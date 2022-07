mBank stawia na różnorodność i zatrudnia osoby 45+

mBank rusza z nową kampanią employer brandingową i zachęca osoby 45+, by dołączyły do jego zespołu Contact Center w Łodzi. Firma prowadzi działania rekrutacyjne skierowane w tak otwarty sposób do przedstawicieli pokolenia X – kandydatów, którzy często są niedoceniani lub pomijani w rekrutacjach.

W całym mBanku osoby 40+ to 43 proc. pracowników (fot. Pixabay)