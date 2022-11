LPP rusza z nowym programem dla pracowników

- Employer branding dzisiejszych czasów to już nie tylko standardowe benefity, które znamy z ofert wielu firm od lat. Od początku naszej działalności priorytetem jest dla nas komfort i zdrowie pracowników. Jako odpowiedzialny pracodawca, mamy na względzie nie tylko zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju zawodowych pasji i kreatywności, ale również dostosowanie odpowiedniej oferty benefitowej. Dlatego z dużą uważnością wsłuchujemy się w potrzeby naszych zespołów, mając świadomość jak ważną rolę w życiu każdego z nas, szczególnie w tak dynamicznych i niepewnych czasach, odgrywa zdrowie psychiczne i work-life balance - podkreśla Agata Osmólska, HR business partner w LPP.

Konsultacje ze specjalistami to nie jedyne, przygotowane w ramach projektu narzędzia. Poza dostępem do usługi, firma dociera do pracowników także poprzez webinary, których tematyka jest dopasowana do ich aktualnych potrzeb. Dotychczas w ramach programu odbyły się dwa spotkania online - „Równowaga życiowa? Znam tylko z Instagrama” oraz „Nie potrzebujesz supermocy, żeby się dogadać, czyli jak budować relacje w pracy”. Do udziału w nich zgłosiło się ponad 600 pracowników, kolejne zaplanowano na przyszły rok.

