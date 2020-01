Nie tylko pensja. Oto, co w 2020 roku przyciągnie kandydatów do pracy

- W naszym sektorze to, co motywuje ludzi, to przede wszystkim ciekawe, atrakcyjne miejsca pracy. Nauka nowych kompetencji, rozwój obecnych, nowe doświadczenia i ludzie, którzy chcą się dzielić wiedzą to największy magnes dla ambitnych i świadomie planujących swoją ścieżkę zawodową pracowników. Kursy specjalistyczne kończące się certyfikatami, szkolenia z zakresu umiejętności miękkich np. komunikacji, programy rozwojowe kompetencji przywódczych, w tym programy rozwojowe dla kobiet, mentoring - to dziś najczęstsze oczekiwania naszych pracowników.

Oczywiście na to wszystko nakłada się dobra atmosfera, którą tworzą dobre relacje i styl zarządzania oparty na szacunku i zaufaniu – mówi Piotr Dziwok, prezes ABSL i prezes Shell Polska. (Fot. mat. pras.)