Ludzie będą się zwalniać, a nowi nie przyjdą. Część firm na cenzurowanym

Niewycofanie biznesu z Rosji wpływa nie tylko na postawy konsumentów, ale może również odbić się na rekrutacjach. Czy kandydaci zastanowią się dwa razy przed wysłaniem CV do firmy, która nadal działa w tym kraju?

Na początku wojny na Ukrainie firmy stosowały różne strategie – jedne stawiali na "przeczekanie", drugie przyglądały się reakcjom rynku i temu, na jakie komunikaty będzie najbardziej podatny. Nadszedł jednak czas, kiedy tysiące przedsiębiorstw musiały podjąć decyzję, czy wycofać swój biznes z Rosji. Ci, którzy tego nie zrobili, spotkali się z ostrą krytyką i nawoływaniem do bojkotu ich produktów - zwłaszcza duże, rozpoznawalne marki.

Eksperci od wizerunku podkreślają, że niewycofanie się z Rosji i handel z wojennym agresorem nie wyjdzie żadnej spółce na dobre. Z badania SentiOne, polskiej firmy zajmującej się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wynika, ze 65 proc. Polaków deklaruje, iż nie będzie robić zakupów w firmach, które nadal działają w Rosji.

- Z (nie)podejmowanych działań rozliczali ich nie tylko aktualni pracownicy, ale przede wszystkim klienci i konsumenci. I w tym przypadku możemy powiedzieć o momencie historycznym - po raz pierwszy deklaracje o bojkotach konsumenckich znalazły tak widoczne odzwierciedlenie w działaniu. Oczywiście w dalszym ciągu szereg osób wspiera marki, które z różnych powodów nie wycofały się z Rosji. Jednak powtarzam to od dawna: jeśli nie jesteś jedynym graczem w swojej działce, jak np. Urząd Skarbowy czy ZUS, twoi odbiorcy mogą swobodnie wybierać, z czyich produktów i usług chcą korzystać. I przy tym wyborze będą się kierować nie tylko stosunkiem ceny do jakości, ale m.in. także marką przedsiębiorstwa, jego działaniami na rzecz klientów, dostawców, pracowników, kandydatów i innych interesariuszy - ocenia Zyta Machnicka, szefowa hubu edukacyjnego Lightness oraz autorka książki "Lepszy pracodawca".

Problemy z rekrutacją

Bojkot konsumencki to jedno, jednak niewycofanie biznesu z Rosji może wpłynąć także na rekrutację. Czy kandydaci zastanowią się dwa razy przed wysłaniem CV do firmy, która nadal działa w tym kraju?

Marta Szymańska, regionalny menedżer rekrutacji stałej w Manpower uważa, że firmy, które zdecydowały się pozostać w Rosji, borykają się z negatywną opinią na temat tej decyzji biznesowej, a to z całą pewnością może odbić się na ich pozycji jako pożądanego pracodawcy.

- Prowadząc rozmowy z kandydatami nasi eksperci coraz częściej słyszą pytania o działalność potencjalnych pracodawców w Rosji, a także ich plany względem tego rynku: są to sygnały, które mogą świadczyć o zwiększonej niechęci do aplikowania do firm utrzymujących działalność w Rosji – komentuje Marta Szymańska.

Firmy, które zdecydowały się pozostać w Rosji borykają się z negatywną opinią na temat tej decyzji biznesowej (Fot. PAP/Abaca)

Również Aneta Czernek, executive director w HRK Financial Markets, Quant&Data Science mówi, że podczas rekrutacji część kandydatów na pewno weźmie pod uwagę fakt, czy dany pracodawca wycofał się z Rosji. Jak jednak dodaje, będzie to zdecydowana mniejszość.

- Z pewnością kandydaci z większą uwagą będą przyglądać się ofertom pracy publikowanym przez te marki, jednak nie spodziewam się aby zupełnie przestali aplikować – wyjaśnia Aneta Czernek.

Młodzi postawią na etykę?

Warto w tym kontekście spojrzeć na pokolenie młodych, które głośno mówi, że etyka czy CSR to obszary, które są dla nich istotne. Potwierdza to Szymon Sikorski, prezes i założyciel agencji Publicon. Jak mówi, młodzi ludzie bardzo mocno definiują się przez etykę, dlatego starają się wybierać etycznych pracodawców.

- Jeżeli publicznie będzie piętnowana, jako wspierająca rosyjską agresję na Ukrainę - jak np. Leroy Merlin - to na pewno odbije się to na ich rekrutacji. Myślę, że Leroy już ma ten problem – ocenia Sikorski.

Również Aneta Czernek zauważa, że odpowiedzialność społeczna dla młodych osób jest bardzo ważna, ale należy pamiętać, że decyzje o dołączeniu do danego pracodawcy zapadają w oparciu o wiele innych czynników – m.in. wynagrodzenie, stanowisko, lokalizację.

- Jeśli oferta danego pracodawcy będzie atrakcyjna dla kandydata, to ten zaaplikuje – mówi Aneta Czernek. - Z pewnością aktualnie na świeczniku jest kilka dużych marek, które są bojkotowane ze względu na brak decyzji o wycofaniu. Tym konkretnym firmom może być trudniej pozyskać kadrę. Należy jednak pamiętać o wielu firmach, które nie są tak medialne i w tym wypadku kandydat może nawet nie wiedzieć, że aplikuje do firmy która aktywnie prowadzi działalność w Rosji – dodaje.

Pracownik mówi "odchodzę"

Pojawia się także pytanie, czy obecni pracownicy zareagują na decyzję firmy o niewycofaniu działalności z Rosji. Szymon Sikorski uważa, że rynek pracy cały czas jest mocno rozgrzany i ludzie będą się zwalniać z firm, które funkcjonują na rynku rosyjskim - szczególnie gdy te będą piętnowane medialnie.

- Odwrotu można spodziewać się ze strony tych bardziej świadomych pracowników - czyli w domyśle – zdolniejszych – dodaje Sikorski.

Szymon Sikorski uważa, że rynek pracy cały czas jest mocno rozgrzany i ludzie będą się zwalniać z firm, które funkcjonują na rynku rosyjskim - szczególnie jak będą piętnowane medialnie (Fot. Shutterstock)

Marta Szymańska mówi z kolei, że zdarzają się odejścia z pracy, ale są one nieliczne.

- Zaobserwowaliśmy, że nieznaczna liczba pracowników zdecydowała się na odważny krok zmiany pracodawcy właśnie ze względu na postawę pracodawcy. Należy jednak podkreślić, że są to pojedyncze przypadki, które nie powinny stanowić podstawy do mówienia o jakimkolwiek trendzie – mówi Marta Szymańska.

W podobnym tonie wypowiada się Aneta Czernek, która ocenia, że z pewnością pojawią się pojedyncze przypadki odejść z tego powodu.

- Niemniej uważam, że będzie to promil – podkreśla Czernek. - Pracownicy nie mają wpływu na decyzje podejmowane na poziomie globalnym i niekoniecznie na co dzień widzą to połączenie. Decyzja o odejściu z pracy jest poprzedzona głęboką analizą i niewiele osób może sobie pozwolić na spontaniczne opuszczenie pracodawcy. Jeśli nawet podejmą z tego powodu rozmowy z innymi markami to procesy rekrutacyjne nie zamkną się tak szybko i poszczególne odejścia będą pokazywały naturalną fluktuację kadr – wyjaśnia.