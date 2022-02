Kingfisher rusza z kampanią rekrutacyjną. Promuje pracę zdalną

Polski odział firmy Kingfisher (świadczy usługi m.in. z zakresu księgowości, finansów i automatyzacji) - Global Business Services (GBS) - rusza z kampanią employer brandingową „Nie musisz zmieniać swoich przyzwyczajeń. Pracuj dla krakowskiej firmy z dowolnego miejsca w Polsce”.

Kingfisher namawia do aplikowania na stanowiska w firmie bez względu na to, gdzie dany kandydat mieszka (fot. Shutterstock)

W nowej kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnej Kingfisher (siedziba firmy znajduje się w Krakowie) namawia do aplikowania na stanowiska w firmie bez względu na to gdzie dany kandydat mieszka.

- Mimo że pracujemy z różnych miejsc w Polsce, zależy nam na tym, by już od pierwszego dnia każdy mógł poczuć się u nas jak u siebie. Wszystkim nowym osobom zapewniamy wsparcie oddelegowanego, doświadczonego pracownika, który pomaga zaadaptować się zdalnie w nowym miejscu pracy. Nazywamy to programem '’Buddy’. W ramach zespołów poznajemy się lepiej nie tylko podczas regularnych spotkań online, ale również w ramach prowadzonych grup zainteresowań czy w trakcie zdalnych warsztatów. Choć często dzielą nas dziesiątki kilometrów, dbamy o atmosferę i interakcje w zespołach – tak, by każdy czuł się częścią społeczności – wyjaśnia Elżbieta Zielińska, global people hub manager w GBS

Jak dodaje, postawienie przez firmę na pracę zdalną i otwarcie procesów rekrutacji na osoby nie mieszkające w Krakowie (lub nie zamierzające się przeprowadzić) to zasługa pandemii.

- Pandemia pokazała nam, że praca zdalna może również być efektywna, a czas potrzebny na dojazdy można zainwestować w tak istotne w dzisiejszych czasach dobre samopoczucie pracowników. I właśnie to chcieliśmy pokazać w naszej najnowszej kampanii – dodaje.

Za koncept i realizację kampanii odpowiada agencja MJCC.

