Nationale-Nederlanden obala mity. Praca doradcy ubezpieczeniowego to nie akwizycja

Firma Nationale-Nederlanden wystartowała z kampanią rekrutacyjno-wizerunkową dotyczącą pracy doradcy ubezpieczeniowego. Chce pozyskać nowe talenty, a także podnieść świadomość na temat pracy w tym zawodzie.

Autor:jk

• 28 wrz 2020 14:33





Kampanii employer brandigowej Nationale-Nederlanden przyświeca hasło „O pracy doradcy ubezpieczeniowego mówimy wprost”. (Fot. Shutterstock)

Jak zauważa Aleksandra Stasiak z Nationale-Nederlanden, zatrudnieni na tym stanowisku osoby często krzywdząco kojarzone są z akwizycją.

Kampanii employer brandigowej Nationale-Nederlanden przyświeca hasło „O pracy doradcy ubezpieczeniowego mówimy wprost”, a jej bohaterami zostali ambasadorzy z sieci sprzedaży firmy.

- Wystartowaliśmy z kampanią skierowaną do doradców ubezpieczeniowych, ponieważ widzimy dużą potrzebę szerzenia wiedzy na temat tego zawodu. Zatrudnieni na tym stanowisku często krzywdząco kojarzeni są z akwizycją, podczas gdy są to osoby otwarte na budowanie relacji z klientem, gotowe dzielić się z nim swoim profesjonalizmem i wiedzą w zakresie ochrony zdrowia, w dodatku posiadające do tego nowoczesne narzędzia – mówi Aleksandra Stasiak, specjalista ds. budowania wizerunku pracodawcy w Nationale-Nederlanden.

- Tym samym chcemy pokazać naszą wizję i standardy pracy doradcy. Wierzymy, że mówiąc wprost o blaskach i cieniach tego zawodu, a także wskazując najlepsze praktyki w tym zakresie, nie tylko dotrzemy do najlepszych kandydatów, ale także wpłyniemy na zmianę w postrzeganiu pracy doradcy ubezpieczeniowego – dodaje.

Obalić stereotypy

Celem przygotowanych przez Nationale-Nederlanden działań jest zmierzenie się z różnego rodzaju mitami na temat zawodu doradcy ubezpieczeniowego. Przedstawienie najważniejszych aspektów tej pracy ma również wspierać trwające procesy rekrutacyjne.

Nowa kampania skierowana jest zarówno do osób zdobywających pierwsze doświadczenie w sprzedaży, jak i do pracowników posiadających już kompetencje w tej dziedzinie. Kampania potrwa 7 tygodni i będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy tydzień kampanii, który już się rozpoczął, miał charakter teaserowy. Na specjalnie utworzonej stronie internetowej pojawiła się sonda w formie animacji dotycząca mitów i stereotypów związanych z zawodem doradcy, nie zdradzająca jednak twórców przedsięwzięcia. Drugi etap to kampania właściwa, podczas której zgromadzone mity zostaną obalone przez ambasadorów marki w krótkich formatach wideo umieszczonych na stronie akcji. Działaniem wspierającym kampanię będzie również odcinek internetowego talk-show „7 metrów pod ziemią” poświęcony pracy doradcy ubezpieczeniowego. Gościem Rafała Gębury będzie ambasador kampanii, który opowie o specyfice swojej pracy, największych wyzwaniach, a także zdradzi, jakie cechy powinna mieć osoba aplikująca na to stanowisko. Obok tych działań, firma udostępni osobom zaczynającym pracę w tym zawodzie humorystyczny poradnik, a także zaproponuje im indywidualne konsultacje. - To kolejne nasze przedsięwzięcie, w które aktywnie włączają się pracownicy firmy. Wychodzimy z założenia, że osoby wykonujące ten zawód w najbardziej transparenty i autentyczny sposób mogą opowiedzieć o tym, jak na co dzień wygląda ich praca, z jakich korzystają narzędzi i co wyróżnia reprezentantów ich fachu. Ufamy naszym pracownikom i wiemy, że są najlepszą wizytówką naszej firmy, dlatego wspólnie z nimi chcemy rozwijać naszą firmę – podkreśla Aleksandra Stasiak. Pracownicy Lidla promują pracę w sieci Nie tylko Nationale-Nederlanden zaangażował pracowników w budowanie marki firmy. Również sieć Lidl Polska wystartowała we wrześniu tego roku z nową kampanią employer brandingową – „Twoja praca na lata”. Jej bohaterami są po raz kolejny pracownicy sieci – Magda, Monika, Maciej oraz Patryk, którzy są z firmą związani od dłuższego czasu. W nowej kampanii sieć chce pokazać, że jest stabilnym i pewnym miejscem pracy, a cechy te łączy z elastycznością zatrudnienia. Warto dodać, że z ponad 23 tys. pracowników sieci w Polsce, ponad 8, 5 tys. pracuje w firmie powyżej 5 lat. O szczegółach kampanii employer brandigowej Lidla przeczytacie tutaj. Pracownik ambasadorem firmy W 2019 r. również McDonald’s - nie po raz pierwszy - w komunikacji wizerunkowej sięgnął po historie pracowników. - Jesteśmy zadowoleni z wyników poprzednich kampanii i kontynuujemy realizację strategii. W ostatnim roku udało nam się znacząco podnieść liczbę aplikacji spływających w odpowiedzi na nasze ogłoszenia, o ponad 6 proc. zwiększyliśmy zatrudnienie w restauracjach McDonald's w Polsce, tworząc 1500 nowych miejsc pracy. Opierając się na prawdziwych historiach, zyskujemy wiarygodność, pokazujemy prawdziwy obraz pracy. Wiemy, że to trafia do naszych kandydatów - komentowała wówczas Renata Prys, dyrektor HR w McDonald's. Wiosną 2019 firma doradcza PwC ruszyła z nową kampanią rekrutacyjną "People story", w którą zaangażowała swoich pracowników. Był to cykl 17 wideorozmów z ekspertami firmy. W osobistych historiach konsultanci, managerowie i partnerzy PwC opowiadali o swojej zawodowej codzienności oraz o życiu prywatnym, pasjach, wyzwaniach, jakie na nich czekają.

