LPP rusza z kampanią EB. Zachęca do pracy w Sinsayu

Rusza kampania employer brandingowej LPP - "Sinsay People". Tym razem firma chce pokazać możliwości rozwoju w spółce. Sinsay to najmłodsza marka w portfolio polskiej grupy odzieżowej LPP (Fot. mat. pras.)

Do dziś w Polsce otwarto 283 salony marki Sinsay, a to przekłada się na tysiące zatrudnionych osób, których liczba stale rośnie zarówno w centrali jak i salonach.

By przyciągnąć kandydatów, firma LPP, właściciel Sinsaya, zorganizowała kampanię employer brandingową.

Bohaterami filmów będą pracownicy: regional commercial trainer, fotografowie, dyrektorka salonu, specjalistka ds. HR, specjalistka ds. zarządzania projektami e-commerce, dyrektor ds. najmu powierzchni handlowej oraz starsza technolog odzieży.

Sinsay to najmłodsza marka w portfolio polskiej grupy odzieżowej LPP. Sprzedaż realizowana jest w ponad 20 krajach. W Gdańsku, w ciągu dziewięciu lat zespół Sinsay rozrósł się dziesięciokrotnie do 488 pracowników.

- Dla przyciągania kolejnych talentów do najmłodszego w portfolio LPP brandu, prowadzimy od kilku miesięcy kampanię "Sinsay People", do której zaprosiliśmy pracowników tej marki, jako naszych najlepszych ambasadorów - mówi Sławomir Ronkowski, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i CSR w LPP.

W drugiej odsłonie kampanii pokazane zostaną ścieżki rozwoju, ich różnorodność i wartości jakie są ważne dla pracowników Sinsay. Bohaterami filmów będą pracownicy: regional commercial trainer, fotografowie, dyrektorka salonu, specjalistka ds. HR, specjalistka ds. zarządzania projektami e-commerce, dyrektor ds. najmu powierzchni handlowej oraz starsza technolog odzieży. Czytaj też: Pracownicy zachwalają swoją firmę. Tak to robią w Stokrotce - Nikt nie jest w stanie lepiej i wiarygodniej przybliżyć charakteru pracy i oddać atmosfery firmy, niż sam pracownik. Dlatego to im postanowiliśmy oddać głos w kampanii. Dla każdego inne rzeczy mają szczególną wartość i mogą dawać satysfakcję w pracy, czy pobudzać zaangażowanie. Dla jednych to umowa o pracę i stały dochód. Dla innych wysokie wynagrodzenie albo możliwość rozwoju i awansu. Ktoś inny ceni sobie możliwość pracy w zespole, w którym może być sobą niezależnie od tego, kim jest, ile ma lat, jakie ma poglądy, orientację, skąd pochodzi i jak wygląda. Jeszcze inni największą wagę przywiązują do work-life balance, czasu dla siebie i rodziny albo możliwości samorealizacji w pasji. Ta kampania ma za zadanie pokazać, że pracując w Sinsay każdy może rozwijać się w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami - tłumaczy Katarzyna Rachwalska-Gröning, starsza specjalistka ds. employer brandingu. W kampanii employer brandingowej Sinsaya biorą udział pracownicy sklepu (Fot. mat. pras.) Przypomnijmy, główną ideą pierwszej odsłony kampanii było pokazanie jak wiele stanowisk pracy oferuje marka oraz jak duża jest ich różnorodność, począwszy od stanowisk sprzedażowych w sklepach, po oferty w centrali firmy. Do akcji promowanej pod hasłem: „Mówisz: Praca? My mówimy: Sinsay!” zaproszono przede wszystkim pracowników marki.

