organizacjami i ekspertami branżowymi (65 proc.) oraz zaangażowanie pracowników w działania wizerunkowe firmy (60 proc.). Natomiast, jak pokazuje badanie OBTK, zaledwie w 4 na 10 przedsiębiorstwach istnieje spisana strategia i plan działań kształtujące reputację. Za to 44 proc. dyrektorów komunikacji uważa, że w ciągu najbliższych 2-3 lat ich firmę może spotkać kryzys reputacji, który może mieć wpływ na wyniki finansowe. - Respondenci kojarzą reputację korporacyjną przede wszystkim w kategoriach wizerunku organizacji w jej otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym - analizuje wyniki analizy OBTK Łukasz Przybysz z Uniwersytetu Warszawskiego. W ocenie Przybysza reputacja korporacyjna uznawana jest za wartość marketingową, wpływającą na pozycję podmiotu na rynku oraz przewagę konkurencyjną. - Szczególnie istotny dla respondentów jest właśnie element przewagi, prowadzącej do lepszych wyników finansowych i sukcesu rynkowego. Tym samym, należy uznać, że traktują koncepcję reputacji korporacyjnej raczej w wymiernych kategoriach marketingowych, niż budowania i utrzymania relacji - dodaje. W jego ocenie w mniejszym stopniu zwraca się uwagę na zaufanie do organizacji oraz społeczną akceptację jej działalności. Badani w analizie OBTK doceniają korzyści, jakie płyną z utrzymania dobrej reputacji korporacyjnej. Przybysz zwraca uwagę, że w tym wypadku pytani najbardziej cenią właśnie procesy związane z relacjami (z interesariuszami, pracownikami, klientami), zaufanie, zaangażowanie i lojalność, niż aspekty materialne. - Choć trzeba zaznaczyć, że sukces biznesowy jest dla badanych dość istotny. W opinii uczestników badania, dobra reputacja jest przydatna w sytuacjach kryzysowych i może zwiększyć odporność organizacji na nie - dopowiada. Czytaj też: Reputacja firmy - budujemy ją długo, a zniszczyć można jednym wydarzeniem Badani chętnie wskazują szeroki wachlarz działań z zakresu budowania reputacji korporacyjnej, które prowadzą ich macierzyste organizacje: od działań medialnych przez monitoring mediów, działania w serwisach społecznościowych, eventy, przez angażowanie pracowników, aż po reklamę, badania i relacje z liderami opinii. Ciekawi najniższy odsetek wskazań na regularne analizy otoczenia i identyfikację liderów opinii, choć działanie to powinno stanowić podstawę strategicznej działalności public relations. - Z raportu wynika, że działania wizerunkowe w organizacjach, dla których pracują badani prowadzone są w większości przy wsparciu agencji zewnętrznych - podsumowuje kwestię zarządzania reputacją naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego. Sieć kluczem do dobrej komunikacji? Obecność we wszystkich mediach, korporacyjne social media i branżowe konferencje - to zdaniem badanych najskuteczniejsze kanały komunikacji w budowaniu reputacji. Warte podkreślenia jest jednak miejsce czwarte - prawie jedna trzecia dyrektorów komunikacji przyznaje, że są to działania content marketingowe i SEO. Jeżeli chodzi o budowanie reputacji w internecie, z mediów społecznościowych korzysta prawie 85 proc. ankietowanych, ponad 43 proc. współpracuje - również komercyjnie - z wydawcami, prowadzi blogi i publikuje treści eksperckie, a także korzysta z aktywności managerów i zarządu w social mediach. 14 proc. dyrektorów komunikacji wskazuje również działania SERM - to niewielki odsetek, ale w najbliższych latach kluczowy do skutecznego zarządzania reputacją. - Z wyników badania wyłania się jasny obraz dotyczący budowania reputacji online - dużo lepiej działają oryginalne, eksperckie treści niż reklamy - komentuje Joanna Giz, content marketing team lead w agencji On Board Think Kong. - Widać też trendy, które moim zdaniem będą w kolejnych miesiącach i latach coraz bardziej istotne - są to m.in. współprace z liderami opinii, marketing treści, reagowanie na bieżące wydarzenia (RTM) i SERM, czyli search engine reputation management. Wszystko to pokazuje, że własne, oryginalne treści i budowanie przez marki kolejnych miejsc do komunikowania się z odbiorcami działa i będzie działać najskuteczniej. W ocenie Giz budowanie reputacji firm będzie się odbywało w wielu obszarach. Największy wpływ na postrzeganie firm będą miały przede wszystkim aktywne działania i profile firmowe w social mediach - uznało tak 42 proc. odpowiadających. - Co trzeci badany uważa, że na zarządzanie postrzeganiem firmy będzie miała wpływ aktywność medialna i bliska współpraca z dziennikarzami (36 proc.), na równi z działaniami content marketingowymi, w tym tworzeniem dedykowanych treści korporacyjnych. Ważnymi obszarami działań wpływających na reputację będzie również aktywna komunikacja CEO w social mediach (35 proc.) i zaangażowanie do działań wizerunkowych pracowników firmy (35 proc.) - powiedziała cytowana, referując wyniki. Generalnie działania PR-owe nadal będą odgrywały ważną rolę - ich największy potencjał dyrektorzy komunikacji dostrzegają w budowaniu strategii komunikacji firm do różnych grup odbiorców (58 proc.) Działań PR będzie również wymagała komunikacja w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (45 proc.), a także storytelling czy budowanie relacji z interesariuszami (po 35 proc.) Dyrektorzy komunikacji zamierzają ponadto wykorzystywać działania PR do komunikacji tworzonych wideo i grafik, a także w komunikacji do pracowników, czy pozycjonowaniu zarządów firm. Metodologia badania W badaniu wzięło udział ponad 60 firm z 10 sektorów gospodarki. Największe firmy, które zaproszono do badania, wybrano na podstawie rankingów biorących pod uwagę przychody oraz udziały w rynku.