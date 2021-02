Lidl chce zatrudnić 2,6 tys. osób. Rusza z kolejną kampanią

Lidl Polska rusza z nową kampanią employer brandingową "Praca na lata". Tym razem jej bohaterami są pracownicy sieci – Iwona i Tomasz.

Autor:jk

• 22 lut 2021 12:29





Sieć Lidl Polska informowała, że w najbliższych miesiącach stworzy ponad 2,6 tys. nowych miejsc pracy (fot. Shutterstock)

Dla znających się na rzeczy, dla działających zespołowo, dla podejmujących wyzwania – od takich słów zaczyna się najnowsza kampania pracownicza Lidl Polska, która ma na celu zainteresowanie kandytatów pracą w różnych obszarach firmy. Sieć mówi otwarcie – owszem jest to praca wymagająca wysiłku, ale przede wszystkim dająca satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa.

Najnowsza kampania Lidl Polska „Praca na lata” to druga odsłona komunikacji employer brandingowej rozpoczętej we wrześniu 2020 r. Lidl podkreśla, że szuka załogi „na lata”.

Tradycyjnie już, bohaterami kampanii sieci są jej pracownicy – Iwona i Tomasz, którzy najlepiej mogą opowiedzieć o swojej satysfakcji z pracy w Lidl Polska.

Warto przypomnieć, że niedawno sieć Lidl Polska informowała, że w najbliższych miesiącach stworzy ponad 2,6 tys. nowych miejsc pracy. Firma kusi podwyżkami. Od marca 2021 r. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, będą zarabiać od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.

Lidl Polska zapewnia swojemu zespołowi także szereg benefitów pozapłacowych, takich jak stabilne zatrudnienie, dzięki umowie o pracę na minimum 12 miesięcy, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, kartę Multisport, szkolenia oraz wyprawkę „dla maluszka” i pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

