Kobiety chcą pracować po urodzeniu dziecka. Jak pomóc im wrócić na rynek pracy?

Jednym z większych wyzwań w Polsce jest kwestia powrotu matek na rynek pracy. Branża IT daje możliwość zdobycia stabilnej, dobrze płatnej pracy, ale tylko 14 proc. w niej zatrudnionych to kobiety - tłumaczy Filip Wadowski, dyrektor NESsT Polska.

Firma, spodziewająca się powrotu kobiety z urlopu macierzyńskiego, powinna zaoferować różne rozwiązania, aby umożliwić pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

- Wśród naszych ankietowanych najwięcej, bo 58 proc. osób skorzystałoby z wyjścia z pracy w ciągu dnia, z możliwością odrobienia i bez straty urlopu - mówi Katarzyna Mróz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

- Pracujemy nad strategią demograficzną, której celem jest wzrost dzietności, a elastyczne łączenie obowiązków zawodowych i prywatnych to jej istotny element - podkreśla Barbara Socha z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej.

Takie rozwiązania są oczekiwane, bo póki co na rynku młode matki nie mogą się odnaleźć. Jak podaje raport IBS ze stycznia 2020, autorstwa prof. Igi Magdy, pół miliona kobiet po urodzeniu dziecka chce pracować, ale nie szuka pracy. Dlaczego?

- Kobietom ciężko pogodzić życie rodzinne i zawodowe, mają poczucie cyfrowego wykluczenia w kontakcie z młodszym pokoleniem, nie mogą znaleźć wystarczająco elastycznych ofert pracy - wyjaśnia Agnieszka Kaczanowska, współzałożycielka portalu MamoPracuj.

Przerwa w pracy może być jednak najlepszym pretekstem do zmian zawodowych i zadbania

o przyszłość.

Czytaj też: Matki prowadzące działalność gospodarczą mówią dość. Szykują ogólnopolski protest

- Aż 56 proc. absolwentów Future Collars to kobiety, które przebranżowiły się i zaraz

po ukończeniu kursu znalazły pracę w IT. To pokazuje, że Polki chcą się oswajać z nowymi technologiami, są otwarte na start w innej branży, zwłaszcza, kiedy gwarantuje elastyczne godziny pracy - tłumaczy współzałożycielka i prezes Future Collars, Joanna Pruszyńska-Witkowska.

- Jednym z większych wyzwań w Polsce jest kwestia powrotu matek na rynek pracy. Branża IT daje możliwość zdobycia stabilnej, dobrze płatnej pracy, ale tylko 14 proc. w niej zatrudnionych to kobiety. Tymczasem, jak pokazuje wiele badań, firmy będą bardziej skuteczne innowacyjne pod warunkiem zbudowania prawdziwej różnorodności w miejscu pracy. A to nie uda się bez kobiet - tłumaczy Filip Wadowski, dyrektor NESsT Polska.

CZYTAJ DALEJ »

Rynek pracy już teraz czeka na kandydatów, w tym mamy, które zainwestują we własny rozwój i zdecydują się na zmianę ścieżki kariery. Czytaj też: Mamy ze wsparciem urzędu. PUP pomoże im wrócić na rynek pracy Jak wynika z badań Desi Eurostat, zaledwie co 5. Polak ma ponadprzeciętne kompetencje cyfrowe. Jako kraj jesteśmy daleko w tyle, bo zajmujemy dopiero 23. miejsce na 28 krajów UE). Badania nie pozostawiają złudzeń: Polacy nie są dopasowani do potrzeb rynku. Tylko 17 proc. z nas inwestuje samodzielnie w rozwój kompetencji, podczas gdy średnia UE to 27 proc., a liderem jest Finlandia z wynikiem 74 proc. - Etyczna firma to taka, która podchodzi odpowiedzialnie do wdrażanych innowacji,i zapewnia pracownikom możliwość odnalezienia się w środowisku cyfrowym - mówi dr Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Jest tu duży potencjał do zagospodarowania, zwłaszcza w przypadku kobiet. Wiele z nich zajmuje stanowiska w administracji lub opiece, czyli zawodach gorzej opłacanych i narażonych na likwidację w związku z postępującą automatyzacją. - Pracodawcy powinni czuć się odpowiedzialni za przygotowanie pracowników na zmiany i zapewnienie im dokształcanie lub przekształcenia. HR miałby dodatkowe zadanie, jakim byłoby mapowanie kompetencji i dostosowanie szkoleń do rozwoju każdej z osób – zauważa dr hab. Katarzyna Śledziewska z DeLab UW. Czytaj też: Mamy coraz więcej przedsiębiorczych kobiet w Polsce Niektóre mamy, jeśli jest taka możliwość, wolą wrócić na etat do dawnej pracy. Firma, spodziewająca się powrotu kobiety z urlopu macierzyńskiego, powinna zaoferować różne rozwiązania, aby umożliwić pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. - Wśród naszych ankietowanych najwięcej, bo 58 proc. osób skorzystałoby z wyjścia z pracy w ciągu dnia, z możliwością odrobienia i bez straty urlopu. Niewiele mniej wskazało na dofinansowanie żłobków i przedszkoli, dodatkowe dni wolne na opiekę czy pracę zdalną. Wiemy, że jest jeszcze dużo do zrobienia w tym temacie - mówi Katarzyna Mróz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najważniejszy dla mam jest brak tabu, zaufanie i zrozumienie ich potrzeb przez pracodawcę, bo to buduje przyjazną atmosferę. Pozytywnym doświadczeniom związanym z powrotem sprzyjałoby też elastyczne podejście, program rozwoju kompetencji cyfrowych i wsparcie od kadry managerskiej.