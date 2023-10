Oferują "szczęście na żądanie" i całkiem dobrze im to wychodzi

Z szacunków wynika, że każdy mieszkaniec UE produkuje rocznie ok. 16 kg elektrośmieci, tylko ok. 7 kg jest zbierane i przetwarzane.

Z badań przeprowadzonych przez Kantar Public dla Digital Care wynika, że 56 proc. Polaków ma w swoim domu co najmniej dwa nieużywane telefony. Średnio smartfona zmieniamy co dwa lata lub rzadziej, choć 40 proc. badanych chciałoby wymieniać telefon co 1,5 roku lub częściej.

Wybuch pandemii sprawił, że dotychczas znany model biznesowy trzeba było dostosować do nowych warunków. Wykorzystano to, co już znane.

- Tuż przed wybuchem pandemii wprowadziliśmy nową usługę w czterech najnowocześniejszych budynkach Warszawy. Ludzie, którzy wychodzili z biura, mogli podejść do profesjonalnej DJ-ki, nauczyć się skreczować i miksować, zjeść dobrego burgera, a nawet napić się piwa. Po wybuchu pandemii połączyliśmy kropki i postanowiliśmy dać ludziom możliwość zamówienia konsoli do domu, połączenia się z DJ-em i wspólnej zabawy - dodaje Buga.

Pomysł ewoluował i zyskał aprobatę zespołu.

- Młode osoby z mojego zespołu szybko zauważyły, że jest to bardzo ekologiczne rozwiązanie, zaczęły podpowiadać kierunek przyszłego rozwoju. Pomyśleliśmy, że w ramach benefitu pracodawca może zagwarantować swoim pracownikom możliwość zamówienia wszystkiego: od konsoli do gier, przez kamerkę sportową, po namiot na wakacje - mówi Jakub Buga. - I tak już w samą naszą nazwę wpisane jest „szczęście na żądanie”.

W trudnym czasie pandemii wyzwań było wiele. Z jednej strony firmy z większą ostrożnością podchodziły do wydatków. I choć czynnik ludzki w zarządzaniu w pewnym momencie stał się priorytetem, to początek pandemii nastawiony był raczej na kwestie związane z utrzymaniem się na rynku.

- To prawda. Ale z drugiej strony część firm odnotowała zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w tym czasie - jeszcze większe niż przed pandemią, np. w branży IT - mówi Buga. - Ponadto na rynku zaczęły pojawiać się wyzwania natury psychologicznej. Pracownicy potrzebowali alternatywy. Rozmawialiśmy z przedstawicielami HR-u, specjalistami od employer brandingu, zrobiliśmy przed startem inwestycji mały pilotaż. Feedback był jednoznacznie pozytywny - dostaliśmy sygnał z rynku, że jeśli zdecydujemy się na działanie, to firmy będą korzystały z naszych usług.

Wielkie wejście w świat benefitów firma musiała jednak przesunąć w czasie.

- Wojna, czyli ten drugi kryzys po pandemii, bardzo pokrzyżowała nam plany. Mniej więcej na przełomie stycznia i lutego mieliśmy zaplanowaną dużą kampanię, w której miały padać słowa o spełnianiu marzeń pracowników. One absolutnie nie pasowały do ówczesnej sytuacji. Wielkie wejście w świat benefitów musieliśmy przesunąć o ponad pół roku. Na wstępnym etapie rozwoju dla start-upu to jest bardzo długo - wyjaśnia. - Dobrze, że rozwijamy równoległe naszą drugą nitkę działalności, w której pomagamy producentom czy sklepom wprowadzać najem jako rodzaj transakcji. To pozwoliło nam spokojniej przyglądać się temu, co działo się na rynku benefitów.

Pracownicy stawiają na firmy doceniające, ale także świadome

Dotychczasowe doświadczenia Gleevery pokazują, że firmy chętnie korzystają z tego typu rozwiązań. Za pośrednictwem platformy opierającej się na zasadach ekonomii współdzielonej pracownicy mogą wypożyczyć produkty znajdujące się m.in. w ofercie Media Expert. Ponadto działa WishLista, pozwalająca głosować na już obecne produkty lub zgłaszać propozycje przedmiotów, z których pracownicy chcieliby skorzystać w ramach benefitu pozapłacowego.

Pracownicy w zdecydowanej większości od pracodawców oczekują dziś nie tylko satysfakcjonującego wynagrodzenia. Coraz ważniejsze - co uwypukliło wejście na rynek pracy pokolenia Z - jest działanie firmy zgodnie z wyznawanymi przez pracowników wartościami w kwestiach np. ekologii.

- Najlepszym przykładem jest firma, która już dawno mogłaby kupić produkty, które od nas wynajmuje. Postanowili jednak zwrócić nam ten sprzęt ze względów ekologicznych. Gdyby go kupili po zakończonym najmie, najprawdopodobniej by u nich leżał. To jest najlepszy przykład firmy, która czuje tę usługę - w momencie potrzeby wynajęli sprzęt i oddali go, gdy nie był już potrzebny - wyjaśnia Buga.

Według reprezentantów pokolenia Z firma powinna podzielać ich system wartości, wykazywać zrozumienie dla ich priorytetów życiowych, a także wspierać ich działalność pozazawodową: społeczną, obywatelską czy charytatywną. Nie dziwi więc fakt, że Pokolenie Z chce poznać nie tylko informacje na temat obowiązków zawodowych i wymagań pracodawcy, ale także misję i wizję rozwoju firmy. To bardzo ważny aspekt. Jak deklaruje 63 proc. ankietowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas, niezgodność misji firmy z ich osobistymi wartościami może zniechęcić ich do podjęcia zatrudnienia w danej firmie.

Firmy myślą ekologicznie i ekonomicznie, klienci indywidualni muszą zmienić przyzwyczajenia

Jak podkreśla Jakub Buga, na rynku widać zmianę w podejściu właścicieli firm do zakupywanego sprzętu. Sytuacja wygląda inaczej, gdy spojrzymy na klientów indywidualnych. Tu, jak podkreśla, potrzebna jest zmiana myślenia.

Nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile mamy zalegającego w domach sprzętu, który planujemy sprzedać, ale z różnych względów tego nie robimy lub zwlekamy z tym procesem, przez co traci on na wartości.

- Ekologia i ekonomia są ważne dla klientów, ale nadal jest to mniejszość. Polacy wciąż wolą rzeczy kupować niż pożyczać. Jednak według raportu PwC, globalnie zmienia się sposób, w jaki myślimy o własności. 43 proc. respondentów tego badania uznaje posiadanie zasobów na własność za niepotrzebny ciężar, a dla 57 proc. ankietowanych pomysł dostępu do zasobów jest atrakcyjnym rozwiązaniem, które może stanowić alternatywę dla idei własności - mówi Buga.

Silne przywiązanie Polaków do własności widoczne jest przede wszystkim w zestawieniu naszych zachowań z zachowaniami naszych sąsiadów.

- Traktujemy tę sytuację jako szansę. Dzięki temu, że jesteśmy benefitem, możemy m.in. poprzez dbające o swoich pracowników firmy edukować rynek w kwestiach przewag ekonomii współdzielenia i pokazywać konsumentom, że można coś mieć nie na własność, ale na dłuższy czas i za mniejsze pieniądze - zaznacza Jakub Buga.

W młodym biznesie trzeba otaczać się bardziej doświadczonymi ludźmi

Gleevery współpracuje m.in. z Media Expert. Michał Mystkowski, rzecznik prasowy sieci, podkreśla, że model biznesowy firmy wpisuje się w ich plany rozwojowe.

- W ostatnich latach intensywnie rozwijamy te rozwiązania, które oprócz usprawniania obsługi zamówień i wzmacniania kompleksowej oferty produktowej zwiększają również katalog wygodnych i bezpiecznych form finansowania. Obserwujemy też trendy w zachowaniach klientów, zmianę ich przyzwyczajeń i nawyków, czy też właśnie coraz popularniejszą ideę współdzielenia, a nie posiadania. Uznaliśmy, że współpraca z partnerem, który już działa na tym rynku, wzmocniona naszym bogatym doświadczeniem na wielu płaszczyznach sprzedaży, spotka się z dużym zainteresowaniem tej części nabywców, która poszukuje możliwości użytkowania produktów technologicznych bez konieczności ich kupowania - mówi w rozmowie z PulsHR.

Jego zdaniem takie rozwiązanie świetnie sprawdzi się w przypadku tych, którzy często zmieniają sprzęt, jak i tych niezdecydowanych.

- Z opcji tej korzysta również grupa użytkowników często zmieniających sprzęt, podążająca za nowinkami technologicznymi czy ci klienci, którzy przed podjęciem decyzji o zakupie chcieliby przetestować wszystkie funkcjonalności danego urządzenia - dodaje.

Sieć sklepów nie jest jedynym partnerem Gleevery. Firma współpracuje z podmiotami zarówno z Europy, jak i ze Stanów Zjednoczonych, stawiając na ciągły rozwój.

- Planujemy, jak to zrobić najlepiej. Niedawno rozpoczęliśmy rozmowy z dużym dostawcą rozwiązań płatności cyfrowych. W naszych rozmowach również nie zatrzymujemy się na Polsce. Dla tej firmy jest to projekt, który wpisuje się w wizję zrównoważonego rozwoju, dla nas to współpraca z rozpoznawalną marką, która pozwoli nam skutecznie zaistnieć na nowych rynkach - wyjaśnia Jakub Buga.

Jak nie zgubić się we współpracy z dużo większymi firmami?

- Rady, które zawsze słyszałem i może nie do końca je wówczas czułem, ale intuicyjnie z nich korzystałem, to otaczanie się bardziej doświadczonymi ludźmi ze świata transakcji. Dzięki temu nawet jeśli masz wrażenie, że wymyślasz niespotykany model współpracy z daną firmą, to szybko okazuje się, że wiele elementów tego modelu funkcjonuje już na rynku. Współpracując z takimi doświadczonymi przedsiębiorcami i korzystając z ich rad, można działać bardziej efektywnie, finalizować kolejne umowy, stopniowo nabierając pewności siebie. To jest pierwszy punkt. Druga sprawa to wybadanie, czy ta duża firma jest gotowa i ma w swoim DNA chęć współpracy ze start-upami. My mamy szczęście współpracować z dużymi firmami, które traktują nas równorzędnie i mają na uwadze nie tylko swoje, ale także nasze interesy - dodaje.

90 proc. start-upów nie realizuje założeń z Excela

- 90 proc. start-upów nie realizuje założeń z Excela, nam też się to jeszcze nie udało. Natomiast już osiągnęliśmy kilka celów zaplanowanych na 2024 rok. Pomysły, które mieliśmy zapisane ołówkiem, w które być może nawet nie do końca wierzyliśmy, udało nam się zrealizować już w tym roku - odpowiada pytany, czy finansowo wszystko się "spina".

Gleevery jednak pod względem finansowym cały czas rośnie, zwiększa się także poziom najmów.

- Musimy dbać o odpowiedni poziom środków finansowych, ponieważ obecnie start-upom ciężej jest pozyskać inwestorów. Mamy też coraz bardziej nowoczesny scoring klienta, który sprawia, że jesteśmy bardziej odporni na oszustwa - dodaje.

Co może rozwojowi firmy zagrozić?

- Uważam, że jak w każdym biznesie, największym zagrożeniem może być wejście na rynek dużego gracza. Jednocześnie mamy świadomość, że rynek najmu w Polsce jest bardzo rozwojowy i kolejne firmy będą się na nim pojawiać. Skupiamy się na tym, by na bieżąco obserwować trendy i dostosowywać się do potrzeb rynku, a czasem wręcz je wyprzedzać i to jest naszą mocną stroną. Przykładowo jako pierwsi w Polsce zaoferowaliśmy platformę benefitową pozwalającą pracownikom korzystać z różnych rzeczy, bez konieczności ich kupowania - dodaje.

By uniknąć ewentualnych potknięć, kluczowe jest dbanie o komunikację z partnerami zewnętrznymi (klientami, producentami, użytkownikami czy inwestorami), jak i pełna synchronizacja wewnątrz zespołu i porządnie zmapowane i aktualizowane procesy.

- Ponadto trzeba pamiętać o tym, że rozwój tego typu spółki technologicznej to maraton, a nie sprint. Cały czas musimy myśleć o zwiększaniu przychodów, marży i pozyskiwaniu kapitału na dalszy rozwój. Oddzielnie chciałbym wyróżnić nasz core, czyli zrównoważone podejście, nie tylko na poziomie hasła marketingowego, ale w każdym obszarze naszej działalności i w przeplatających się codziennie pasji, pracy i życiu prywatnym - mówi Jakub Buga.

